Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 6 Marzo

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: X-Men: Giorni di un futuro passato, La preda perfetta, Transcendence, We Want Sex, Defiance - I giorni del coraggio, La vendetta di Carter, Burlesque.

X-Men: Giorni di un futuro passato (fantascienza, azione, 2014, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Bryan Singer con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Patrick Stewart







Trama del film: Gli X-Men dovranno combattere una battaglia per la sopravvivenza della specie attraverso due periodi storici. Gli amati personaggi della trilogia originale "X-Men" uniranno le forze con i loro stessi più giovani di "X-Men: First Class," in un’epica battaglia per cambiare il passato e salvare il nostro futuro.



La preda perfetta (thriller, azione, 2014, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Scott Frank con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar.







Trama del film: Il film vede protagonista Liam Neeson nel ruolo di Matt Scudder, un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di fuori della legge. Quando Scudder accetta con riluttanza di aiutare un trafficante di eroina a dare la caccia agli uomini che hanno rapito e poi brutalmente assassinato la moglie, l'investigatore privato scopre che non si trratta della prima volta che questi uomini hanno commesso lo stesso tipo di perverso reato ...né sarà l'ultima. Sul confine indecifrabile tra giusto e sbagliato, Scudder intraprende una ricerca tra vicoli di New York per rintracciare i brutali killer prima che possano uccidere di nuovo.

Transcendence (fantascienza, azione, 2014, durata: 119 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Wally Pfister con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Kate Mara.







Trama del film: ll dottor Will Caster è il più importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale e lavora alla creazione di una macchina senziente che combini l’intelligenza collettiva di tutto ciò che è conosciuto con l’intera gamma delle emozioni umane. I suoi controversi esperimenti lo hanno reso famoso, ma lo hanno fatto diventare anche il bersaglio principale di un gruppo di terroristi contrari alla tecnologia, pronti a tutto pur di fermarlo. Ma nel loro tentativo di annientare Will, gli estremisti stessi diventano involontariamente coloro che lo spingeranno al successo—diventare parte della sua stessa trascendenza. Per sua moglie Evelyn e il suo migliore amico Max Waters, entrambi ricercatori, il problema non è se possono andare avanti…. ma se sia giusto farlo. Le loro peggiori paure diventano realtà quando la sete di conoscenza di Will sembra trasformarsi in una ossessiva ricerca di potere, di cui non si conosce la fine. L’unica cosa che è terribilmente chiara è che forse non c’è modo di fermarlo.

We Want Sex (drammatico, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Nigel Cole con Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson, Rosamund Pike.







Trama del film: Rita O'Grady guidò nel 1968 a Ford Dagenham lo sciopero di 187 operaie alle macchine da cucire che pose le basi per la Legge sulla Parità di Retribuzione. Lavorando in condizioni insostenibili e per lunghe ore rubate all'equilibrio della vita domestica, le donne della fabbrica della Ford di Dagenham perdono la pazienza quando vengono riclassificate professionalmente come "operaie non qualificate". Con ironia, buon senso e coraggio riescono a farsi ascoltare dai sindacati, dalla comunità locale ed infine dal governo. Rita, la loquace e battagliera leader del gruppo, risulterà un ostacolo non facile per gli oppositori maschi e troverà nella battaglia della deputata Barbara Castle la sua eco per affrontare il Parlamento, maschilista.

Defiance - I giorni del coraggio (drammatico, 2008, durata: 137 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Edward Zwick con Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, George McKay, Tomas Arana.







Trama del film: Nel 1941 gli ebrei dell'Europa Orientale vengono uccisi a migliaia da nazisti. Tre fratelli polacchi riescono a sfuggire alla cattura nascondendosi nei boschi della vicina Bielorussia, dove si uniranno alla resistenza russa e costruiranno un villaggio che permetterà di salvare la vita a più di 1200 ebrei. Presto però tra due dei tre fratelli scoppierà una forte rivalità per la leadership del gruppo che hanno costituito mentre il terzo rimarrà nel mezzo di questa lotta intestina. Diretto da Edward Zwick, Defiance è tratto da una storia realmente accaduta.

La vendetta di Carter (azione, drammatico, 2000, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Stephen T. Kay con Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Michael Caine, Mickey Rourke.







Trama del film: Dopo l'uccisione del fratello, Jack Carter decide di tornare dalla sua famiglia che ha lasciato, insieme a tanti problemi, diversi anni prima. Per Jack il ritorno a Seattle è l'ultima occasione per riparare agli errori del passato. Jack si trova a dover affrontare la diffidenza della cognata Gloria - che non riesce a comprendere il perché del suo improvviso ritorno - ma riesce ad accordarsi con la nipote adolescente Doreen che per vendicare il padre accetta di condurre lo zio a conoscere una catena aggrovigliata di persone che potrebbero farli arrivare all'assassino.

Burlesque (musicale, 2010, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Steve Antin con Kristen Bell, Cher, Stanley Tucci, Eric Dane, Cam Gigandet, Alan Cumming.







Trama del film: Tess, ex ballerina e proprietaria di un teatro Burlesque, è costretta a combattere ogni giorno per tenere aperta la vecchia sala, affrontando problemi finanziari e artistici di ogni genere. Con i membri della troupe sempre più occupati dai loro problemi personali e la minaccia di un ricco uomo d'affari che vorrebbe mettere le mani sull'immobile, la buona sorte sembra avere abbandonato di colpo Tess. Nel frattempo, Ali, giovane ragazza di provincia in fuga del suo passato e assunta da Tess come cameriera s'innamora dell'arte del Burlesque e riesce ben presto a coronare il suo sogno di salire sul palco come ballerina.

E inoltre:

Il Truffacuori alle 21.15 su Cielo

Licenza di matrimonio alle 21.10 su La5

Bella alle 21.05 su Tv 2000

Barquero alle 21.20 su Rai Movie

