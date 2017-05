Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 23 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: L'uomo che sussurrava ai cavalli, Paradiso Amaro, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, Caccia spietata, Watchmen, Agente 007, vivi e lascia morire, I Vichinghi.

L'uomo che sussurrava ai cavalli (drammatico, 1998, durata: 160 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam Neill.







Trama del film: Mentre cavalca Pilgrim, un terribile incidente in cui perde la vita la sua più cara amica, lascia in Grace MacLean, 14enne, profonde ferite sul piano fisico e psicologico. Anche il cavallo resta gravemente ferito e la veterinaria consiglia di abbatterlo. La madre di Grace, Annie, editor in un'importante rivista di New York, capisce che un forte legame unisce la figlia al cavallo, e, vincendo le resistenze del marito Robert, decide che questo rapporto vada recuperato. Venuta a conoscenza del luogo dove si trova Tom Booker, considerato il maggior esperto di cavalli, parte per il Montana, portando con sé la figlia e il cavallo stesso. Tom accetta l'incarico ed inizia un paziente lavoro, volto a recuperare tutto ciò che l'incidente ha distrutto.

Paradiso Amaro (commedia, drammatico, 2011, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster.







Trama del film: Diretto da Alexander Payne, regista del film premio Oscar Sideways, e tratto dal romanzo di Kaui Hart Hemmings, Paradiso Amaro è ambientato nelle isole Hawaii e racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King , padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro. Rimasto solo, cercherà di ricucire il rapporto con le figlie, la matura Scottie di 10 anni e la ribelle Alexandra di 17, dovendo allo stesso tempo decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari.



The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (azione, fantasy, 2014, durata: 113 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Denis Leary, Martin Sheen.







Trama del film: Da sempre la battaglia più importante per Spider-Man è quella interiore: il conflitto tra l’ordinaria vita di Peter Parker e le enormi responsabilità di Spider-Man. Ma in "The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro" una minaccia più grande è in agguato. Per Peter non esiste nulla di più emozionante che lanciarsi tra i grattacieli di New York, essere un eroe e trascorrere il tempo con Gwen. Ma essere Spider-Man ha un prezzo: solo lui può proteggere i suoi concittadini da nemici pericolosi che assediano la città. Con la comparsa di Electro, Peter Parker deve affrontare un nemico molto più potente di lui. E quando il suo vecchio amico Harry Osborn ritorna, Peter si rende conto che tutti i suoi nemici hanno una cosa in comune: la OsCorp.



Caccia spietata (western, 2006, durata: 116 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di David Von Ancken con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica Huston, Michael Wincott, Ed Lauter, Robert Baker, John Robinson.







Trama del film: Stati Uniti, negli anni successivi alla Guerra Civile Americana. Gideon viaggia da solo tra le Montagne Rocciose. Improvvisamente viene colpito da una pallottola sparata da un vicino fucile: a dare la caccia a Gideon è un gruppo di uomini pagati e guidati da Carver, che pare disposto a tutto pur di catturare la sua preda. Gideon riesce a fuggire, dimostrando capacità e determinazione fuori dal comune, ma Carver e i suoi rimangono sulle sue tracce. Sarà l’inizio di una spietata caccia all'uomo che dal freddo delle montagne innevata attraverserà le praterie ed i deserti: una lotta che alla fine vedrà contrapposti solo Gideon e Carver, legati e resi nemici da un passato di guerra e violenza.

Watchmen (fantascienza, thriller, 2008, durata: 162 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Zack Snyder con Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Malin Akerman, Billy Crudup.







Trama del film: In un 1985 alternativo, dove i supereroi sono da tempo parte integrante del tessuto sociale e la tensione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica è altissima, un vecchio ma determinato vigilante mascherato, Rorschach, cerca di scoprire chi ha ucciso uno dei suoi primi colleghi. Nel farlo svela un complotto teso a screditare ed uccidere tutti i supereroi passati e presenti. Riunita la sua vecchia squadra – formata da un gruppo di vecchi supereroi a riposo, di cui solo uno è in possesso di veri poteri speciali – Rorschach scoprirà un'inquietante cospirazione su larga scala legata al passato suo e dei suoi amici e che potrebbe portare a catastrofiche conseguenze per il futuro.

Agente 007, vivi e lascia morire (azione, 1973, durata: 122 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Guy Hamilton con Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Julius Harris, Gloria Hendry, Geoffrey Holder, David Hedison, Tommy Lane, Bernard Lee e Lois Maxwell.







Trama del film: L'agente segreto James Bond lascia l'Inghilterra per il nuovo continente, con il compito di indagare sulla morte di tre suoi colleghi assassinati nello stesso giorno. Da New Orleans le tracce lo conducono a Sainte-Monique, un'isola dei Caraibi sulla quale il dottor Kananga - un uomo di colore che si fa chiamare anche Mister Big - ha installato la centrale operativa di un colossale traffico di droga. Con questa intende invadere gli Stati Uniti per annichilirne i bianchi e ridurre il Paese in suo potere. Innamoratasi di Bond, Solitaire (una veggente al servizio di Kananga) lo aiuta a sgominare la banda.

I Vichinghi (avventura, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Claudio Fäh con Ryan Kwanten, Ed Skrein, Charlie Murphy, Tom Hopper, Leo Gregory, Ken Duken, Anatole Taubman.







Trama del film: Un gruppo di predoni vichinghi, sotto il comando del giovane leader Asbjörn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare Lindisfarne del suo oro. Una violenta tempesta però manda in pezzi la loro imbarcazione al largo della Scozia e lascia i vichinghi intrappolati nel territorio nemico. L'unica loro possibilità di sopravvivenza è quella di raggiungere la roccaforte vichinga di Danelage.

E inoltre:

I delitti del BarLume - Il re dei giochi alle 21.15 su TV8

Still Life alle 21.15 su Rai 5

Lezioni di Cioccolato 2 alle 21.10 su La5

Never Back Down alle 21.10 su Italia 2