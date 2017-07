Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 3 Luglio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fantozzi contro tutti, Fantozzi in Paradiso, Fracchia contro Dracula, Fantozzi, Mission: Impossible, A testa alta, Tutta colpa del vulcano, Freezer.

Fantozzi contro tutti (comico, 1980, durata: 95 Min) in onda alle 21.30 su Rai 1

Un film di Neri Parenti, Paolo Villaggio con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando, Camillo Milli, Paul Muller, Diego Abatantuono, Giuseppe Anatrelli.







Trama del film: Quando un maniaco del ciclismo sale ai vertici della sua azienda, il ragioniere Fantozzi non può esimersi dal partecipare alla gara ciclistica dei dipendenti né dalle inevitabili e disastrose gite aziendali. Come se questo non bastasse, la sua consorte, si invaghisce di un altro.

Fantozzi in Paradiso (comico, 1993, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Plinio Fernando, Stefano Antonucci.







Trama del film: Ad uno ad uno tutti i colleghi di Ugo Fantozzi se ne vanno verso l'ultima dimora. Restano il nostro eroe e Filini. Durante l'ennesimo funerale di un collega, Fantozzi e un sacerdote restano coinvolti in un incidente. Portati in ospedale Fantozzi scoprirà dalle sue lastre di essere gravissimo e di avere una settimana di vita. Tiene nascosta la notizia alla moglie Pina che però lo scopre e, con infinito amore, all'insaputa del marito, si mette d'accordo con la Signorina Silvani per far trascorrere l'ultima settimana di vita del suo Ugo felicemente...

Fracchia contro Dracula (comico, 1985, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Edmund Purdom, Gigi Reder, Anja Pieroni, Federica Brion, Susanna Martinkova.







Trama: Minacciato di licenziamento dal gestore di una agenzia immobiliare, poiché non riesce mai a condurre in porto un affare, Fracchia coglie infine al volo una impensata occasione: a quanto gli fa sapere il "computer", c'è in vendita in Transilvania un antico castello. Solo quattro milioni il costo ed il cliente un po' strambo disposto all'acquisto si trova già in agenzia: Fracchia, fingendo che il maniero sia non troppo lontano da Roma, parte in macchina con l'acquirente verso lidi ben più lontani. Sennonché il padrone del castello è il conte Vlad - alias Dracula, di notte sitibondo vampiro - che vive là con la sorella Oniria (vampira anche lei), passando i due le loro giornate dormendo nelle rispettive bare, per vagabondare di notte, terrorizzando e azzannando la gente dei dintorni.

Fantozzi (comico, 1975, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando







Trama: Insignificante rotellina nello smisurato ingranaggio di una grande azienda, l'impiegato Fantozzi comincia le sue giornate lottando contro il tempo, poiché ha il cartellino da timbrare, mentre gli autobus sono superaffollati; le prosegue seminascosto dietro pile di pratiche che gli sfaticati colleghi si premurano di affibbiargli approfittando della sua arrendevolezza. Tornato a casa, trova magro sollievo in una moglie brutta e sfiorita e una figlia orripilante. Di quando in quando, malgrado i suoi sfoghi per sottrarvisi, è costretto a subire le iniziative del collega Filini, infaticabile organizzatore di squallide gite aziendali, di lugubri partite di football tra scapoli e ammogliati, di tetri campeggi, di deprimenti feste di fine d'anno.

Mission: Impossible (azione, 1996, durata: 90 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Brian De Palma con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas.







Trama del film: L'agente segreto Ethan Hunt, incastrato per degli omicidi nella sua stessa squadra, deve sfuggire agli assassini governativi che vogliono la sua pelle, e allo stesso tempo stanare chi lo ha messo in questa spaventosa situazione.

A testa alta (azione, 2004, durata: 87 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Kevin Bray con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas.







Trama del film: Chris Vaughn, agente delle forze speciali degli Stati Uniti, lascia il corpo di appartenenza e fa ritorno a casa, dove si aspetta di ritrovare i vecchi amici e di ricostruirsi una nuova vita. Ma lo aspetta una delusione. La sua città natale è ridotta in povertà e invasa dal crimine. Jay Hamilton, suo vecchio amico e compagno di scuola, ha chiuso la segheria, fonte di occupazione del paese, per investire tutti i suoi averi nell'industria del crimine. Chris, con l'aiuto del suo amico Ray Templeton, si fa eleggere sceriffo e promette alla cittadinanza di fermare Jay. Ma la malavita è decisa a non farsi mettere i bastoni tra le ruote e questa scelta mette in pericolo la vita di Chris e della sua stessa famiglia. Ma ha deciso. Non mollerà fino a che il crimine non verrà sconfitto e la sua città natale non tornerà quella che era prima. Ad ogni costo...

Tutta colpa del vulcano (commedia, 2013, durata: 92 Min) in onda alle 21.25 su Rai 3

Un film di Alexandre Coffre con Dany Boon, Valérie Bonneton, Denis Ménochet, Albert Delpy, Bérangère McNeese.







Trama del film: Per i viaggiatori di tutto il mondo l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull è un duro colpo. Per Alain e Valerie è un disastro. Per poter arrivare nel piccolo villaggio della Grecia per il matrimonio della loro figlia, questa coppia di divorziati, che nutre un odio reciproco senza limiti, sarà costretta a intraprendere il viaggio insieme.

Freezer (thriller, 2014, durata: 83 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Mikael Salomon con Dylan McDermott, Yuliya Snigir, Peter Facinelli, Andrey Ivchenko, Markus Parilo, Jeremy Petardi.







Trama del film: Robert, un ragazzo ordinario con un'esistenza altrettanto comune, si ritrova a dover mettere alla prova le sue capacita' di resistenza umana quando si risveglia bloccato all'interno di un freezer industriale da un gruppo di criminali russi. I banditi minacciano di farlo morire qualora egli non restituisca loro gli otto milioni di dollari che gli ha rubato. Senza sapere di cosa i russi stiano parlando, Robert in un angolo scopre il malconcio Sam e, man mano che i due combattono per la loro sopravvivenza, la verita' sulla loro situazione diventa lentamente piu' chiara.

