Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 19 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tartarughe Ninja, In Time, In the Blood, Spanglish, The Transporter, Borat, The Missing.

Tartarughe Ninja (azione, fantasy, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Jonathan Liebesman con Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, Whoopi Goldberg, William Fichtner, Noel Fisher, Danny Woodburn



Tartarughe Ninja: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del film: La città ha bisogno di eroi. L'oscurità è calata su New York City quando Shredder e il suo diabolico Clan del Piede hanno preso il controllo su tutto, dalla polizia alla politica. Il futuro è buio, o almeno lo sarà fino a che quattro improbabili ed emarginati fratelli usciranno dalle fognature per scoprire il loro destino come Tartarughe Ninja. Le Tartarughe dovranno lavorare senza paura con la reporter April e il suo fantastico cameraman Vern Fenwick per salvare la città e svelare il piano diabolico di Shredder.

In Time (thriller, fantascienza, 2011, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Andrew Niccol con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Matt Bomer.



In Time: Il trailer italiano del film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried



Trama del film: In Time si svolge in un futuro non troppo lontano in cui il gene dell'invecchiamento è stato isolato e sconfitto. Per evitare la sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per acquistare beni di prima necessità o di lusso. I ricchi possono vivere per sempre, tutti gli altri cercano di negoziare per la loro immortalità. Un giovane povero entra in possesso di una vera fortuna, ma è troppo tardi per salvare sua madre dalla morte. Finisce con il ritrovarsi in fuga, braccato da un gruppo di poliziotti conosciuti con il nome di guardiani del tempo.

In the Blood (azione, thriller, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di John Stockwell con Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo.







Trama del film: Ava è un combattente addestrata con un passato oscuro. Quando il marito di Ava, Derek, scompare durante la loro luna di miele ai Caraibi, Ava si trova di fronte ad una cospirazione brutale in un'isola paradisiaca. Ava decide di scoprire la verità e trovare gli uomini responsabili della scomparsa di suo marito.

Spanglish (commedia, drammatico, 2004, durata: 110 Min), in onda alle 21.25 su Nove

Un film di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Shelbie Bruce, Sarah Steele, Ian Hyland, Victoria Luna.







Trama del Film: Flor arriva a Los Angeles. Viene dal Messico insieme a sua figlia Cristina, in fuga dal loro mondo, in cerca di lavoro e di una vita migliore. Viene assunta da John e Deborah Clasky come governante, ma il suo spirito d'adattamento deve fare i conti con le barriere linguistiche, con lo sbocciare della femminilità di sua figlia e con l'eccentrico stile di vita dei nuovi datori di lavoro...

The Transporter (azione, 2003, durata: 93 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Louis Leterrier, Corey Yuen con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds.







Trama del film: Frank Martin, un ex-agente delle Forze Speciali, vive quella che sembra un'esistenza tranquilla sulla costa francese del Mediterraneo, salvo le sue occasionali missioni da "trasportatore" mercenario, in grado di spostare carichi - umani o meno - da un luogo all'altro. Senza domande. Per portare a termine, sulla sua Mercedes modificata, i suoi incarichi, sempre misteriosi e talvolta pericolosi, Frank segue una serie di regole molto rigide, che non infrange mai. Regola uno: Onorare sempre il contratto. Regola due: Niente nomi - Frank non vuole sapere per chi sta lavorando, o cosa sta trasportando. Regola tre: Mai guardare nel carico. L'ultimo trasporto di Frank non sembra diverso da tutti gli altri che ha fatto in passato. Il suo committente è un americano che Frank conosce solo come "Wall Street" che gli ha chiesto di effettuare una consegna; durante una sosta in viaggio, però Frank si accorge che il suo "pacco" si muove. Violando la regola tre, Frank guarda nel pacco, scopre che contiene una donna, bella e bendata...

Borat (commedia, 2006, durata: 84 Min), in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Larry Charles con Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson.







Trama del Film: Il giornalista della TV del Kazakhstan Borat viene inviato negli Stati Uniti per girare un reportage sul più grande paese del mondo. Ma Borat è più interessato a trovare e sposare Pamela Anderson.

The Missing (thriller, 2003, durata: 137 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ron Howard con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer, Sergio Calderon.







Trama del film: Maggie Gilkeson vive con le due figlie, Lily e Dot, in un ranch del New Mexico. Un giorno arriva alla fattoria un indiano che ben presto si rivela essere suo padre, Samuel Jones, che aveva abbandonato la famiglia anni prima per seguire la vita degli Apaches e che Maggie non ha mai perdonato, accusandolo anche della prematura scomparsa della madre. Ma quando Lily viene rapita da un gruppo di efferati assassini, guidati da Pesh Chidin, uno stregone psicopatico, l'unica persona in grado di aiutare Maggie sembra essere proprio l'odiato padre. Maggie, Samuel e la piccola Dot iniziano una frenetica caccia all'uomo con lo scopo di bloccare la banda prima che passi il confine con il Messico...

Altri film in onda questa sera:

Mato Grosso (avventura), in onda alle 21.10 su La7

Il lato dolce della vita (commedia) in onda alle 21.10 su La5

Assassinio sul treno (giallo) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Nell'anno del Signore (commedia) in onda alle 21 su Iris