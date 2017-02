Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 13 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Cloud Atlas, Attrazione fatale, X-Men 2, Men in Black 3, La rivincita delle bionde, Killer Elite.

Cloud Atlas (fantascienza, drammatico, 2012, durata: 164 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben Whishaw, Halle Berry, Jim Sturgess, Susan Sarandon, Hugh Grant.







Trama del film: Il film racconta una storia in cui le azioni e le conseguenze delle nostre vite hanno impatto l'un l'altra attraverso passato, presente e futuro, come se una sola anima trasformasse un assassino in un salvatore e un unico atto di gentilezza si espandesse attraverso i secoli per ispirare una rivoluzione.



Attrazione fatale (thriller, 1987, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Adrian Lyne con Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin.







Trama del film: Dan Gallagher, procuratore legale in un importante studio di New York, felicemente sposato con Beth e padre affettuoso della piccola Ellen, incontra a un party letterario Alex Forrest, dirigente editoriale, la quale lo cattura letteralmente, ossessiva e insaziabile, facendolo sua preda per un intero week-end, mentre moglie e figlia sono in campagna. Reduce dal non programmato adulterio, che ritiene un'avventura passeggera, Dan crede di poter riprendere indisturbato il suo ruolo di professionista, marito e padre. Ma Alex non gli dà tregua...

X-Men 2 (azione, 2003, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Bryan Singer con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn.







Trama del film: Gli X-Men sono l'anello successivo nella catena evolutiva. Ognuno di loro è il frutto di una mutazione genetica unica, che all'epoca della pubertà si è manifestata attraverso poteri straordinari. In un mondo sempre più pieno di odio e pregiudizio, sono anomalie scientifiche... scherzi della Natura... outsiders temuti e disprezzati da quanti non riescono ad accettare il loro essere diversi. Eppure, a dispetto dell'ignoranza diffusa nella società, essi e le altre migliaia di mutanti sparsi in tutto il globo sopravvivono. Sotto la tutela del prof. Charles Xavier, il telepatico più potente al mondo, questi "studenti" così dotati hanno imparato a controllare e indirizzare i propri poteri a beneficio dell'umanità. Oggi, combattono per proteggere quel mondo che li teme. A guidare il movimento anti-mutanti è ora William Stryker, un ricco ex-comandante dell'esercito, uno scienziato che si dice abbia effettuato degli esperimenti sui mutanti...

Dreamer (drammatico, 2005, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di John Gatins con Kurt Russell, Dakota Fanning, Kris Kristofferson, Elisabeth Shue, Luis Guzmán.







Trama del film: Ben Crane, un tempo un famoso fantino, ha adoperato tutto il suo talento di addestratore per costruire la fortuna degli altri. Soñador — chiamata Sonya — era un grande cavallo il cui brillante futuro sulla pista è stato improvvisamente stroncato da un brutto incidente ad una zampa. Il suo proprietario, che è anche il capo di Ben, considera Sonya ormai un cavallo finito e perciò la regala a Ben, come ‘liquidazione’. Ci vorrà tutta l’incrollabile fiducia e determinazione della figlioletta di Ben, Cale, per rimettere in sesto queste due “anime perse”, mirando a un obiettivo apparentemente impossibile: vincere la Breeders’ Cup Classic.

Men in Black 3 (azione, fantascienza, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Barry Sonnenfeld con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Jemaine Clement.







Trama del film: In Men in Black 3, gli agenti J e K sono tornati indietro nel tempo. Nel corso dei suoi 15 anni fra i Men in Black, J ha visto delle cose inimmaginabili, ma nulla, nemmeno gli alieni, è riuscito a sorprenderlo tanto quanto il suo enigmatico e reticente partner. Ma quando la vita di K e il destino del pianeta sono messi a rischio, l'agente J dovrà tornare indietro nel tempo per sistemare le cose. J scoprirà che ci sono segreti nell’universo che K non gli ha mai rivelato - segreti che verranno alla luce nel momento in cui si unirà in squadra con un giovane agente K per salvare il suo partner, l'agenzia e il futuro dell'umanità.

La rivincita delle bionde (commedia, 2001, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su LA7D

Un film di Robert Luketic con Reese Witherspoon, Luke Wilson, Matthew Davis, Selma Blair, Victor Garber.







Trama del film: Eletta 'Miss Giugno' nel calendario del suo campus, la bionda Elle Woods viene improvvisamente lasciata dal suo fidanzato Warner che sta per trasferirsi ad Harvard. Per dimostrare al ragazzo che sotto le sue forme e la sua cascata di capelli biondi c'è comunque un cervello che funziona, Elle si iscrive alla stessa facoltà di giurisprudenza, assumendosi la responsabilità di indagare su un caso di omicidio nell'esclusiva Beverly Hills.

Killer Elite (azione, thriller, 2001, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Gary McKendry con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell.







Trama del film: Danny è un killer e, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide su commissione. Ormai stanco della sua spietata professione di mercenario, Danny si ritira in luogo privato, lontano dalle brutalità commesse e alla ricerca di una serenità mai avuta precedentemente. Quando però scopre che Hunter è prigioniero del sultano dell'Oman, abbandona tutto per salvarlo. Il costo della vita dell'amico è molto alto. Per liberarlo, infatti, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli del sultano, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell'Oman. L’impresa si complica ulteriormente quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini spietati: i "Feather Men".

E inoltre:

In Good Company alle 21.15 su Cielo

Amici come noi alle 21.10 su Italia 2

Impiccalo più in alto alle 21.20 su Rai Movie

Tutte le Serie TV in onda stasera