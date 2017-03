Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 21 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Il cavaliere oscuro, I predatori dell'arca perduta, La ragazza che giocava con il fuoco, Inside Man, The Way Back, Sette anime, I cento passi.

Il cavaliere oscuro (fantastico, 2008, durata: 152 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman.







Trama del film: Seguito del di Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro vede ancora una volta lavorare insieme il regista Christopher Nolan e la star Christian Bale, che riprende il ruolo di Bruce Wayne/Batman. Con l'aiuto del tenente Jim Gordon e del nuovo Procuratore Distrettuale, Harvey Dent, Batman vuole debellare per sempre il crimine organizzato di Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma presto i tre diventano le vittime di un pericoloso malvivente, il Joker, che getta Gotham nell'anarchia e fa sì che il Cavaliere Oscuro si trovi molto vicino ad oltrepassare il confine tra l'essere un eroe e l'essere un semplice giustiziere della notte.



I predatori dell'arca perduta (avventura, 1981, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies.







Trama del film: Perù, 1936. Il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo conservato in un tempio immerso nella giungla. Superati i molti ostacoli, riece ad impossessarsene per vederselo rubato poco dopo. Tornato all'Università di Princeton, Indiana Jones ed il collega ed amico Marcus Brody ricevono la visita di due agenti governativi che spiegano loro che i nazisti sono ad un passo dal recuperare la leggendaria Arca dell' Alleanza, contenente frammenti delle tavole di Mosè...

La ragazza che giocava con il fuoco (thriller, 2009, durata: 129 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Daniel Alfredson con Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Georgi Staykov, Per Oscarsson, Sofia Ledarp, Annika Hallin.







Trama del film: Due giornalisti della rivista Millenium vengono brutalmente assassinati proprio quando stanno per pubblicare clamorose rivelazioni sul mercato del sesso in Svezia. E sull’arma del delitto ci sono le impronte di Lisbeth Salander, una ragazza che ha alle spalle una storia di comportamenti violenti, considerata pericolosa. Ora Lisbeth è ricercata. Ma sembra che nessuno riesca a trovarla.

Inside Man (thriller, 2006, durata: 129 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor, Ashlie Atkinson.







Trama del film: Questa è la storia di uno scontro tra un poliziotto e un ladro. Quest'ultimo e' un rapinatore di banche che da molto tempo ha il poliziotto alle calcagna. Dopo aver tentato una rapina perfetta ad una banca, perde il controllo della situazione, e finisce con l'essere costretto a prendere un ostaggio...

The Way Back (drammatico, 2010, durata: 133 Min) in onda alle 21.10 su Rai 5

Un film di Peter Weir con Colin Farrell, Mark Strong, Saoirse Ronan, Ed Harris, Jim Sturgess, Dejan Angelov, Dragos Bucur.







Trama del film: Il film è basato su un libro di Slavomir Rawicz intitolato "Tra noi e la libertà", che racconta del trasferimento dell’autore in un gulag siberiano nel 1939 e della fuga da lui stesso organizzata due anni dopo quando, con altri sei compagni, attraversò la transiberiana e si diresse verso sud camminando per più di 6500 chilometri.

Sette anime (drammatico, 2008, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su TV8

Un film di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Sarah Jane Morris.







Trama del film: Ben è un agente delle tasse dell'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti affetto da manie suicide per via del senso di colpa che gli deriva da alcuni errori commessi nel passato. Decide così di fare ammenda per quegli errori fingendo di essere suo fratello minore e aiutando sette sconosciuti. Nel corso della sua "impresa" incontra Emily, una bella ragazza malata di cuore e s'innamora di lei, finendo con il complicare i suoi stessi piani.

I cento passi (drammatico, 2000, durata: 141 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Marco Tullio Giordana con Paolo Briguglia, Ninni Bruschetta, Luigi Maria Burruano, Luigi Lo Cascio, Lucia Sardo, Tony Sperandeo.







Trama del film: Cinisi, un paese siciliano come tanti. Un lungo viale alberato che porta al Municipio, costruito sulle vestigia di un antico convento. Subito dietro, la massa incombente della montagna a sigillare il cielo. Schiacciate fra mare e roccia, sono queste le quinte dietro le quali si è consumata la storia di Peppino Impastato, ribellatosi al proprio padre mafioso e alla cultura del silenzio. Sveglio, intelligente, curioso, Peppino viene portato "in società" dal padre che aspira a vederne sviluppate le qualità nel destino di un futuro capo. Ma qualcosa di quel mondo - che ha tutta l'apparenza della normalità - non convince il ragazzo: il disagio della madre, le mezze frasi che evocano conflitti, l'epilogo tragico di persone care - come zio Cesare, fatto saltare in aria nella sua Giulietta e, soprattutto, il silenzio che viene opposto a ogni domanda, a ogni sforzo di capire.

E inoltre:

Ricky e Barabba alle 21.15 su Nove

C'è sempre un'altra possibilità alle 21.10 su La5

Apocalypto alle 21.05 su Rai 4

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 alle 21.10 su Italia 2

