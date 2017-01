Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 17 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Noi e la Giulia, 007 Quantum of Solace, Last Night, Milk, The Town, Upside Down.

Noi e la Giulia (commedia, 2015, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Edoardo Leo con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso.







Trama del film: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell'impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. Ad ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi ad un sopruso in maniera rocambolesca e lo faranno dando vita a un'avventura imprevista, sconclusionata e tragicomica, a una resistenza disperata ...quella che tutti noi vorremmo fare se ne avessimo il coraggio.



Quantum of Solace (azione, 2008, durata: 106 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Marc Forster con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini.







Trama del film: Tradito da Vesper, la donna che amava, 007 deve combattere l'istinto di trasformare la sua missione in una questione personale. Cercando di scoprire la verità, Bond e M interrogano Mr. White che rivela come l'organizzazione che ricattava Vesper sia molto più complessa e pericolosa di quanto immaginassero. Il lavoro di intelligence collega un agente MI6, che ha tradito l’agenzia, ad un conto bancario a Haiti dove, per uno scambio di persona, Bond conosce la bella e aggressiva Camille , una donna che ha una vendetta personale da portare a termine. Camille accompagna Bond da Dominic Greene, un uomo d'affari senza scrupoli, che è tra i membri principali della misteriosa organizzazione. In una missione che lo porta in Austria, Italia e in Sudamerica, Bond scoprirà che Greene è impegnato in una cospirazione per prendere il controllo di una delle risorse naturali più importanti del mondo, che lo spinge a stringere un patto con il generale in esilio Medrano.

Last Night (sentimentale, 2010, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Massy Tadjedin con Keira Knightley, Eva Mendes, Sam Worthington, Daniel Eric Gold, Guillaume Canet.







Trama del film: New York. Una giovane coppia, bella, innamorata e benestante, viene messa alla prova, nella stessa notte, da ogni forma di seduzione e tentazione: mentre Michael è in viaggio di lavoro con la sua nuova e sexy collega Laura , sua moglie Joanna incontra per caso l'altro grande amore della sua vita, Alex. Nell'arco di sole trentasei ore, i due innamorati saranno costretti a confrontarsi con scelte che non avrebbero mai pensato di dover fare.

Milk (biografico, 2008, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Gus Van Sant con Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna, Brandon Boyce, Kelvin Yu, Lucas Grabeel.







Trama del film: Attivista del movimento dei diritti degli omosessuali. Amico. Amante. Unificatore. Politico. Combattente. Icona. Ispiratore. Eroe. La sua vita ha cambiato la storia, e il suo coraggio ha cambiato la vita di tante persone. Nel 1977, Harvey Milk è stato eletto supervisor (consigliere comunale) a San Francisco, divenendo il primo omosessuale dichiarato ad avere accesso a una importante carica pubblica in America. La sua vittoria non è stata solo una vittoria per i diritti dei gay, ma ha aperto la strada a coalizioni trasversali nello schieramento politico. Harvey Milk ha incarnato per molti – dagli anziani agli iscritti al sindacato – una nuova figura di militante per i diritti civili; e con la sua morte prematura, avvenuta nel 1978, è diventato un eroe per tutti gli americani.

The Town (thriller, 2010, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Ben Affleck con Ben Affleck, Rebecca Hall, Chris Cooper, Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm.







Trama del film: Ogni anno a Boston ci sono più di 300 rapine in banca e la maggior parte dei rapinatori vive in un quartiere di un miglio quadrato chiamato Charlestown. Uno di loro è Doug MacCray, ma è diverso da tutti gli altri ladri, ha avuto un'occasione per evitare di seguire il percorso criminale di suo padre, ma poi è diventato il capo di una banda di rapinatori spietati, che si vantano di prendere quello che vogliono e di uscirne sempre puliti. Sono loro l'unica famiglia di Doug e Jem, malgrado il carattere duro e suscettibile, è praticamente un fratello. Le cose però cambiano con l'ultima rapina, quando Jem prende in ostaggio per breve tempo la dirigente di banca Claire Keesey. Quando scoprono che anche lei vive a Charlestown, Jem diventa nervoso e vuole scoprire cosa la donna possa aver visto.

Upside Down (fantasy, sentimentale, 2013, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Juan Solanas con Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Larry Day, Timothy Spall, Heidi Hawkins, Don Jordan.

Trama del film: Guardate verso il cielo e preparatevi a sgranare gli occhi: città, foreste e oceani, capovolti sopra le vostre teste. Due mondi tanto vicini, quanto irraggiungibili e ai cui abitanti è proibito interagire. Adam appartiene al mondo di sotto, Eden a quello di sopra. Il loro errore sarà quello di innamorarsi rischiando di incrinare per sempre le leggi dell’univers.

E inoltre:

La stella di latta alle 21.00 su Iris

Il padre della sposa alle 21.05 su Tv2000

The Punisher alle 21.15 su Nove

A letto con il nemico alle 21.15 su TV8

40 anni vergine alle 21.10 su Italia 2

Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti alle 21.10 su Paramount Channel

