Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 20 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Run All Night, Iron Man 3, La regola del silenzio, Universal Soldier The Return, Quella sporca dozzina, Tre uomini e una gamba, in Her Shoes - Se fossi in lei.

Run All Night - Una notte per sopravvivere (thriller, 2015, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez.







Trama del film: Il killer professionista Jimmy Conlon (Liam Neeson), amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, vive ossessionato dai suoi crimini passati e dalla caccia ostinata di un ispettore di polizia che dura da oltre trent'anni. Quando Mike, il figlio che non vede da anni, si ritrova testimone accidentale di un omicidio e pertanto prossima vittima della mafia, Jimmy nel giro di una notte si troverà costretto a una scelta forzata contro il suo ex boss.



Iron Man 3 (azione, fantascienza, 2013, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Shane Black con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Paul Bettany, Ben Kingsley.







Trama del film: Il film Marvel Iron Man 3 vede lo sfacciato ma brillante industriale Tony Stark/Iron Man combattere contro un nemico senza limiti. Quando Stark vedrà il suo mondo personale distrutto per mano del suo nemico, intraprenderà una straziante missione alla ricerca dei responsabili. Si tratterà di un’impresa che metterà a dura prova il suo coraggio in ogni momento. Con le spalle al muro, Stark dovrà sopravvivere senza i dispositivi da lui creati, fidandosi solo del proprio ingegno e istinto per proteggerele persone che ama. Mentre trova tutte le forze per reagire, Stark trova la risposta alla domanda che lo ha sempre segretamente perseguitato: è l’uomo che fa l’armatura o è l'armatura che fa l’uomo?



La regola del silenzio - The Company You Keep (thriller, 2012, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Shia LaBeouf, Stanley Tucci, Nick Nolte, Susan Sarandon, Julie Christie, Sam Elliott.







Trama del film: Jim Grant è un tranquillo avvocato e padre single che si trova costretto a fuggire quando un giovane e impetuoso reporter Ben Shepard, rivela la sua vera identità di ricercato: negli anni '70 Grant era un pacifista radicale e sulla sua testa pende l'accusa di omicidio. In tutto il Paese si scatena una gigantesca caccia all'uomo, e Grant dovrà lottare duramente per dimostrare la propria innocenza.



Universal Soldier: The Return (fantascienza, 1999, durata: 83 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Mic Rodgers con Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White, Heidi Schanz, Xander Berkeley.







Trama del film: Luc Deveraux, con una figlia piccola che spesso porta sul luogo di lavoro, è ora consulente tecnico per un progetto governativo che punta a costruire super combattenti dalla sofisticata tecnologia. Quelli che vengono costruiti sono morti, ricostruiti come soldati dal programma di rigenerazione UNISOL. Ad un certo punto, il generale comunica che il governo ha intenzione di tagliare i fondi e il programma dovrà interrompersi. Quando Seth, il computer che regola l'esperimento, impazzisce, succede che Romeo, uno dei soldati universali già realizzati, organizza e guida la rivolta contro Deveraux e gli altri. L'obiettivo dei ribelli diventa il deposito delle armi chimiche di Dallas. Dal quartier generale appare chiaro che il nemico primo da abbattere è il computer che ha accesso alle armi chimiche. Gli UNISOL vogliono utilizzare un nuovo programma per portare ordine nel caos. Solo un deciso intervento di Deveraux riesce a frenare le intenzioni degli UNISOL, a far esplodere Seth e a riportare la tranquillità.

Quella sporca dozzina (guerra, 1967, durata: 149 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Robert Aldrich con Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes.







Trama del film: Nell'imminenza dello sbarco in Normandia, il comando supremo dell'esercito americano affida al maggiore John Reisman l'incarico di far saltare in aria un castello, situato nella Francia occupata dai nazisti, nel quale sono soliti riunirsi in gran numero alti ufficiali tedeschi. Per compiere la missione il maggiore Reisman ha a sua disposizione dodici militari, condannati alla pena capitale o a trent'anni per gravissimi reati, ai quali non viene offerta altra scelta che scontare la pena o affrontare la morte nell'assalto al castello.

Tre uomini e una gamba (commedia, 1997, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo, Aldo con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Eleonora Mazzoni.







Trama del film: E' il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per raggiungere le loro famiglie in vacanza in Puglia. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, Giacomo è fidanzato con la terza e il matrimonio è previsto due giorni dopo proprio in Puglia. I tre lavorano in un negozio a Milano di proprietà del suocero, un volgare arricchito che li tiranneggia. Sulla macchina, insieme ai bagagli, i tre caricano un oggetto tanto ingombrante quanto prezioso: una gamba di legno, ultima fatica del celebre scultore americano Gerpez, da portare al suocero. Il viaggio comincia ma è costellato da incidenti e soste impreviste. In una di queste incontrano Chiara, con la quale pranzano e poi si intrattengono. Giacomo è attratto dalla ragazza e vorrebbe andare via con lei...

E inoltre:

In her shoes - se fossi lei alle 21.15 su TV8

La resa dei conti alle 21.20 su Rai Movie

Wake of Death - Scia di morte alle 21.15 su Cielo

Il giudice ragazzino alle 21.05 su Tv 2000

Matrimonio impossibile alle 21.10 su La5

Tutte le Serie TV in onda stasera