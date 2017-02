Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 21 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: The Terminal, The Family Man, Meduse, G.I. Joe - La Vendetta, Che fine hanno fatto i Morgan?, Bianca come il latte, rossa come il sangue.

The Terminal (commedia, 2004, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley.







Trama del film: Viktor Navorski è un turista dell'Europa dell'Est a New York. Mentre è in volo per l'America, il suo paese viene colpito da un colpo di Stato. Bloccato all'aeroporto Kennedy con un passaporto senza più valore, Viktor è costretto a rimanere nel terminal di transito dei voli internazionali fin tanto che la guerra nella sua patria non sia finita. Mentre le settimane diventano mesi, Viktor scopre come il micro universo del terminal sia un ricco e complesso mondo di assurdità, generosità, ambizione, divertimento, ceti sociali e perfino romanticismo...

The Family Man (commedia, sentimentale, 2000, durata: 125 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Brett Ratner con Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer, Makenzie Vega.







Trama del film: Quando tredici anni fa Jack Campbell ha lasciato Londra per fare pratica presso una prestigiosa società americana, ha promesso alla sua fidanzata del liceo, Kate che sarebbero rimasti lontani soltanto per un anno. Oggi, siamo alla Vigilia di Natale e Jack è un frenetico single di Wall Street, super pagato e con uno stile di vita altissimo mentre Kate è soltanto un ricordo lontano. Tornando a casa dal lavoro, Jack si ferma a fare spesa e resta coinvolto in una lite tra il proprietario del negozio ed un agitatissimo punk. Dopo aver contribuito a sedare la rissa, Jack si ferma per fare la morale a Cash il quale, a sua volta, mette in discussione i valori di Jack il quale gli risponde: "Io ho tutto quello che voglio". Una volta al riparo tra le mura del suo lussuoso e immacolato attico, Jack si addormenta... per svegliarsi in una disordinata camera da letto nel New Jersey, accanto a Kate, più vecchia di 13 anni e con gli evidenti segni della mancanza di sonno, ma uguale a come se la ricordava lui, con un neonato che piange nella stanza accanto ed una bambina di sei anni che lo chiama papà. Per jack sarà solo la prima di una lunga serie di sorprese.

Meduse (drammatico, 2007, durata: 78 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Etgar Keret, Shira Geffen con Sarah Adler, Nikol Leidman, Gera Sandler, Noa Knoller, Ma-nenita De Latorre, Zaharira Harifai, Ilanit Ben Yaakov.







Trama del film: Il giorno del suo matrimonio, Keren si rompe una gamba e deve così rinunciare alla sua luna di miele ai Caraibi... Una misteriosa bambina uscita dalle acque del mare cambia la vita di Batya, la giovane donna che la trova e che lei segue come un’ombra... Joy, una domestica immigrata, riesce senza accorgersene a rinforzare il legame tra un’anziana donna e la figlia... In un allegro disordine ognuno cerca il suo posto, l’amore, l’oblio o il ricordo, perché così è la vita a Tel Aviv.



G.I. Joe - La Vendetta (azione, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Jon M. Chu con Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Ray Park.







Trama del film: In questo sequel, i G.I. Joe non solo combattono contro i nemici mortali Cobra ma sono costretti a fare i conti con la minaccia rappresentata dal governo che mette in pericolo la loro esistenza.

Che fine hanno fatto i Morgan? (commedia, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Marc Lawrence con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott.







Trama del film: La commedia Che fine hanno fatto i Morgan? segue le vicende di una coppia di successo di Manhattan, Meryl e Paul Morgan, le cui vite quasi perfette hanno un solo evidente difetto: un matrimonio in via di rottura. Ma il disastro della vita sentimentale è nulla in confronto a quanto dovranno affrontare: trovandosi testimoni di un omicidio, diventano bersaglio di un killer di professione. Per proteggere i testimoni, i Federali sradicano i Morgan dall’amata New York e li nascondono in una piccola cittadina del Wyoming.

Bianca come il latte, rossa come il sangue (drammatico, 2013, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Giacomo Campiotti con Luca Argentero, Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss, Romolo Guerreri, Gabriele Maggio, Roberto Salussoglia.







Trama del film: Tratto dall'omonimo best seller di Alessandro D'Avenia, è la storia di Leo, un adolescente come tanti che gioca a calcetto, ascolta musica a tutto volume e a scuola è tutt'altro che uno studente modello. Innamorato pazzo di Beatrice non ha però il coraggio di rivelarglielo. Quando riesce ad avvicinarsi alla ragazza, scopre che lei sta vivendo un grande dolore. E per questo Leo si troverà a crescere e fare delle scelte, appoggiato inaspettatamente da persone sulle quali non avrebbe mai sperato...

E inoltre:

La sposa fantasma alle 21.10 su La5

Atto di forza alle 21.10 su Italia 2

Showgirls alle 21.15 su Nove

Carovana di fuoco alle 21.00 su Iris

Tutte le Serie TV in onda stasera