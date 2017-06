Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 12 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mortdecai, Mai così vicini, Lo Hobbit: La desolazione di Smaug, Il nemico alle porte, The Contractor - Rischio supremo, Diverso da chi?, Beyond the Lights.

Mortdecai (azione, commedia, 2015, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di David Koepp con Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany.







Trama del film: Gestire un branco di russi inferociti, i servizi segreti inglesi, una moglie dalle gambe chilometriche ed un terrorista internazionale non sarà cosa facile. Ma Charlie Mortdecai ci riuscirà. In giro per il mondo, armato solo del suo fascino e della sua bellezza, Charlie intraprenderà una corsa contro il tempo per riuscire a recuperare un dipinto rubato, che si dice contenga il codice per accedere ad un conto bancario in cui era stato depositato l'oro dei Nazisti.



Mai così vicini (commedia, 2014, durata: 94 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Rob Reiner con Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins, Annie Parisse, Paloma Guzmán, Austin Lysy.







Trama del film: Sono milioni le ragioni per non provare simpatia per l'agente immobiliare Oren Little. Antipatico con chiunque, non desidera altro che vendere un'ultima casa e andare in pensione in pace e tranquillità. Sua moglie Sarah Beth è morta molti anni prima e, in attesa del grande affare immobiliare, trascorre il tempo nel sua villetta, circondato da una comunità di vicini molto uniti che cerca di evitare il più possibile. La vita di Oren viene stravolta quando suo figlio Luke, con cui è da tempo in rotta compare di punto in bianco, chiedendogli di occuparsi temporaneamente della nipotina di nove anni di cui Oren non sapeva nemmeno dell'esistenza.

Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (fantasy, 2013, durata: 161 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Luke Evans, Richard Armitage, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett.







Trama del film: Dopo essere sopravvissuti all'inizio del loro viaggio inaspettato, la Compagnia continua ad andare verso Est, incontrando lungo la strada Beorn il cambia pelle ed uno sciame di ragni giganti, nella minacciosa foresta di Mirkwood. Dopo essere sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi della Foresta, i Nani arrivano a Lake-town e finalmente alla Montagna Solitaria, dove si troveranno ad affrontare il pericolo più grande - la creatura più terrificante di ogni altra - che non solo metterà a dura prova il loro coraggio, ma anche i limiti della loro amicizia ed il senso del viaggio stesso: il Drago Smaug.

Il nemico alle porte (guerra, 2001, durata: 130 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Jean-Jacques Annaud con Joseph Fiennes, Jude Law, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris, Dana Cebulla, Gabriel Thomson, Ron Perlman, Robert Stadlober.







Trama del film: Un serrato duello fra un cecchino tedesco e uno russo sullo sfondo della storica battaglia di Stalingrado che, nel corso della seconda guerra mondiale, segnò l'inizio della fine per le armate tedesche in Europa.

The Contractor - Rischio supremo (drammatico, azione, 2007, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Josef Rusnak con Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey, Ralph Brown, Charles Dance.







Trama del film: James Dial, ex killer della CIA, viene ricontattato dall'Angenzia per eliminare il leader di un movimento terroristico internazionale che si trova a Londra. Cio' che Dial non sa è che, una volta portata a termine la missione, sarà lui il prossimo della lista, in modo da cancellare ogni traccia di coinvolgimento del governo americano.

Diverso da chi? (commedia, 2009, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Umberto Carteni con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Antonio Catania, Antonio Bazza.







Trama del film: Piero, brillante trentacinquenne gay, è "fidanzato in casa" con Remo e vive in una città del nord-est. Per testimoniare il "diritto alla diversità" partecipa alle primarie del centrosinistra ma, per una serie di eventi imponderabili, le vince e si trova ad essere candidato sindaco, tra i pregiudizi degli avversari e lo sgomento del suo partito. Come può un gay diventare sindaco nel "profondo nord"? Per bilanciarlo gli affiancano Adele, moderata tutta d'un pezzo, contraria persino al divorzio, un simbolo vivente dei valori tradizionali conosciuta come "la furia centrista". L'inizio della campagna è un'ecatombe: Piero e Adele litigano su tutto...

Beyond the Lights (musicale, 2014, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Gina Prince-Bythewood con Gugu Mbatha-Raw, Nate Parker, Minnie Driver, Machine Gun Kelly, Danny Glover, Benito Martinez







Trama del film: Noni Jean è un'artista di talento che ha appena pubblicato un nuovo album e vinto un Bilboard Music Award. Nonostante questo ha grandi difficoltà a vivere in quell'ambiebte. Viene salvata da Kaz Nicol, un agente di polizia con ambizioni politiche e di cui Noni si innamora.

