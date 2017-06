Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 13 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un amore senza fine, 8 Mile, La vita facile, Il buongiorno del mattino, Sabotage, La rapina perfetta - The Bank Job, Il mio piede sinistro.

Un amore senza fine (sentimentale, 2014, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Shana Feste con Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick.







Trama del film: Un Amore senza Fine, racconta il colpo di fulmine tra una giovane ragazza agiata dell'alta società Jade Butterfield, e David Elliot un ragazzo che non possiede altro che il suo fascino.Dopo un incontro folgorante, che rivela subito la forte attrazione tra i due, nasce una grande storia d'amore appassionata ma fortemente osteggiata dal padre della ragazza, deciso a separarli.



8 Mile (drammatico, 2002, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Curtis Hanson con Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy, Mekhi Phifer, Eugene Byrd, Omar Benson Miller.







Trama del film: Jimmy ed i suoi amici si sono creati una famiglia alternativa. Jimmy e il suo gruppo vivono nella speranza di imprimere una svolta alla loro vita, mentre cercano di sbarcare il lunario con lavori senza prospettive e di attraversare come meglio possono il campo minato delle loro turbolente relazioni personali. Di sera, i ragazzi continuano a nutrire i loro sogni nei club nei club hip hop di Detroit, dove i migliori rapper della città si danno battaglia con le loro rime ingiuriose per ottenere il rispetto dei loro simili.

La vita facile (drammatico, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Lucio Pellegrini con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi.







Trama del film: Mario Tirelli, chirurgo di fama, decide all'improvviso di partire per l'Africa ad aiutare il suo amico di sempre, Luca Manzi. Non lo sa Luca Manzi, che in Africa è arrivato da anni per tirar su un ospedale, e che si è lasciato dietro tutto e anche qualcosa che non ha capito. Soprattutto non lo sa Ginevra, la donna che hanno conosciuto insieme ma, fatalmente, è diventata moglie di Mario. Tre amici, tre visioni opposte del mondo, tre vite facili che si sono terribilmente complicate.

Il buongiorno del mattino (commedia, 2010, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Roger Michell con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson.







Trama del film: Colleen Peck è una conduttrice televisiva in perenne lite con il collega Mike Pomeroy. Il loro show mattutino è in calo e sarà compito di Becky Fuller, una giovane e talentuosa aspirante produttrice, tentare di riportare la trasmissione alla ribalta.

Sabotage (azione, 2014, durata: 109 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di David Ayer con Arnold Schwarzenegger, Joe Manganiello, Sam Worthington, Mireille Enos, Josh Holloway.







Trama del film: John "Breacher" Wharton è a capo di un gruppo speciale della DEA, la Drug Enforcement Administration. Durante un raid in un deposito di un cartello di trafficanti di droga,, il gruppo ruba 10 milioni di dollari, nascondendoli nel condotto fognario, e fa saltare in aria tutto il resto per coprire le tracce. Nonostante il team venga sospeso in attesa delle indagini da parte della DEA, il loro segreto sembra essere al sicuro, almeno finché qualcuno non comincia a uccidere i membri del team uno dietro l'altro.

La rapina perfetta - The Bank Job (thriller, 2008, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass.







Trama del film: Siamo a Londra nel 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Tyler Leather, sposato e padre di famiglia, non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali, preferendo dedicarsi a furti di macchine e altri piccoli reati. Ma quando la sua amica Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d'argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare quella che sembra l'ultima occasione per saldare i debiti e ricominciare una nuova vita.

Il mio piede sinistro (drammatico, 1989, durata: 106 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan, Kirsten Sheridan, Declan Croghan, Darren McHugh.







Trama del film: A Dublino nel 1932, Christy Brown, appena nato, è vittima di una paralisi che gli impedisce di parlare e di muoversi: i medici al riguardo esternano pessimistiche previsioni sulla possibilità di sopravvivenza di Christy che, malgrado questo handicap, viene ben accettato da tutta la numerosa ma povera famiglia. Con il trascorrere degli anni Christy sorprende i familiari per i suoi tentativi di comunicare con il piede sinistro, tramite il quale riesce a scrivere alcune parole e a dipingere.

E inoltre:

Si può fare... amigo! alle 21.00 su Iris

I Guappi alle 21.10 su 7Gold

Codice Mercury alle 21.15 su Rete 4

Venere in pelliccia alle 21.15 su Rai 5

Mr. Deeds alle 21.15 su Nove

I delitti del BarLume - La briscola in cinque alle 21.15 su TV8

