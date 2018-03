Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 26 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: School of Rock, Nikita, Hancock, Master & Commander: Sfida ai confini del mare, The Raven, Legittima offesa - While She Was Out.

School of Rock (commedia, 2004, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Richard Linklater con Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr., Miranda Cosgrove.







Trama del film: Il chitarrista Dewey Finn, polemico e irriverente, nutre un odio viscerale contro il sistema e ha un'autentica venerazione per il rock. Appassionato di tuffi dal palcoscenico e assoli che durino almeno 20 minuti, Dewey vuol vincere a tutti i costi un concorso locale con la sua band ma la band lo licenzia. Disperato e al verde, preoccupato per i soldi dell'affitto e sommerso dal disordine del suo appartamento, Dewey risponde a una telefonata diretta al suo convivente Ned e accetta al volo una supplenza in una prestigiosa scuola elementare, la Horace Green. Qui, la signora Mullins, preside severissima e ligia a ogni regola, controlla ogni sua mossa come un falco. Dewey non ha la minima idea di che cosa significhi insegnare, ma riesce a suscitare la fiducia dei suoi piccoli allievi. E quando li sente suonare nell'orchestra della scuola, decide di trasformare quei giovani prodigi in un gruppo rock ad alta tensione, avviando un esperimento che cambierà per sempre le loro vite.

Nikita (drammatico, 1990, durata: 115 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Luc Besson con Anne Parillaud, Jean Reno, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, .







Trama del film: Nikita, una giovane punk e drogata, per aver ucciso freddamente un poliziotto durante una rapina compiuta da alcuni suoi amici delinquenti, è condannata all'ergastolo. La donna viene però prelevata dai servizi segreti francesi, che, dandola ufficialmente per morta, la costringono invece a diventare un killer spietato per missioni particolarmente difficili, durante le quali occorre un agente che sappia uccidere qualunque vittima, abilmente e a sangue freddo. Dopo un apprendistato durissimo durato tre anni, sotto la direzione di Bob, un intransigente maestro, Nikita, ormai ventitreenne, viene messa alla prova in una situazione difficilissima, nella quale si dimostra molto efficiente, uccidendo alcune persone in un ristorante, e riuscendo poi a fuggire e a salvarsi. Bob, che le dimostra un certo affetto, le dà un nuovo nome, dei documenti, delle pistole e la copertura di un falso posto di infermiera in un ospedale. Nikita continua così le sue missioni di morte.

Hancock (commedia, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Peter Berg con Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Daeg Faerch, Jameson Dixon Jr., Adam Del Rio.



Hancock: Trailer del film con Will Smith e Charlize Theron



Trama del film: Hancock è un supereroe, ma un supereroe decisamente insolito, imperfetto, dalla vita spericolata e dall'eccesso di vizi. Sarcastico, pieno di conflitti e insicurezze, ad ogni impresa eroica che compie, Hancock associa qualche grave danno a cose o persone. La popolazione di Los Angeles, pur inizialmente contenta di avere un supereroe a disposizione, inizia ad averne abbastanza dei guai combinati da Hancock, che reagisce cercando nella bottiglia la cura alla sua infelicità. La vita di Hancock sembra oramai aver preso una brutta china, fino al giorno in cui Ray Embrey, dirigente di una società di pubbliche relazioni, decide di aiutarlo a riabilitare la sua immagine. Le cose si complicano quando Hancock pensa bene di iniziare una relazione segreta con la moglie di Ray, la bellissima Mary.

Master & Commander: Sfida ai confini del mare (avventura, 2003, durata: 138 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall.







Trama del Film: l Capitano "Lucky" Jack Aubrey è noto per essere un combattivo membro della Royal Navy, mentre Paul Bettany è Stephen Maturin il medico della nave. La loro imbarcazione, la Surprise, viene improvvisamente attaccata da un nemico molto potente e, con il vascello fortemente danneggiato e metà dell'equipaggio ferito, Aubrey è combattuto tra il dovere e l'amicizia, nel momento in cui decide di intraprendere un rischioso inseguimento tra le acque di due oceani, per intercettare e catturare i suoi nemici. Una simile missione potrebbe creargli una reputazione, oppure, distruggere sia lui che i suoi uomini...

The Raven (thriller, 2012, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di James McTeigue con John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno.



The Raven: Il nuovo trailer italiano



Trama del film: Siamo a Baltimora nel 1849. Una madre e sua figlia vengono ritrovate brutalmente assassinate. Il detective Emmet Fields, fa una scoperta sorprendente: il delitto assomiglia a un omicidio descritto fin nei minimi dettagli più cruenti sul giornale locale - parte di una serie di racconti scritti dallo scrittore emergente ed emarginato Edgar Allan Poe. Ma proprio mentre Poe viene interrogato dalla polizia, viene commesso un altro raccapricciante omicidio, ispirato anch'esso a un suo famoso racconto. Rendendosi conto che un pazzo omicida, che utilizza i racconti di Poe come ispirazione per la sua sanguinosa furia, è a piede libero, Fields chiede l'aiuto dello scrittore per fermarlo. E quando sembra che qualcuno vicino a Poe potrebbe diventare la prossima vittima dell'assassino, la posta in gioco diventa ancora più alta e l'inventore del romanzo poliziesco ricorre a tutte le sue capacità deduttive per cercare di risolvere il caso prima che sia troppo tardi.

Legittima offesa - While She Was Out (thriller, drammatico, 2008, durata: 108 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Susan Montford con Kim Basinger, Lukas Haas, Craig Sheffer, Leonard Wu.







Trama del Film: Della Myers è una casalinga benestante che abita in un condominio privato, insieme ai suoi due figli gemelli ed al violento marito Kenneth. Della spende la maggior parte delle proprie energie ed attenzioni per i due bambini, senza curarsi troppo delle apparenze e indisponendo per tale ragione Kenneth. Durante la vigilia di Natale, Della si reca a tarda sera al centro commerciale per comprare della carta da regalo, ma non riesce a trovare parcheggio. Indispettita dal fatto che una vecchia automobile è parcheggiata su due posti auto, la donna lascia un messaggio sul parabrezza dell'auto con scritto "stupido egoista". Quando però Della esce dal negozio, i proprietari dell'auto a cui aveva lasciato il messaggio, minacciano pesantemente la donna, che si riesce a mettere in salvo solo grazie all'intervento della guardia addetta alla sicurezza del negozio, che però viene freddata da un colpo alla testa. Terrorizzata, Della fugge con la propria auto, inseguita dai quattro criminali, ma rimasta in panne è costretta a rifugiarsi nel bosco, dove per lei inizierà una vera e propria lotta per la sopravvivenza con i quattro ostinati criminali.

Altri film in onda questa sera:

Thirteen Days (drammatico), in onda alle 21 su Iris

IL Ladro (drammatico) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Le riserve (commedia) in onda alle 21 su Cine Sony

La notte dell'agguato (western) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv