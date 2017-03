Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 14 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Batman Begins, Coach Carter, Dracula di Bram Stoker, Uomini che odiano le donne, L'immortale, Trappola sulle montagne rocciose.

Batman Begins (azione, 2005, durata: 140 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe.







Trama del film: Batman Begins racconta le origini della leggenda di Batman e l'affermarsi del Cavaliere Nero come difensore del bene a Gotham City. In seguito all'assassinio dei suoi genitori, di cui ha ereditato i beni, Bruce Wayne viaggia per il mondo alla ricerca degli strumenti per combattere le ingiustizie e far tremare coloro che terrorizzano il mondo.



Coach Carter (drammatico, 2005, durata: 136 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Thomas Carter con Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Ri'chard, Rick Gonzalez, Nana Gbewonyo, Antwon Tanner, Channing Tatum.







Trama del film: Tratto da una storia vera, accaduta nel 1999. Ken Carter, un ex campione di basket, accetta l'incarico di allenatore della squadra nella sua vecchia scuola, in uno dei quartieri più poveri di Los Angeles, Richmond, dove da giovane era diventato un atleta di successo. Colpito dagli atteggiamenti malsani dei ragazzi, Carter insegna loro non soltanto le regole e i trucchi del gioco, ma anche il rispetto per se stessi e gli altri....

Dracula di Bram Stoker (horror, drammatico, 1992, durata: 123 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Francis Ford Coppola con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes, Billy Campbell.







Trama del film: Per la falsa notizia della sconfitta e morte sul campo di Vlad III, la moglie Elisabetta si suicida lanciandosi dall'alto di una roccia. Il condottiero, folle d'ira e di dolore, giura vendetta contro l'Onnipotente, resta "non morto per sempre", ambizioso di potere, assetato del sangue di cui si nutre, lussurioso e ancora vivo, nella secolare leggenda di Dracula. Nella Londra vittoriana si sposta in caccia della donna eletta, per azzannarla al collo, travolgerla in un turbine di sangue e di eros, farle assaporare il gusto del potere e trasmetterle la vita eterna sulla terra. Dapprima seduce Lucy poi Mina medesima. Mina a detta di lui, assomiglia prodigiosamente alla defunta Elisabetta, Lucy è presto perduta.

Uomini che odiano le donne (thriller, poliziesco, 2009, durata: 152 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Niels Arden Oplev con Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Sven Bertil Taube, Peter Haber.







Trama del film: Quarant'anni fa Harriet Vanger è scomparsa da una riunione di famiglia sull'isola abitata dal potente clan dei Vanger, che ne sono anche i proprietari. Benché il corpo della donna non sia mai stato ritrovato, lo zio è convinto che sia stata assassinata e che l'autore del delitto sia un membro della sua stessa famiglia – una famiglia disfunzionale ma i cui membri sono legati da vincoli molto stretti. Per indagare sull'accaduto, lo zio assume il giornalista economico in crisi Mikael Blomkvist e la hacker tatuata e senza scrupoli Lisbeth Salander. Dopo aver collegato la scomparsa di Harriet a una serie di grotteschi delitti avvenuti una quarantina d'anni prima, i due investigatori cominciano a dipanare una storia familiare oscura e sconvolgente. Ma i Vanger sono gelosi dei loro segreti, e Blomkvist e Salander scopriranno di cosa siano capaci per difenderli.

L'immortale (thriller, 2010, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Richard Berry con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan.







Trama del film: Charly Matteï ha chiuso con il suo passato da fuorilegge. Da 3 anni conduce una vita tranquilla dedicandosi alla moglie e ai due figli. Ma una mattina viene abbandonato nel parcheggio del vecchio porto di Marsiglia con 22 pallottole nel corpo. Contro ogni aspettativa non morirà...Una storia ispirata a fatti realmente accaduti, ma dove tutto è inventato, nel cuore del milieu marsigliese

Trappola sulle montagne rocciose (azione, 1995, durata: 101 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Geoff Murphy con Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Morris Chestnut, Katherine Heigl, Andy Romano.







Trama del film: Il satellite meteorologico "Grazer One", messo in orbita dalla NASA, viene "scippato" dalla CIA, che ne ha fatto un'arma segreta dai terrificanti poteri. Il progettista, Travis Dane, dato per morto, è stato a suo tempo licenziato, e per vendicarsi organizza con un commando lo spettacolare sequestro del Grand Continental, un lussuoso treno che percorre le Montagne Rocciose. Uccisi i macchinisti e relegati i viaggiatori nella carrozza di coda, Dane attrezza un vagone con una ricetrasmittente in grado di guidare le potenti armi laser del satellite su qualsiasi obiettivo aereo e terrestre. Dopo aver raso al suolo una fabbrica cinese di armi chimiche a scopo dimostrativo, minaccia di far saltare il Pentagono se non riceverà un miliardo di dollari. Grave ostacolo per il terrorista è la presenza sul treno di Casey Ryback, un cuoco ex marine che sta accompagnando la nipote Sarah al funerale del fratello morto.

E inoltre:

