Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 18 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jumper, Shooter, Sette anime, 21, The Signal, Sweetwater, Johnny Stecchino, Arma letale 2.

Jumper (avventura, 2008, durata: 88 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Doug Liman con Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie Bell, Rachel Bilson, Diane Lane, Michael Rooker.







Trama del film: Un giovane ragazzo scopre di avere il potere di teletrasportarsi. Decide di usare questa straordinaria capacità per mettersi sulle tracce dell'uomo che ritiene responsabile dell'omicidio di sua madre, attirandosi così l'attenzione di un agente speciale della NSA e di un altro ragazzo che possiede i il suo stesso potere di teletrasporto.



Shooter (thriller, azione, 2007, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia, Ned Beatty.







Trama del film: Bob Lee Swagger è un uomo amareggiato, che ha lasciato per sempre il suo lavoro nei Marines, dopo aver subito un terribile tradimento. Bob, che si è ritirato a vivere in una remota località di montagna, viene avvicinato dal Colonnello Isaac Johnson, ormai in pensione, il quale gli comunica che il paese ha un disperato bisogno di lui. Johnson gli rivela infatti che qualcuno sta organizzando un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti e che solo la sua abilità ed esperienza nel campo della balistica, potrebbero riuscire a sventarlo. Swagger, con riluttanza, accetta, per un’ultima volta, di servire il suo paese, ma ciò che non sa è che l’intera missione è una montatura, frutto di una congiura governativa. Quando Swagger si rende conto di essere stato raggirato, è ormai troppo tardi. Improvvisamente i giornali parlano di lui come il potenziale assassino del Presidente.

Sette anime (drammatico, 2008, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Sarah Jane Morris, Bill Smitrovich.







Trama del film: Ben è un agente delle tasse dell'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti affetto da manie suicide per via del senso di colpa che gli deriva da alcuni errori commessi nel passato. Decide così di fare ammenda per quegli errori fingendo di essere suo fratello minore e aiutando sette sconosciuti. Nel corso della sua "impresa" incontra Emily, una bella ragazza malata di cuore e s'innamora di lei, finendo con il complicare i suoi stessi piani.



21 (drammatico, 2008, durata: 125 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Robert Luketic con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira.







Trama del film: Ben Campbell è un timido e brillante studente di matematica che, avendo bisogno di pagarsi gli studi, trova nel gioco d’azzardo la soluzione ai suoi problemi finanziari. Grazie alle sue doti Ben viene reclutato in un team formato dagli studenti più dotati del college, team che svolge un’attività tanto particolare quanto redditizia: ogni weekend il gruppo muove alla volta di Las Vegas dove, utilizzando un sistema di calcolo ideato dal loro professore di matematica Micky Rosa riesce a sbancare i casinò applicando la scienza al Black Jack. Sedotto dalla vita scintillante di Las Vegas, e dalla sua furba e sexy compagna di squadra Jill, Ben cederà alla pericolosa tentazione di forzare la mano al gioco.

The Signal (fantascienza, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di William Eubank con Laurence Fishburne, Brenton Thwaites, Olivia Cooke, Sarah Clarke, Lin Shaye, Beau Knapp.







Trama del film: Tre studenti di college in viaggio attraverso il sud-ovest degli Stati Uniti sono costretti ad una deviazione per andare sulle tracce di un misterioso e geniale hacker che è entrato nei sistemi del MIT ed ha evidenzato falle nel sistema di sicurezza. Nella loro ricerca, i tre amici finiscono in un'area strana e isolata del Nevada, dove all'improvviso tutto diventa scuro. Quando uno di loro, Nic, riprende conoscenza, si ritrova dentro un incubo ad occhi aperti...

Sweetwater (thriller, 1991, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Roberto Benigni con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo.







Trama del film: Dante, un giovanotto ingenuo e un po' infantile vive a Firenze, dove fa l'autista di uno scuolabus per handicappati: il suo solo amico e confidente è uno di loro, Lillo, malato di diabete. Dante si diverte a rubare qualche banana, e, soprattutto, a truffare l'assicurazione, fingendo d'essere gravemente menomato alla mano destra. Una notte Dante viene investito dall'auto di una bella e giovane donna, Maria. Non ha avuto danni, ma la signora, accorsa in suo aiuto, lo guarda in viso incantata, poi sviene ai suoi piedi. Incontratala di nuovo, Dante se ne innamora subito, nel suo modo puro e sognante. Lei lo chiama Johnny e - come per un capriccio - gli disegna un neo sulla guancia, gli fa portare uno stecchino in bocca, e dopo avergli comprato un vestito elegante, lo conduce a pranzo in un locale di lusso. Irretendolo a forza di moine, ma senza concedergli niente, Maria riesce poi a farlo partire per Palermo, dove lo ospita in un'antica e lussuosa villa. Qui gli presenta un presunto zio avvocato, dedito alla droga, il quale gli fa credere che si tratti semplicemente di una medicina contro il diabete. Intanto, Dante si trova invischiato in una pericolosa vicenda, che non comprende: Maria è infatti la moglie di un celebre mafioso "pentito", l'italo-americano Johnny Stecchino, il quale vive da tempo nascosto negli scantinati della villa, perchè la mafia lo ha condannato a morte.

Johnny Stecchino (commedia, 2006, durata: 105 Min) in onda alle 21.00 su Nove

Un film di Brett Ratner con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer.







Trama del film: Il capitolo culminante della trilogia cinematografica degli X-Men, una "cura" per i mutanti minaccia di alterare il corso della Storia. Per la prima volta, i mutanti possono scegliere: mantenere la loro unicità, sebbene questa li isoli dal resto dell'umanità, oppure rinunciare ai propri poteri e diventare delle persone qualunque. Gli opposti punti di vista di Charles Xavier, leader dei mutanti e assertore della tolleranza, e di Magneto, che crede nella sopravvivenza del più forte, sono messi alla prova ultima - scatenare una guerra che ponga fine a tutte le guerre.

Arma letale 2 (thriller, azione, 1989, durata: 115 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Richard Donner con Joss Ackland, Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit, Steve Kahan, Darlene Love, Derrick O'Connor.







Trama del film: Los Angeles. La coppia di poliziotti Martin Riggs e Roger Murtaugh deve proteggere il testimone di un processo per traffico internazionale di droga che fa capo a un boss malavitoso, protetto dall'immunità diplomatica.

E inoltre

Elsa & Fred alle 21.15 su Cielo

Chateau Meroux - Il vino della vita alle 21.15 su La5

Anna Karenina alle 21.05 su Tv 2000