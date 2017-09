Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 12 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutto può cambiare, L'ultimo dominatore dell'aria, Duplicity, Hannah Arendt, Dragon Ball Z - La battaglia degli dei, Viva l'Italia, Real Steel, Il favoloso mondo di Amélie, Pancho Villa - La leggenda.

Tutto può cambiare (commedia, 2014, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di John Carney con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, Mos Def.







Trama del film: Greta e Dave, fidanzati dai tempi del liceo ed entrambi cantautori, si trasferiscono a New York quando lui riceve un'offerta da un colosso dell'industria musicale. La celebrità, e le molte tentazioni che la accompagnano, fanno perdere la testa a Dave e incrinano il loro rapporto. Nella metropoli scintillante e piena di opportunità, Gretta incontra Dan un dirigente di un'etichetta musicale che assiste per caso ad una sua esibizione nell'East Village e resta subito colpito dal suo talento naturale. Intorno a questo incontro casuale prende vita la storia di due persone che si aiutano reciprocamente a cambiare nel corso di un'estate newyorchese.



L'ultimo dominatore dell'aria (fantasy, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di M. Night Shyamalan con Dev Patel, Jackson Rathbone, Cliff Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer, Jessica Andres.







Trama del film: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Quattro nazioni coinvolte in una guerra brutale, inaugurata dalla Nazione del Fuoco. Dopo un secolo di combattimenti, si è persa ormai ogni speranza di porre fine a questa ondata di distruzione. Ma il coraggioso Aang (Noah Ringer) scopre di essere l'unico Avatar con il potere di dominare tutti e quattro gli elementi. Insieme a Katara (Nicola Peltz), una Waterbender, e suo fratello Sokka (Jackson Rathbone), Aang cercherà di ristabilire l'equilibrio in questo mondo dilaniato dalla guerra. Basato sulla popolare serie televisiva animata di Nickelodeon, il film live-action "L'Ultimo Dominatore dell'Aria" è il primo capitolo che racconta la lotta di Aang per la sopravvivenza.



Duplicity (thriller 2009, durata: 129 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Tony Gilroy con Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Wayne Duvall, Thomas McCarthy.







Trama del film: Il funzionario della CIA Claire Stenwick (Julia Roberts) e l’agente dei servizi segreti britannici Ray Koval abbandonano il mondo dei servizi segreti governativi per speculare su una guerra fredda dai profitti esorbitanti che infuria tra due multinazionali rivali. La loro missione? Entrare in possesso della formula di un prodotto che farà la fortuna della società che lo brevetterà per primo. Per i loro superiori — il magnate dell’industria Howard Tully e lo spregiudicato amministratore delegato Dick Garsik — nulla è fuori portata. Ma per Claire e Ray, coinvolti in un gioco dalla posta sempre più alta, il segreto più difficile da custodire è l’attrazione che provano l’una per l’altro. E mentre tentano di trarsi reciprocamente in inganno, i due carrieristi solitari finiscono col mettere a repentaglio i loro piani per salvare l’unica cosa sulla quale non possono bluffare: l'amore.

Hannah Arendt (biografico, 2012, durata: 113 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Margarethe von Trotta con Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen.







Trama del film: Scappata dagli orrori della Germania nazista, la filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt nel 1940 trova rifugio insieme al marito e alla madre negli Stati Uniti, grazie all'aiuto del giornalista americano Varian Fry. Qui, dopo aver lavorato come tutor universitario ed essere divenuta attivista della comunità ebraica di New York, comincia a collaborare con alcune testate giornalistiche. Come inviata del New Yorker in Israele, Hannah si ritrova così a seguire da vicino il processo contro il funzionario nazista Adolf Eichmann, da cui prende spunto per scrivere La banalità del male, un libro che andrà incontro a molte controversie.

Dragon Ball Z - La battaglia degli dei (animazione, 2013, durata: 85 Min) in onda alle 21.00 su Italia 2

Un film di Masahiro Hosoda sceneggiatura di Yûsuke Watanabe.







Trama del film: Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei vede Son Goku impegnato in una difficile battaglia contro il potente Dio della distruzione, che si è risvegliato dopo un lungo letargo. La Terra aveva finalmente ritrovato in pace, ma ora deve affrontare un nuovo pericolo. Riuscirà Goku a sconfiggerre il terribile Bills? I suoi poteri non sembrano in grado di bloccare i suoi fortissimi attacchi e dovrà imparare ad accrescere la sua potenza e raggiungere il livello di Super Saiyan God, mai avuto in precedenza.

Viva l'Italia (commedia, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Massimiliano Bruno con Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli.







Trama del film: E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che comandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve tutto al padre. In oltre trent'anni di onorata carriera Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese. L'ultima cosa al mondo che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la verità...Eppure, dopo una notte trascorsa con una “promettente” soubrette televisiva, Michele viene colto da un malore, si salva, ma non senza conseguenze. L'apoplessia ha colpito proprio la parte del cervello che controlla i freni inibitori ed ora il politico dice tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni.

Real Steel (azione, fantascienza, 2011, durata: 115 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Shawn Levy con Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis, James Rebhorn, Olga Fonda.







Trama del film: Charlie Kenton è un ex pugile che ha perso la sua ultima occasione di conquistare il titolo quando un robot di 800kg e oltre 2 metri d'altezza lo ha sostituito sul ring. Ora che non è altro che un promoter a tempo perso, Charlie guadagna abbastanza soldi montando robot di poco valore con metallo di scarto per passare da un incontro clandestino di boxe all'altro. Quando Charlie tocca il fondo, si unisce a malincuore a Max, il figlio dal quale si era separato, per costruire e allenare uno sfidante che possa vincere.

Il favoloso mondo di Amélie (commedia, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon.







Trama del film: Amélie vive a Parigi ma in un mondo tutto suo. Traumatizzata dalla morte improvvisa di sua madre e dalla conseguente freddezza di suo padre, ora subisce il fascino delle piccole cose: fare una torta, tuffare la mano in un barile di riso, immaginare quanti orgasmi si stiano verificando in città nello stesso momento. Prende in affitto un appartamento a Montmartre. Si occupa del gatto della sua amica hostess Philomène quando lei è via per un volo e, pur sentendosi colpevole, spia il vicino Dufayel, un uomo con le ossa fragili. Lavora in un caffé chiamato "Les Deux Moulins" dove la sua capa Suzanne sogna la sua vita passata nel circo, e la sua collega Gina respinge seccamente le attenzioni dell'ex fidanzato geloso Joseph. La vita di Amélie è abbastanza felice, ma le va stretta. Un giorno, Amélie scopre una vecchia scatola di tesori d'infanzia nel suo appartamento. Presa dall'eccitazione, decide che la sua missione sarà ritrovare il proprietario

Pancho Villa - La leggenda (commedia, 2003, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Bruce Beresford con Antonio Banderas, Eion Bailey, Alan Arkin, Jim Broadbent, Matt Day, Michael McKean, Colm Feore.







Trama del film: Basato su fatti realmente accaduti, il film diretto da Bruce Bersford ha inizio nel 1913, quando il celebre rivoluzionario messicano Pancho Villa si sta battendo per rovesciare il potere governativo nel suo paese. A corto di fondi per proseguire la sua lotta contro il regime dittatoriale di Porfirio Diaz e con gran parte della stampa americana contro di lui, in particolare quella dell'impero editoriale controllato dal magnate William Randolph Hearst, Villa capisce che deve usare quegli stessi mezzi propagandistici per portare l'opinione pubblica dalla sua parte. Decide così di accettare le offerte di due dei maggiori registi dell'epoca, D.W. Griffith e Harry Aitken, di diventare il "protagonista" dei primi film d'azione hollywoodiani, portando le loro cineprese nel bel mezzo della battaglia.

E inoltre

Far West alle 21.00 su Iris

Miseria e nobiltà alle 21.05 su Tv 2000