Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 4 Settembre

La bellezza del somaro (commedia, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Sergio Castellitto con Sergio Castellitto, Barbora Bobulova, Laura Morante, Lola Ponce, Gianfelice Imparato, Marco Giallini.







Trama del film: Durante uno spensierato weekend con gli amici nella casa di campagna in Toscana, Marcello, e Marina, sollevati dal fatto che la storia di Rosa con un suo coetaneo, sia finita, si preparano a conoscere il nuovo amore della figlia, ma non sanno ancora cosa (e chi) li aspetta...



The Missing (western, thriller, 2003, durata: 137 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ron Howard con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer.







Trama del film: Maggie Gilkeson vive con le due figlie, Lily e Dot, in un ranch del New Mexico. Un giorno arriva alla fattoria un indiano che ben presto si rivela essere suo padre, Samuel Jones, che aveva abbandonato la famiglia anni prima per seguire la vita degli Apaches e che Maggie non ha mai perdonato, accusandolo anche della prematura scomparsa della madre. Ma quando Lily viene rapita da un gruppo di efferati assassini, guidati da Pesh Chidin, uno stregone psicopatico, l'unica persona in grado di aiutare Maggie sembra essere proprio l'odiato padre. Maggie, Samuel e la piccola Dot iniziano una frenetica caccia all'uomo con lo scopo di bloccare la banda prima che passi il confine con il Messico...

Professore per amore (comemdia, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney, Bella Heathcote, Olivia Luccardi, Chris Elliott.







Trama del film: Nel 1998 lo sceneggiatore Keith Michaels era all'apice della fama: autore di un film di successo che gli era valso l'Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell'umorismo e un fascino tutto British. Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull'orlo del lastrico. Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un'università fuori New York, a Binghamton. L'idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma l'uomo spera di tirar su un po' di soldi e riacquistare un po' di autostima, magari seducendo qualche giovane studentessa. Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi così tanto all'insegnamento, che si rivelerà una vera e propria seconda chance per diventare un uomo migliore.



Titanic (drammatico, 1997, durata: 195 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di James Cameron con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill.







Trama del film: E' un'epica storia d'amore piena d'azione che ha come sfondo lo sfortunato viaggio inaugurale del transatlantico britannico Titanic, orgoglio e letizia della White Star Line ed alcontempo il più grande mezzo mobile mai costruito. Era anche la più sontuosa della suaepoca, questa "nave dei sogni" che finì per portare più di 1500 persone alla morte nelle acque ghiacciate del Nord Atlantico, alle prime ore del 15 aprile 1912.

C'era una volta un'estate (commedia, 2003, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Nat Faxon, Jim Rash con Steve Carell, Sam Rockwell, Toni Collette, Liam James, AnnaSophia Robb, Amanda Peet, Maya Rudolph.







Trama del film: C'era una volta in estate racconta la storia del timido e impacciato quattordicenne Duncan costretto, dopo la separazione dei suoi genitori, a trascorrere le vacanze estive con sua madre, Pam, il suo prepotente, insensibile e sbruffone compagno, Trent e la figlia di lui, Steph. Il patrigno non perde purtroppo occasione per forzare la mano al ragazzo, remissivo e introverso, ottenendone a quanto pare con gusto l'effetto contrario, sicuramente minando la sua autostima. Mentre cerca con fatica di ambientarsi, Duncan instaura un'amicizia inaspettata con Owen, il socievole gestore del parco acquatico Water Wizz. Attraverso questa divertente amicizia clandestina con Owen, Duncan riesce piano piano ad aprirsi, a credere in se stesso e a trovare finalmente il suo posto nel mondo - il tutto durante un'estate che non scorderà mai.

Serious Moonlight (commedia, 2009, durata: 145 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Cheryl Hines con Meg Ryan, Timothy Hutton, Kristen Bell, Justin Long, Kimberlee Peterson, Nathan Dean







Trama del film: Quando un avvocato ad alta potenza femminile scopre che il marito è in procinto di lasciarla per un'altra donna, gli impedisce di farlo legandosi a lui in bagno con del nastro adesivo. I problemi iniziano quando i ladri entrano in casa della coppia...

Il santo (azione, 1997, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Phillip Noyce con Elisabeth Shue, Val Kilmer, Valery Nikolaev, Henry Goodman, Alun Armstrong, Eugeny Azarev, Irina Apeximova.







Trama del film: Simon Templar è un raffinato ladro che opera a livello internazionale, riuscendo sempre a depistare le forze dell'ordine grazie alla straordinaria abilità nel cambiare aspetto e nell'assumere diverse personalità. Un giorno conosce Emma Russell, giovane scienziata che sta lavorando ad un importantissimo esperimento nucleare. Emma gli confida di essere ormai arrivata alla conclusione del lavoro e di avere scritto i risultati su un foglietto che tiene nascosto su di sé e non vuole rivelare a nessuno. Ma sulle tracce di Emma, per cercare di carpire il segreto, c'è Ivan Tretiak, miliardario malvagio con ambizioni di dominio che vuole fondare un nuovo impero in Russia e farsi incoronare zar. Simon decide allora di proteggere la bella Emma, in realtà cercando a sua volta di prendere il foglietto per farne oggetto di scambio con altri. Cambiando ogni volta personaggio e mettendo gli uni contro gli altri, Simon alla fine fa in modo che Ivan sia arrestato, mentre Emma può finalmente spiegare ai colleghi i risultati raggiunti. Simon, da parte sua, ancora una volta scappa e si rende irreperibile.

Gli stagisti (commedia, 2013, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Shawn Levy con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rose Byrne, Max Minghella, Dylan O'Brien, JoAnna Garcia Swisher.







Trama del film: La storia è quella di due quarantenni impiegati in un'azienda che d'un tratto decide che può fare a meno di loro. I due decidono di riappropriarsi della propria vita e iniziano a lavorare come stagisti per Google. Per trovarsi ovviamente in competizione con inesperti ma agguerritissimi 20enni.

