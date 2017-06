Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 5 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Come l'acqua per gli elefanti, Alì, Detonator - Gioco mortale, Predators, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, Troppo napoletano.

Come l'acqua per gli elefanti (drammatico, sentimentale, 2011, durata: 122 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Francis Lawrence con Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz, Hal Holbrook, Stephen Taylor, E.E. Bell, Alan Fleury.







Trama del film: Jacob Jankowski viaggia leggero. Ad un passo dalla laurea in veterinaria, ha infatti appena perso tutto: genitori, speranze, casa, sogni. La maniglia a cui si aggrappa per caso e per destino è quella del treno del Benzini Brothers Circus, una strampalata combriccola di imbonitori, mangiatori di fuoco, donne cannone e animali esotici tra i quali scoprirà i pericoli di un luogo sospeso, ma pur sempre abitabile. Il racconto di questa turbolenta redenzione è affidato al lungo flash back di un Jacob, ora novantenne, che ripercorre con la mente le acrobazie del suo numero più rischioso: l’amore per Marlena. Un amore proibito, perché si dà il caso che lei sia la moglie del sadico direttore del circo, oltreché inarrivabile vedette dello show.



Alì (biografico, 2001, durata: 158 Min) in onda alle 21.10 su Iris

Un film di Michael Mann con Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright.







Trama del film: Il film inizia nel 1964 e termina nel 1974. E' una storia semplice, un uomo vince campionato mondiale dei pesi massimi, ed il titolo gli viene sottratto ingiustamente. Egli si batte per revocare la condanna ed inizia la sua lotta per la riconquista della corona. Tuttavia, scopre che il tempo ha avuto la meglio su di lui e si trova a contendere il titolo al giovane e possente George Foreman. Il film nasce con lo scopo di fornire al pubblico una prospettiva unica e personale del campione Mohamed Ali.

Detonator - Gioco mortale (azione, 2006, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Po-Chih Leong con Wesley Snipes, Matthew Leitch, Silvia Colloca, William Hope, Michael Brandon, Tim Dutton.







Trama del film: L'agente della Sicurezza Interna americana, Sonni Griffith, intraprende una delicata missione in Romania per catturare un trafficante d'armi e fermare la vendita di un'arma nucleare. Quando viene scoperta la sua reale identità, la vita di Griffith è in pericolo e dovrà sfuggire ai killer commissionati per ucciderlo. Nonostate il fallimento della missione, la CIA lo incarica subito di un nuovo compito: quello di scortare una donna russa moglie di un importante cassiere della mafia romena, riportarndola negli Stati Uniti. Griffith dovrà guardarsi le spalle anche da chi sembra averlo tradito proprio dall'interno dell'organizzazione per cui lavora.

Predators (storico, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Nimród Antal con Adrien Brody, Topher Grace, Danny Trejo, Alice Braga, Laurence Fishburne.







Trama del film: Il nuovo capitolo della saga dei Predator, nasce sotto gli auspici creativi di Robert Rodiriguez, e ha per protagonista Adrien Brody nei panni di Royce, un mercenario che con riluttanza guida un gruppo di guerrieri scelti che scopriranno di essere stati portati su un pianeta alieno...come prede. Con l' eccezione di un medico, sono tutti spietati assassini - mercenari, Yazuka, condannati, membri di squadroni della morte - "predatori" umani che stanno per essere sistematicamente cacciati e uccisi da una nuova razza di Predatori alieni.

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (fantasy, 2012, durata: 166 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen, Ian Holm.







Trama del film: La storia racconta il viaggio del protagonista Bilbo Baggins, coinvolto in un'epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è raggiungere l'Est e le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre... Gollum. Qui, da solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato, l'ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del “prezioso” anello di Gollum che possiede qualità inaspettate ed utili... un semplice anello d'oro, legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così stretto che Bilbo non può neanche immaginare.

Troppo napoletano (commedia, 2016, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Gianluca Ansanelli con Serena Rossi, Luigi Esposito, Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito.







Trama del film: Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi dal palco per fare stage diving, Debora si preoccupa per suo figlio Ciro di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso, psicologo dell’infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è solo la perdita del padre, quanto piuttosto le sue prime inquietudini amorose. I due faranno così un patto: lo psicologo aiuterà il bambino a conquistare la sua amata compagna di classe, mentre lui gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre...

E inoltre:

L'oro di Mackenna alle 21.20 su Rai Movie

Lionheart - Scommessa vincente alle 21.20 su Nove

Innamorarsi a Valentine alle 21.10 su La5

Il mistero del quarto piano alle 21.15 su Cielo

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata