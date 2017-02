Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 14 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Romeo & Juliet, Forrest Gump, Lincoln, Non buttiamoci giù, Lontano dal paradiso, Come farsi lasciare in 10 giorni, Che fine hanno fatto i Morgan? The wedding date - L'amore ha il suo prezzo.

Romeo & Juliet (drammatico, sentimentale, 2013, durata: 118 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Carlo Carlei, con Douglas Booth, Hailee Steinfeld, Paul Giamatti, Damian Lewis, Ed Westwick, Stellan Skarsgård, Natascha McElhone e Kodi Smit-McPhee.







Trama del film: Le famiglie dei Montecchi e Capuleti ricorrono a ogni pretesto per darsi battaglia pubblicamente per le strade di Verona, provocando il disappunto del principe. Ma il giovane Romeo dei Montecchi non è interessato a tutto ciò, lui è follemente innamorato di Rosalina, una cugina dei Capuleti, storia d'amore che suo cugino Benvolio lo spinge a non perseguire. Ma quella notte Romeo riesce a garantirsi un invito durante una festa in maschera presso la tenuta Capuleti. La famiglia Capuleti si prepara per l'evento, dove Lord e Lady Capuleti sperano che la loro figlia Giulietta accetterà le avances di un giovane conte di Parigi. Il conte è uno spirito libero, poco interessato al romanticismo, e Giulietta sembra più interessata a scherzare con la sua balia che ad ascoltare i suoi genitori. Al ballo, Romeo dimentica all'istante i suoi sentimenti per Rosaline quando scorge Giulietta...



Forrest Gump (drammatico, commedia, 1994, durata: 142 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment.







Trama del film: Seduto sulla panchina ad un bus-stop di Savannah, Forrest Gump ricorda la sua infanzia di bimbo con problemi mentali e fisici. Solo la mamma lo accetta per quello che è, e solo la piccola Jenny Curran lo fa sedere accanto a sé sull'autobus della scuola. Sarà lei a incitarlo, per fuggire a tre compagnetti violenti, a correre, liberando così le gambe dalla protesi. Attraverso trent'anni di storia americana vista con gli occhi della semplicità e dell'innocenza, Forrest diventa un campione universitario di football, mentre è sempre più innamorato di Jenny che però lo considera un fratello. Assiste ai disordini razziali in Alabama ed incontra Kennedy poco prima dell'assassinio. Si arruola quindi nell'esercito, dove fa amicizia con il nero Bubba, un pescatore di gamberi che gli comunica la sua passione. Dopo un fugace incontro con Jenny che canta a Memphis, Gump va a combattere in Vietnam.

Lincoln (drammatico, biografico, 2012, durata: 150 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, James Spader.







Trama del film: Il film drammatico analizza gli ultimi tumultuosi mesi in carica del sedicesimo presidente degli Stati Uniti. In una nazione divisa dalla guerra e spazzata dai venti del cambiamento, Lincoln osserva una linea di condotta che mira a porre fine alla guerra, unire il paese e abolire la schiavitù. Avendo il coraggio morale ed essendo fieramente determinato ad avere successo, le scelte che compirà in questo momento critico cambieranno il destino delle generazioni future.



Non buttiamoci giù (commedia, 2014, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Pascal Chaumeil con Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul, Toni Collette, Rosamund Pike, Sam Neill, Tuppence Middleton.







Trama del film: Tratto dal best seller di Nick Hornby, il film racconta la sotria di quattro sconosciuti che, durante la notte di Capodanno, si incontrano in cima al grattacielo più alto di Londra con lo stesso intento, ovvero quello di saltare giù. Questa coincidenza è talmente grottesca da farli desistere temporaneamente e stringere un patto: nessuno dei quattro si suiciderà per almeno 6 settimane, ma la notte di San Valentino, si ritroveranno sullo stesso grattacielo per fare il punto della situazione delle loro vite.

Lontano dal paradiso (drammatico, 2002, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Todd Haynes con Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert, Patricia Clarkson, James Rebhorn, Viola Davis, Bette Henritze.







Trama del film: Siamo nell'inverno del 1957, a Hartford nel Connecticut. Cathy Whitaker sta tornando a casa, dopo una giornata di commissioni. Suo marito, Frank, che è capo della succursale locale della Magnatech, una società che vende televisori, è atteso a casa per cena. Mentre Sybil, la loro domestica, aiuta Cathy a scaricare l'auto, David e Janice, i figli dei Whitaker, sono chiamati in casa per prepararsi alla cena. C'è solo un problema: è tutto il pomeriggio che né Cathy né Sybil hanno parlato con il signor Whitaker. Da questa scena iniziale, stranamente non ironica, i valori americani degli anni '50, presto si trasformano in un groviglio di conflitti...

Come farsi lasciare in 10 giorni (commedia, 2003, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow.







Trama del film: Da un lato Andy, giornalista di un periodico femminile, stimolata dai pianti di una collega 'mollata' dal fidanzato, si dice pronta a trovare un uomo, sedurlo e poi lasciarlo entro dieci giorni: e a scrivere tutto in una serie di articoli, che la direttrice Lena approva immediatamente. Dall'altro Benjamin, pubblicitario, convinto di essere stato defraudato di una sua idea, chiede che gli venga assegnata di nuovo la presentazione di una campagna per i gioielli: in cambio dimostrerà che in dieci giorni è in grado di trovare una donna, affascinarla e farla dichiarare innamorata di lui. Andy e Benjamin fanno conoscenza, naturalmente senza sapere niente l'uno dei propositi dell'altra. Così si frequentano con sempre maggiore assiduità, fin quando lei comincia ad essere sempre presente, anche non richiesta, e non gli fa vedere la partita di basket, interrompe il poker con gli amici, riempie la casa di lui con orsacchiotti, coperte, spazzolini tutto di colore rosa. Lui vorrebbe liberarsene ma non può. E allora la porta a conoscere genitori e famiglia...

Che fine hanno fatto i Morgan? (commedia, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss.







Trama del film: La commedia Che fine hanno fatto i Morgan? segue le vicende di una coppia di successo di Manhattan, Meryl e Paul Morgan, le cui vite quasi perfette hanno un solo evidente difetto: un matrimonio in via di rottura. Ma il disastro della vita sentimentale è nulla in confronto a quanto dovranno affrontare: trovandosi testimoni di un omicidio, diventano bersaglio di un killer di professione. Per proteggere i testimoni, i Federali sradicano i Morgan dall’amata New York e li nascondono in una piccola cittadina del Wyoming.

The wedding date - L'amore ha il suo prezzo (sentimentale, 2005, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Clare Kilner con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish.

Trama del film: Kat Ellis deve lasciare New York e raggiungere la sua famiglia a Londra per partecipare al matrimonio della sua sorellastra Amy. L'occasione sarebbe delle più liete se non fosse che uno dei testimoni di nozze è il suo ex fidanzato Jeffrey, che l'ha lasciata senza dare spiegazioni un paio d'anni prima. Inoltre lei non ha nessuno da esibire all'evento. Decide allora di assumere Nick, bello e carismatico accompagnatore di professione. Giunti sul posto, Nick si rivela un arguto osservatore e studioso del comportamento umano tanto da divenire: il miglior amico dello sposo, il consulente della sposa, il genero ideale nonché l'uomo più ambito dalle 'invitate' al matrimonio. La stessa Kate ne rimane affascinata e quello che era nato come un 'amore in prestito' potrebbe invece rivelarsi una seconda chance per la felicità...

E inoltre:

È una sporca faccenda, tenente Parker! alle 21.00 su Iris

I soliti idioti alle 21.15 su Italia 2

The Medallion alle 21.15 su Nove

Tutte le Serie TV in onda stasera