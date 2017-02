Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 6 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Monsters University, The Departed - Il bene e il male, Figli di un Dio minore, Psycho, La leggenda degli uomini straordinari, Black Hawk Down.

Monsters University (animazione, 2013, durata: 104 Min) in onda alle 21.05 su Rai 2

Un film di Dan Scanlon voci italiane di Sandro Acerbo, Saverio Indrio, Luca Dal Fabbro, Paolo Vivio, Marco Mete.







Trama del film: La matricola Mike Wazowski ha sognato di diventare uno spaventatore sin da quando era un piccolo mostro e sa meglio di chiunque altro che i migliori spaventatori vengono dalla Monsters University (MU). Ma durante il primo semestre proprio alla MU, i suoi piani vengono sconvolti dall'incontro con lo spocchioso James P. Sullivan, detto "Sulley", uno spaventatore dal talento naturale. Il loro spirito competitivo fuori controllo li farà cacciare dall'esclusivo programma per spaventatori dell'Università e, come se ciò non bastasse, si renderanno conto che l'unico modo per rimettere le cose a posto sarà quello di lavorare insieme, facendo squadra con un gruppo di mostri scapestrati.



The Departed - Il bene e il male (thriller, 2006, durata: 152 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone.







Trama del film: Ambientato a South Boston, dove il dipartimento di polizia dello stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata. L’obiettivo finale è mettere fine all’indiscusso regno del potente boss mafioso Frank Costello agendo dall’interno. Per questo motivo, la giovane recluta, Billy Costigan, cresciuto proprio nel quartiere di South Boston, viene scelta per infiltrarsi nella banda guidata da Costello. E mentre Billy lavora per guadagnarsi la fiducia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch’esso per le strade di “Southie,” Colin Sullivan, si sta facendo strada in polizia. Dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene scelto, insieme a pochi altri, per occuparsi direttamente della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. Ma quello che i suoi superiori non sanno è che Colin in realtà lavora per Costello, e tiene aggiornato il boss su tutte le mosse della polizia.

Figli di un Dio minore (drammatico, 1986, durata: 113 Min) in onda alle 21.20 su LA7D

Un film di Randa Haines con William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie, Philip Bosco, Allison Gompf, John Cleary.







Trama del film: In un Istituto per audiolesi arriva un nuovo insegnante. E' James Leeds, un giovane i cui metodi non piacciono molto sulle prime al direttore. Ma Leeds ha una facile presa sugli assistiti e i primi risultati riabilitativi si vedono presto. Nell'istituto c'è anche Sarah Norman, sordomuta praticamente dalla nascita che, accolta durante l'infanzia, è poi rimasta e si occupa delle pulizie. E' una donna intelligente e bella e Leeds se ne innamora. La madre di lei vive lontana e non ama molto la figlia, poiché la sfortuna di quest'ultima ha determinato, quando era bambina, l'abbandono del marito. Il rapporto tra Sarah e James si fa intenso e lei va a vivere nella casa di lui; ma Sarah ha un carattere non facile ed una personalità eccezionale: essa non cerca la pietà, vuole essere capita per quello che può valere, mentre teme sempre, nell'intimo, di non farcela in nulla. Ad un certo momento essa fugge presso la madre che l'accoglie e conforta, ma il richiamo di Leeds che ha bisogno di lei è troppo forte. E Leeds stesso capirà che, anche con l'amore più grande, gli occorrono umiltà e pazienza e che dovrà rispettare quella persona straordinaria, alla quale in fondo basta il silenzio per amare e per proteggere una fierezza innata.

Psycho (thriller, horror, 1998, durata: 103 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Gus Van Sant con Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett.







Trama del film: Da quasi quarantanni Psyco è sinonimo di suspance cinematografica. Psyco si è insinuato nell' anima di tutti coloro che si sono avventurati nella realtà del Motel bates fosca, ma indubbiamente seducente e dei suoi insoliti gestori: Norman Bates e sua madre, una donna anziana e autoritaria. Psyco rimane, sotto ogni punto di vista, un capolavoro. Al centro della vicenda, la provocante Marion Crane, una giovane donna che, nel disperato tentativo di cambiare vita, agendo d'impulso deruba il suo datore di lavoro. Con le valigie pronte, il denaro rubato nella borsetta e nella speranza di un nuovo inizio difronte a lei, la donna si affretta a lasciare la città. Quando si avvicina la notte, la giovane si rifugia in un motel fuori mano. Non del tutto pura, nè del tutto cattiva, Marion cade vittima della psicosi per il solo motivo di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Allo stesso modo Norman Bates, il proprietario dalle maniere gentili, era lantitesi di ogni convenzione tipica dei personaggi cinematografici. Di bell'aspetto, tranquillo e appena un po strano, Norman si rivelava essere il relitto di un uomo afflitto dal complesso di Edipo, con un'inclinazione a fare cose sconvenienti con i coltelli da cucina.

La leggenda degli uomini straordinari (azione, 2003, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Stephen Norrington con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony Curran, Stuart Townsend.







Trama del film: Sean Connery è il leggendario Allan Quatermain è a capo di un team di supereroi come il mondo non ne ha mai visti. La straordinaria squadra guidata da Quatermain è composta dal Capitano Nemo, dalla vampira Mina Harker, da un uomo invisibile, Rodney Skinner, dall'agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, da Dorian Gray, e dal Dr Jekyll/Mr Hyde. Richard Roxburgh interpreta il ruolo di "M", il misterioso reclutatore di questo team. I membri di questa squadra sono dei fieri individualisti, anzi, dei veri e propri outsiders, con un passato oscuro e delle singolari doti, che si sono rivelate tanto un dono quanto una maledizione. Ora, però devono imparare a fidarsi dell'uno dell'altro e a lavorare uniti per la salvezza della civiltà...

Black Hawk Down (guerra, 2001, durata: 144 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Ewen Bremner.







Trama del film: Black Hawk Down ripercorre la vicenda di un corpo scelto di militari statunitensi inviati in Somalia, a Mogadiscio, nell'ottobre del 1993 a supporto delle operazioni di pace dell'ONU. Per mettere fine alla tremenda guerra civile che dilania il Paese, la missione prevede anche la cattura di due luogotenenti del Generale Mohamed Farrah Aidid.

E inoltre:

Darkman alle 21.10 su Italia 2

Employee of the Month alle 21.15 su Cielo

Infelici e contenti alle 21.20 su Nove

Giù la testa alle 21.20 su Rai Movie

Tutte le Serie TV in onda stasera