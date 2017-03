Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 13 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: American Sniper, Mio fratello è figlio unico, The Avengers, Insieme per forza, Oggi è già domani, Water Horse: la leggenda degli abissi.

American Sniper (biografico, azione, 2015, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Clint Eastwood con Bradley Cooper, Sienna Miller, Cory Hardrict, Jake McDorman, Navid Negahban.







Trama del film: Protagonista di American Sniper è Chris Kyle, un U.S. Navy SEAL che viene inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite sul campo di battaglia e mentre si diffondono i racconti del suo grande coraggio, viene soprannominato "Leggenda". Nel frattempo cresce la sua reputazione anche dietro le file nemiche, e viene messa una taglia sulla sua testa rendendolo il primario bersaglio per gli insorti. Allo stesso tempo, combatte un'altra battaglia in casa propria nel tentativo di essere sia un buon marito e padre nonostante si trovi dall'altra parte del mondo.



Mio fratello è figlio unico (drammatico, 2007, durata: 108 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Daniele Luchetti con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Angela Finocchiaro, Luca Zingaretti.







Trama del film: Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e attaccabrighe, un istintivo col cuore in gola che vive ogni battaglia come una guerra. Suo fratello Manrico è bello, carismatico, amato da tutti ma altrettanto pericoloso... Nella provincia italiana degli anni '60 e '70, i due fratelli corrono su opposti fronti politici, amano la stessa donna e attraversano, in un confronto senza fine, una stagione fatta di fughe, di ritorni, di botte e di grandi passioni. Con Elio Germano e Riccardo Scamarcio, una divertente e dolceamara commedia di formazione, che racconta quindici anni di storia d'Italia attraverso le avventure di due fratelli, diversi ma non troppo.

The Avengers (azione, avventura, 2012, durata: 140 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Joss Whedon con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson.







Trama del film: I supereroi più famosi si riuniscono in una squadra di personaggi Marvel leggendari come Iron Man, l'incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco e Vedova Nera. Quando la comparsa di un nemico inatteso minaccia la tranquillità e la sicurezza del mondo, Nick Fury, direttore dell'agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D., si trova ad aver bisogno di una squadra che salvi il pianeta dall'orlo del disastro. Inizia così, da un capo all'altro della terra, un audace lavoro di reclutamento. Dopo aver riunito la squadra, Nick Fury e il suo fidato assistente, l'Agente Coulson, dovranno convincere i supereroi a convivere e lavorare insieme, utilizzando i loro incredibili poteri contro il pericoloso Loki che è riuscito ad accedere al Tesseract e ai suoi poteri illimitati.

Insieme per forza (commedia, 2014, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Frank Coraci con Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, Bella Thorne.







Trama del film: Il primo incontro tra Lauren e Jim non poteva andare peggio: lei divorziata con due figli, lui vedovo con tre figlie si conoscono per la prima volta durante un rovinoso incontro al buio. Ma il destino non perde le speranze, i due infatti si incontreranno nuovamente durante un viaggio organizzato in Sud Africa. Anche il secondo incontro sembrerebbe cofermare la reciproca antipatia, ma qualcosa improvvisamente cambia le carte in tavola costringendo i due a rimettersi in gioco.

Oggi è già domani (sentimentale, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Joel Hopkins con Dustin Hoffman, Emma Thompson, Kathy Baker, James Brolin, Richard Schiff.







Trama del film: Un uomo non troppo fortunato arriva a Londra per il matrimonio della figlia. Durante il suo soggiorno nella capitale inglese incontra una donna totalmente diversa da lui.

Water Horse: la leggenda degli abissi (fantasy, 2007, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Jay Russell con Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin, David Morrissey, Brian Cox.







Trama del film: Due ragazzini scozzesi trovano un uovo sulla spiaggia che pian piano si schiude facendo venire alla luce un "cavallo acquatico". Ma il "cavallo" cresce fino a diventare il mitico mostro di Loch Ness. Basato sull'omonimo libro per ragazzi di Dick King-Smith, autore di 'Babe maialino coraggioso'.

E inoltre:

Piccolo Buddha alle 21.30 su LA7D

Faccia a faccia alle 21.20 su Rai Movie

Hong Kong - colpo su colpo alle 21.15 su Cielo

Predator 2 alle 21.10 su Paramount Channel

Tutte le Serie TV in onda stasera