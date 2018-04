Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 9 Aprile 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gods of Egypt, Il Talento di Mr. Ripley, Death Race, I Guardiani del Destino, Arancia meccanica, Good People, Io sto con gli ippopotami, Quiz Show, I predatori dell'arca perduta, The Karate Kid: La Leggenda Continua.

Gods of Egypt (avventura, fantasy, 2016, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai2

Un film di Alex Proyas con Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Abbey Lee, Courtney Eaton, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush.



Gods of Egypt: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film: Gods of Egypt è un film d'azione e avventura ispirato alla mitologia dell'antico Egitto. Lo spietato Dio delle Tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l'impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo ma un uomo eroico, chiederà aiuto al potente dio Horus, e intraprenderà un viaggio per salvare il mondo e il suo grande amore. Un'epica battaglia contro Set e i suoi seguaci porterà dei e mortali nell'oltretomba mettendo a dura prova il loro coraggio.

Il Talento di Mr. Ripley (thriller, 1999, durata: 150 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Anthony Minghella con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, Sergio Rubini.







Trama del film: Basato sul romanzo di Patricia Highsmith, "Il Talento di Mr Ripley" racconta di un uomo che commette degli omicidi e riesce a farla franca. Il film parte da questo in modo cruciale, per concludere che l'evitare di essere incriminato non corrisponde ad avere eluso la giustizia. In realtà non puoi mai cavartela. Ripley, nella sua continua ed ossessiva ricerca d'amore, di qualcuno da amare, di qualcuno che lo ami, in realtà manda all'aria le sue opportunità di trovare ciò che cerca. Nell'autoannichilimento, che consegue all'assunzione dell'identità di un altro, Ripley è condannato a non poter essere mai più se stesso. Il suo patto col diavolo si basa sull'idea che preferisce essere un finto "qualcuno" piuttosto che un vero "nessuno". In tal modo, le avventure di Ripley in Europa diventano un racconto ammonitore che descrive il prezzo che è costretto a pagare chi abbandona il suo vero io in favore di colui che vorrebbe essere. Se lo fai ti ritrovi in un modo claustrofobico e senz'aria insieme a Tom Ripley.

Death Race (azione, fantascienza, 2008, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Paul W.S. Anderson con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Jason Clarke



Death Race: Trailer originale del film - HD



Trama del film: Terminal Island: In un futuro molto vicino. Il mondo, affamato di sport estremi e di gare dei reality show, ha generato una TV sempre più violenta. Adesso si è giunti alla gara più estrema ed i partecipanti sono reclusi per omicidio. Automobili truccate, brutti ceffi in gabbia and e navigatori "bollenti" si uniscono in una super serie di reality con un rating superiore al Super Bowl. Le regole di Death Race sono semplici: vinci cinque gare e vieni liberato. Perdi e il macabro spettacolo della tua morte sulla strada finisce su internet.

I Guardiani del Destino (fantascienza, 2011, durata: 124 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di George Nolfi con Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo.



I Guardiani del Destino: Il trailer italiano in ESCLUSIVA



Trama del film: David Norris sta per vincere l'elezione per la carica di Senatore degli Stati Uniti, quando incontra la ballerina Elise Sellas - una donna come non ne ha mai conosciuto. Appena realizza di essersi innamorato di lei, forze misteriose intervengono per separarli e tenerli lontani l'uno dall'altro. David scopre che si trova davanti gli agenti del Destino - gli uomini del Adjustment Bureau - che useranno tutto il loro notevole potere per evitare che David ed Elise stiano insieme. David deve cosi' decidere se lasciarle Elise e accettare il suo percorso predeterminato o rischiare tutto per combattere il destino e stare con lei.

Arancia meccanica (drammatico, 1971, durata: 137 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di Stanley Kubrick con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive, Adrienne Corri, Carl Duering.



Arancia meccanica: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick



Trama del Film: Alex è un giovane delinquente che passa la vita a compiere atti illegali con i suoi fedeli drughi, ma arrestato, si presterà per un esperimento di riprogrammazione della mentalità, il programma Ludwig.

Good People (thriller, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Henrik Ruben Genz con James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson, Omar Sy, Sam Spruell, Diarmaid Murtag



Good People: Il primo trailer del film, versione originale



Trama del film: Dopo aver scoperto una grossa somma in contanti nell'appartamento dei loro inquilini morti, una coppia piena di debiti decide di tenersi i soldi, diventando così il bersaglio di un mortale nemico, l'uomo che aveva rubato quei soldi.

Io sto con gli ippopotami (avventura, 1979, durata: 109 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Italo Zingarelli con Joe Bugner, May Dlamini, Terence Hill, Dawn Jurgens, Hugh Rouse, Nike Schutte.







Trama del Film: Due amici organizzano un safari in Africa. Giunti sul luogo decidono di contrastare il piano di un disonesto commerciante africano che cattura animali per poi spedirli allo zoo canadese.

Quiz Show (drammatico, 1994, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Robert Redford con John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, Paul Scofield, David Paymer, Allan Rich, Barry Levinson.







Trama del film: Stati Uniti, 1958. Al popolare quiz televisivo "Twenty One", presentando da Jack Barry, il fenomeno Herbie Stempel, ebreo rappresentante della classe medio-bassa del paese, secondo i produttori del programma, Dan Enright e Albert Freedman, non ha più l'audience degli inizi. Costoro lo convincono ad autoeliminarsi non rispondendo ad una banale domanda sul cinema, per dare spazio al futuro nuovo campione, il rampollo di una delle più blasonate famiglie d'America, i Van Doren. Figlio dell'illustre poeta Mark, Charles è bello, biondo, e dotato di una cultura enciclopedica. Visto che l'audience aumenta, Enright convince questi ad accettare dapprima le domande in anticipo, e poi addirittura le risposte. Stempel, che ha ricevuto vane promesse da Enright per una carriera televisiva, decide di denunciare il programma per frode, ma i risultati dell'inchiesta, per decisione del giudice, restano segreti. Ciò insospettisce Goodwin, avvocato del Sottocomitato del Congresso sul controllo legislativo, il quale, iniziando un'indagine sui concorrenti del quiz, riesce ad incontrare Herbie, che naturalmente denuncia la vera situazione.

I predatori dell'arca perduta (avventura, 1981, durata: 115 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott.







Trama del film: Perù, 1936. Il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo conservato in un tempio immerso nella giungla. Superati i molti ostacoli, riece ad impossessarsene per vederselo rubato poco dopo. Tornato all'Università di Princeton, Indiana Jones ed il collega ed amico Marcus Brody ricevono la visita di due agenti governativi che spiegano loro che i nazisti sono ad un passo dal recuperare la leggendaria Arca dell' Alleanza, contenente frammenti delle tavole di Mosè...

The Karate Kid: La Leggenda Continua (azione, 2010, durata: 140 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Harald Zwart con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu, Zhiheng Wang.



The Karate Kid: La Leggenda Continua: trailer del film con Jackie Chan e Jaden Smith



Trama del film: Dre Parker, un dodicenne di Detroit, è costretto a trasferirsi in Cina a causa del lavoro della madre. In breve tempo Dre inizia a simpatizzare per la sua compagna di classe Mei Yin, ma le differenze culturali rendono questa amicizia quasi impossibile. A peggiorare le cose c’è Cheng, un bullo, compagno di classe di Dre, prodigio del kung fu, che si ingelosisce per i sentimenti di Dre nei confronti dell’amica comune. Senza amici, in una paese straniero, Dre non si sente a suo agio se non con Mr. Han (Jackie Chan), il responsabile della manutenzione del suo condominio, che segretamente è anche maestro di kung fu. Man mano che Han insegna al ragazzo che il kung fu non è una disciplina solo di pugni e abilità, ma anche di maturità e calma, Dre capisce che affrontare i bulli sarà l’avventura della sua vita.

Altri film in onda questa sera:

Io confesso (thriller), in onda alle 21.05 su Tv 2000

Norbit (commedia) in onda alle 21.15 su Spike

Nati stanchi (commedia) in onda alle 21.30 su Nove

L'ultimo colpo in canna (western) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Rosamunde Pilcher: Vento sul lago (sentimentale) in onda alle 21.10 su La5