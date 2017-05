Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 29 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Era d'estate, Paradiso Amaro, Hancock, Una top model nel mio letto, Desiderio irresistibile, Alien Vs. Predator, Thirteen Days.

Era d'estate (drammatico, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Fiorella Infascelli con Valeria Solarino, Massimo Popolizio, Giuseppe Fiorello, Elisabetta Piccolomini, Claudia Potenza.







Trama del film: L'Asinara, 1985. In una notte come tante sbarcano sull'isola Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le proprie famiglie. Il trasferimento è improvviso e la minaccia, intercettata dai Carabinieri dell'Ucciardone, è grave: un attentato contro i due giudici e i loro familiari partito dai vertici di Cosa Nostra. E' un'estate calda, e nella piccola foresteria di Cala D'oliva, i due magistrati e le loro famiglie vivono isolati dalla piccola comunità di civili dell'Asinara, controllati a vista dalle guardie penitenziare. Una condizione che non tutti riescono a sopportare.



Paradiso Amaro (commedia, drammatico, 2011, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster.







Trama del film: Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King, padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro. Rimasto solo, cercherà di ricucire il rapporto con le figlie, la matura Scottie di 10 anni e la ribelle Alexandra di 17, dovendo allo stesso tempo decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari. Quando Alexandra rivela al padre che la madre, al momento dell'incidente, si trovava in vacanza con il suo amante, Matt inizia a riflettere sulla sua vita e capisce che deve darle una svolta. Insieme alle due figlie intraprende un viaggio avventuroso alla ricerca dell'amante di sua moglie, durante il quale farà incontri divertenti, diffcili e spirituali e inizierà a ricostruire la sua vita e la sua famiglia.



Hancock (fantasy, commedia, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Peter Berg con Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Daeg Faerch, Jameson Dixon Jr., Adam Del Rio.







Trama del film: Hancock è un supereroe... ma un supereroe decisamente insolito. Sarcastico, pieno di conflitti e insicurezze, ad ogni impresa eroica che compie, Hancock associa qualche grave danno a cose o persone. La popolazione di Los Angeles, pur inizialmente contenta di avere un supereroe a disposizione, inizia ad averne abbastanza dei guai combinati da Hancock, che reagisce cercando nella bottiglia la cura alla sua infelicità. La vita di Hancock sembra oramai aver preso una brutta china, fino al giorno in cui il PR Ray Embrey decide di aiutarlo a riabilitare la sua immagine. Le cose si complicano quando Hancock pensa bene di iniziare una relazione segreta con la moglie di Ray, la bellissima Mary.

Una top model nel mio letto (commedia, 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Francis Veber con Gad Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Richard Berry, Virginie Ledoyen.







Trama del film: Sorpreso da un paparazzo con la sua amante Elena, una stupenda top model, il miliardario Pierre Levasseur si vede costretto a inventare un' inverosimile bugia per salvarsi dal divorzio: approfitta della presenza nella foto di un passante, François Pignon, e tenta di convincere sua moglie che in realtà la bella Elena non era con lui ma con il povero Pignon. Per rendere credibile la sua bugia, Levasseur costringe Elena, abituata a vivere nel lusso, a trasferirsi a vivere nel modesto appartamento di Pignon in un palazzo popolare.

Desiderio irresistibile (thriller, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Bille Woodruff con Boris Kodjoe, Emayatzy Corinealdi, Sharon Leal, Tasha Smith, William Levy, Tyson Beckford.







Trama del film: Dal di fuori, la vita di Zoe Reynard sembra perfetta: gallerista di successo, la donna vanta un matrimonio felice con Jason e due bambini. Nel privato, tuttavia, Zoe nasconde un segreto intimo e profondo. La semplice routine quotidiana non la soddisfa più e, tormentata da un irrefrenabile istinto sessuale, si sente attratta da tentazioni perverse e inconfessabili. Così, quando a una mostra d'arte si imbatte nel giovane pittore di talento Quinton Canosa, la donna dà sfogo agli istinti repressi e intrattiene con l'artista un'intensa relazione extraconiugale. Nel tentativo di guarire dall'implacabile dipendenza sessuale, Zoe consulta persino una terapista, la dottoressa Marcella Spencer, la quale cerca invano di scavare nel passato della paziente in cerca dell'evento traumatico scatenante. A quel punto sarà forse troppo tardi. Lasciare entrare lo sconosciuto nel quadro ordinato della sua vita si rivelerà un errore quasi fatale.

Alien Vs. Predator (fantascienza, 2004, durata: 116 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Paul W.S. Anderson con Sanaa Lathan, Raoul Bova, Colin Salmon, Lance Henriksen, Agathe De La Boulaye, Ewen Bremner.







Trama del film: Charles Bishop Weyland, un industriale miliardario, mette insieme una squadra internazionale di archeologi, scienziati ed esperti della sicurezza, guidati da Alexa "Lex" Woods, una ambientalista ed esploratrice, per indagare su una misteriosa "efflorescenza di calore" che emana dalle profondità del ghiaccio dell'Antartide. A circa 600 metri di profondità scoprono, dentro una piramide, una matrice di una camera così tecnologicamente avanzata da rendere ovvio che si tratta del frutto di un'intelligenza extra-terrestre al lavoro da migliaia di anni. D'improvviso, le mura della camera si riconfigurano, intrappolando i membri del team e isolandoli dal resto dei loro compagni. Di camera in camera, una terribile verità si dispiega ai loro occhi: i Predators hanno tenuto in vita una Regina Alien, che ha deposto uova ad intervalli di 100 anni. I giovani guerrieri Predators sono addestrati proprio combattendo contro la prole degli Alien...

Thirteen Days (thriller, 2000, durata: 142 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker, Henry Strozier, Janet Coleman.







Trama del film: Nell'ottobre del 1962 fotografie prese in volo da U-2 rivelano che l'Unione Sovietica è in procinto di installare armi nucleari a Cuba, le quali avrebbero la capacità di spazzare via gli Stati Uniti nel sud e nella costa est se divenissero operative. Il Presidente Kennedy e i suoi consiglieri devono pianificare un'azione per contrastare i Sovietici: Kennedy vuole dimostrare di essere forte abbastanza per non sottostare a ricatti ed il Pentagono predispone le truppe militari per essere pronti ad una nuova invasione di Cuba. Ma il Presidente è riluttante all'idea di invadere l'isola, poichè spingerebbe i Sovietici verso l'Europa. E' possibile evitare un conflitto nucleare senza invadere Cuba?

E inoltre:

Superfantagenio alle 21.15 su Nove

Trappola sulle montagne rocciose alle 21.15 su Paramount Channel

Bravados alle 21.20 su Rai Movie