Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 26 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Delivery Man, Bordertown, Looper - In fuga dal passato, Non è mai troppo tardi - The Bucket List, Samba, Möbius, Nella Valle di Elah.

Delivery Man (commedia, 2014, durata: 103 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Ken Scott con Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt, Britt Robertson, Jack Reynor.







Trama del film: Un uomo affabile ma che non è mai riuscito a realizzarsi nella vita scopre un giorno di avere ben 553 figli frutto di una donazione a un banca del seme fatta in modo anonimo 20 anni prima. Ora deve decidere se svelarsi o meno dopo che 142 di loro hanno intentato una causa giudiziale per conoscerne l'indentità.



Bordertown (drammatico, 2005, durata: 112 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Gregory Nava con Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Martin Sheen, Maya Zapata, John Norman.







Trama del film: Lauren Fredericks è un'ambiziosa giornalista del Chicago Sentinel che sogna di fare carriera. Ben presto il suo capo, Gorge Morgan, la spedisce a Juarez, in Messico, a caccia di notizie sui misteriosi omicidi di alcune giovani donne. Le vittime sono per lo più impiegate delle "Maquiladoras," le fabbriche di assemblaggio di prodotti elettronici diretti al mercato americano, situate lungo la frontiera con gli Stati Uniti. Giunta in Messico, Lauren chiede aiuto ad Alfonso Diaz, suo ex collega e ora direttore di un piccolo quotidiano locale. Insieme, i due giornalisti iniziano una disperata battaglia per cercare di smascherare una vasta rete di corruzione che si estende sui due lati del confine, ma soprattutto per proteggere Eva, unica superstite dei feroci attacchi alle giovani messicane...

Looper - In fuga dal passato (fantascienza, azione, 2012, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Rian Johnson con Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Piper Perabo, Paul Dano.







Trama del film: Il film è ambientato in un futuro ipotetico dove tornare nel proprio passato è possibile, ma al tempo stesso illegale. Joe un killer su commissione diverrà protagonista di uno straordinario viaggio nel tempo che lo porterà a scontrarsi con una verità davvero molto amara quando scopre che il suo prossimo bersaglio è proprio se stesso, nella sua incarnazione futura .

Non è mai troppo tardi - The Bucket List (commedia, 2007, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Rob Reiner con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow.







Trama del film: Il miliardario Edward Cole e il meccanico Carter Chambers appartengono a due mondi opposti e paralleli, che si incontrano quando i due si trovano a condividere la stessa malattia e la stessa stanza d'ospedale. Insieme immaginano una lista di desideri fatta di esperienze che vogliono fare prima che sia troppo tardi. Intraprendono così un viaggio e, diventati amici, impareranno il senso della vita.

Samba (commedia, 2014, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Olivier Nakache, Eric Toledano con Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Issaka Sawadogo.







Trama del film: Ancora una volta insieme i registi e il protagonista del blockbuster francese Quasi Amici per raccontare l'immigrazione con commovente ironia. L'incontro tra il variopinto mondo suburbano di un ironico senegalese in cerca di un permesso di soggiorno e le solitudini di una donna parigina in cerca di se stessa diventa, per entrambi, l'antidoto contro l'emarginazione sociale.

Möbius (thriller, 2013, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Eric Rochant con Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth, John Lynch, Vladimir Menshov.







Trama del film: Moise, agente segreto del FSB (spionaggio russo) s'innamora di una donna incaricata di riciclare denaro sporco nei casinò per conto di un ricco oligarca russo.

Nella Valle di Elah (thriller, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Paul Haggis con Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James Franco, Susan Sarandon, Josh Brolin, Jonathan Tucker.







Trama del film: Mike Deerfield scompare misteriosamente subito dopo essere ritornato dall’Iraq, dove ha combattuto, e viene considerato “assente ingiustificato” dall’esercito. Quando la sconvolgente notizia raggiunge Hank Deerfield, ex soldato della polizia militare, e sua moglie Joan, Hank decide di mettersi alla ricerca del figlio, con l’aiuto della riluttante investigatrice di polizia Emily Sanders, che ha la giurisdizione dell’area in cui Mike è stato visto per l’ultima volta. Man mano che le indagini proseguono e il quadro si compone, Emily si rende conto che la scomparsa è solo una montatura. In guerra con le alte sfere militari, Hank e Emily fanno di tutto per mantenere il controllo delle indagini. Ma quando, alla fine, la verità su Mike e su ciò che è accaduto in Iraq emerge, Hank vede il suo mondo in pericolo e deve rimettere in discussione tutte le sue certezze più consolidate per poter risolvere il mistero che sta dietro alla scomparsa del figlio.

E inoltre

Starship Troopers - Fanteria dello Spazio alle 21.15 su Paramount Channel

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo alle 21.20 su Nove

Inga Lindstrom - La principessa innamorata alle 21.10 su La5

La battaglia di Alamo alle 21.10 su Rai Movie

