Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 20 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Wolverine: L'immortale, 2012, Escape Plan - Fuga dall'inferno, Uno sconosciuto alla porta, Invasion, Quando tutto cambia.

Wolverine: L'immortale (azione, avventura, 2013, durata 126 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di James Mangold con Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Will Yun Lee, Rila Fukushima, Tao Okamoto.







Trama del film: Durante il bombardamento atomico di Nagasaki alla fine della II Guerra Mondiale, Wolverine salvò il soldato Yashida, diventato decenni dopo un anziano magnate della tecnologia. Il vecchio manda la fidata Yukio a recuperare Wolverine, autoesiliatosi nei boschi dopo gli eventi di X-Men : Conflitto finale. Yashida non mira solo a un addio: vuole anche offrire a Logan il dono prezioso della mortalità, la possibilità di porre fine alla sequela di perdite che Wolverine ha subito nella sua sempiterna esistenza.



2012 (fantascienza, 2009, durata: 158 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Roland Emmerich con Amanda Peet, John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover, Oliver Platt, Woody Harrelson.







Trama del film: Secoli fa, i maya ci hanno lasciato il loro calendario con una chiara data di conclusione e tutto quello che implica questa scelta. Da allora, gli astrologi hanno analizzato questa profezia, i numerologi hanno trovato dei modelli che la annunciano, i geologi sostengono che è un evento atteso sulla Terra e anche gli scienziati governativi non possono negare il cataclisma di proporzioni cosmiche che attende il nostro pianeta nel 2012. Una profezia nata con i maya e che ora è stata ben delineata, discussa, messa in evidenza ed esaminata. Arrivati al 2012, non potremo negare di essere stati avvertiti.

Escape Plan - Fuga dall'inferno (azione, thriller, 2013, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Mikael Håfström con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, James Caviezel, Vincent D'Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones.







Trama del film: Ray Breslin ha scritto un libro sulle carceri di massima sicurezza. Lui è il migliore in questo campo perché dimostra la fallibilità di una prigione facendosi rinchiudere in incognito per poi evadere dopo qualche giorno. La CIA richiede il suo talento per verificare l'inespugnabilità di un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma top secret. Breslin accetta, ma qualcuno lo incastra e lui si ritrova incarcerato senza sapere dove in un posto da incubo. È costretto ad allearsi con un altro detenuto per trovare la via d'uscita.

Uno sconosciuto alla porta (thriller, 1990, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di John Schlesinger con Melanie Griffith, Matthew Modine, Michael Keaton, Mako, Nobu McCarthy, Sheila McCarthy, Luisa Oropeza, Tom Nolan.







Trama del film: Una coppia di giovani innamorati, Patty Palmer e Drake Goodman, unendo tutti i loro soldi, acquistano una casa di stile vittoriano a San Francisco, e per poter pagare il mutuo, la restaurano da soli e cercano subito di affittare i due appartamenti del pian terreno. Il primo viene affittato a due coniugi giapponesi, Toshio e Mira Watanabe, mentre nell'altro si installa un giovane dall'aspetto accattivante, Carter Hayes. Una volta entrato nella casa, lo strano inquilino vi si barrica, e approfitta della legge, che lo protegge, per diventare intoccabile e beffarsi dei proprietari, disturbandoli in ogni maniera e provocando presto la fuga dei due giapponesi. Il perfido e intelligente Carter, che è uno psicopatico, tormenta i due giovani, rendendo la loro vita un incubo.

Invasion (fantascienza, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Oliver Hirschbiegel, James McTeigue con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright.







Trama del film: Quando un misterioso virus alieno arriva sulla terra e inizia a trasformare le persone in corpi privi di emozioni, una psichiatra (Nicole Kidman) lotta contro il tempo per salvare sua figlia e se stessa. Dal produttore della trilogia di Matrix, Joel Silver, arriva un thriller che si ispira alla tradizione della fantascienza statunitense.

Quando tutto cambia (commedia, 2008, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Helen Hunt con Helen Hunt, Bette Midler, Colin Firth, Matthew Broderick, Lynn Cohen, Ben Shenkman.







Trama del film: April Epner è un' insegnante di Philadelphia che conduce una vita tranquilla almeno fino a quando alcuni eventi non sconvolgeranno drasticamente la sua vita: la morte della madre adottiva e l'abbandono da parte del marito la porteranno ad attraversare un periodo particolarmente impegnativo. In pieno caos psicologico April dovrà inoltre confrontarsi con l'apparizione della madre naturale, conduttrice di un celebre talk-show e in cerca di riscatto per averla abbandonata...

