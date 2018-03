Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 20 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sherlock Holmes, Sei mai stata sulla luna?, Hello, It's Me, Kill Bill: volume 1, Cena tra amici, Il Grande Match, Il nome della rosa, The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro.

Sherlock Holmes (giallo, 2009, durata: 134 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox.







Trama del film: Nuovo adattamento cinematografico dei racconti di Arthur Conan Doyle, diretto da Guy Ritchie, che rivoluziona look e comportamenti del celebre ispettore e del suo fidato assistente Watson. Il nuovo Sherlock è un donnaiolo, ama fare a pugni ed ha un problema col gioco d'azzardo. La trama del film non è tratta da un singolo racconto di Conan Doyle, ma è una storia originale, in cui Holmes dovrà combattere un nuovo nemico e svelare un pericoloso complotto che potrebbe distruggere il Paese.

Sei mai stata sulla luna? (commedia, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rai1

Un film di Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè.



Sei mai stata sulla luna?: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del film: Giulia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Hello, It's Me (drammatico, sentimentale, 2015, durata: 141 Min), in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mark Jean con Kellie Martin, Kavan Smith, Chad Connell, Erin Pitt, Jack Fulton.



Hello, It's Me: Il Trailer ufficiale del Film - HD



Trama del Film: A due anni dalla morte improvvisa di suo marito Andre in un incidente stradale, Annie e i suoi figli Ella e Milo sono ancora inconsolabili. Annie non accetta l'idea di potersi innamorarsi di nuovo dopo la perdita del marito, finché non conosce James, un uomo ricco e celibe, attratto dallo spirito libero di Annie. La donna ha paura di amare di nuovo e cerca di resistere al sentimento che inizia a provare per James, finché non comincia a ricevere messaggi dal suo defunto marito che la incoraggia a seguire il suo cuore...

Kill Bill: volume 1 (azione, drammatico, 2003, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba.







Trama del film: Kill Bill Volume 1 racconta le vicende di una donna conosciuta col nome di "The Bride", la sposa, che subisce una terribile imboscata durante le sue nozze. Tutti gli invitati, suo marito nonché il figlio che ha in grembo vengono brutalmente sterminati. Dopo essersi svegliata da un coma di 4 anni, la donna intende vendicarsi nei confronti dei responsabili del massacro, che sono per altro vecchi compagni di una vita che si è lasciata alle spalle: si tratta infatti dei membri di un gruppo elitario di killer, guidato dal personaggio di spicco di nome Bill, noti come la Deadly Viper Assassination Squad, o DiVAS. Ognuno di questi efferati assassini ha un nome in codice secondo le varie specie di serpenti velenosi: O'Ren-Ishii è Cottonmouth, Elle Driver è California Mountain Snake, Vernita Green è Copperhead, e Budd è Sidewinder.

Cena tra amici (commedia, 2012, durata: 109 Min), in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Alexandre de la Patellière, Matthieu Delaporte con Patrick Bruel, Valerie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquédec, Judith El Zein.



Cena tra amici: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film: Vincent è un quarantenne agente immobiliare di successo che sta per diventare padre per la prima volta. Una sera è invitato a cena a casa della sorella Elizabeth e del cognato Pierre, lei insegnante e lui docente universitario. Lì incontra anche un vecchio amico d'infanzia, Claude, musicista classico che suona in un'orchestra. Mentre aspetta che lo raggiunga la moglie Anna, perennemente in ritardo, Vincent è ovviamente la star della serata e gli altri partecipanti alla cena iniziano a bombardarlo di domande sulla sua prossima paternità. Ma quando gli chiedono che nome ha scelto per il nascituro, il ragionamento col quale Vincent risponde scatena una discussione, che all'inizio cerca di essere garbata e convenzionale, ma che col passare del tempo da l'avvio a una serie di situazioni imbarazzanti e tragicomiche, a equivoci e rivelazioni inaspettate anche sul passato dei convenuti, che di certo non dimenticheranno una cena del genere.

Il Grande Match (commedia, azione, 2013, durata: 113 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Peter Segal con Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger, Alan Arkin, Jon Bernthal, Kevin Hart, Steffie Grote.



Il Grande Match: Il trailer italiano del film con Robert De Niro e Sylvester Stallone



Trama del film: Ne Il Grande Match Stallone e De Niro sono rispettivamente Henry "Razor”" Sharp e Billy "The Kid" McDonnen, due pugili di Pittsburgh finiti sotto i riflettori dell'intera nazione a causa della loro accanita rivalità. Ai tempi d'oro ognuno di loro aveva vinto un match ma, nel 1983, alla vigilia del terzo e decisivo incontro, improvvisamente Razor aveva annunciato il suo ritiro, rifiutandosi di spiegare il perché, ma assestando un colpo definitivo alla carriera di entrambi. Trenta anni dopo il promoter di pugilato Dante Slate Jr., vedendo la possibilità di fare soldi, fa ai due boxers un'offerta che non possono rifiutare: tornare sul ring e regolare i conti una volta per tutte.

Il nome della rosa (drammatico, 1986, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Feodor Chaliapin Jr., Michael Lonsdale, Valentina Vargas.







Trama del film: Autunno 1327: tra stupende montagne innevate, nel nord Italia, sorge un maestoso monastero. Vi giunge Guglielmo Da Baskerville, francescano ex inquisitore, teologo affascinato dalla cultura e dalla filosofia: con lui c'è il novizio Adso da Melk, che segue il maestro dovunque egli vada. Nel monastero deve svolgersi un incontro tra francescani, domenicani e delegati papali: dovranno chiarire alcuni problemi di fede. Il perspicace Guglielmo però si rende conto che fra i monaci c'è tensione e paura: l'abate, dopo aver tentato di rassicurarlo che tutto procede bene, è costretto a riferirgli che un giovane monaco, ottimo miniatore, Adelmo da Otranto, è stato trovato morto ai piedi della torre del monastero: si teme qualche influenza demoniaca. Guglielmo inizia le sue ricerche per far luce sull'oscura vicenda, aiutato dal fido Adso.

The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro (azione, fantasy, 2014, durata: 152 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field.



The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro: Il nuovo teaser trailer italiano - HD



Trama del film: Da sempre la battaglia più importante per Spider-Man è quella interiore: il conflitto tra l'ordinaria vita di Peter Parker e le enormi responsabilità di Spider-Man. Ma in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro una minaccia più grande è in agguato. Per Peter non esiste nulla di più emozionante che lanciarsi tra i grattacieli di New York, essere un eroe e trascorrere il tempo con Gwen. Ma essere Spider-Man ha un prezzo: solo lui può proteggere i suoi concittadini da nemici pericolosi che assediano la città. Con la comparsa di Electro, Peter Parker deve affrontare un nemico molto più potente di lui. E quando il suo vecchio amico Harry Osborn ritorna, Peter si rende conto che tutti i suoi nemici hanno una cosa in comune: la OsCorp.

Altri film in onda questa sera:

Against the Ropes (drammatico), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Giovanna d'Arco (drammatico) in onda alle 21.15 su Cielo

Niente può fermarci (commedia) in onda alle 21.25 su Nove

Dear John (drammatico) in onda alle 21.25 su TV8

Come sposare una figlia (commedia) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Le cinque giornate (commedia) in onda alle 21 su Iris