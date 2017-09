Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 11 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: World Trade Center, Io, Jane Austen, The Last Days on Mars, Draft Day, Arma letale, La musica nel cuore, Safe House - Nessuno è al sicuro, A spasso con Daisy.

World Trade Center (drammatico, 2006, durata: 125 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Oliver Stone con Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon.







Trama del film: Undici settembre 2001.Il film racconta la storia di due agenti della Port Authority di New York rimasti sepolti, miracolosamente vivi, sotto le macerie delle Torri Gemelle e della lotta contro il tempo per salvarli.

Io, Jane Austen (biografico, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Jeremy Lovering con Samuel Roukin, Olivia Williams, Greta Scacchi, Imogen Poots, Phyllida Law, Pip Torrens.







Trama del film: Ispirato alle lettere private e ai diari di Jane Austen: negli ultimi anni della sua vita, la scrittrice aiuta la giovane e bella nipote a trovare un marito e le offre un sostegno sulle sue sofferenze sentimentali.

The Last Days on Mars (fantascienza, thriller, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Ruairi Robinson con Liev Schreiber, Romola Garai, Elias Koteas, Olivia Williams, Johnny Harris, Goran Kostic.







Trama del film: Dopo sei mesi di permanenza sul pianeta Marte, una squadra di astronauti sta per portare a termine la sua missione. Mancano solo 19 ore al loro rientro sulla Terra. Ma proprio in quel momento, lo scienziato Marko Petrovic (Goran Kostić) scopre un batterio in un campione che aveva prelevato e che stava esaminando. Senza svelare la sua scoperta agli altri membri della missione, torna con un solo collega sul luogo dove aveva fatto il prelievo. Vittima di un incidente e con la tuta spaziale danneggiata, Marko si trasforma in qualcosa di molto pericoloso per i suoi compagni astronauti...



Draft Day (drammatico, 2014, durata: 110 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Ivan Reitman con Kevin Costner, Jennifer Garner, Tom Welling, Terry Crews.







Trama del film: Il film è incentrato sul manager dei Cleveland Browns squadra di football in difficoltà, che cerca di assicurarsi il miglior giocatore sul mercato nel giorno del reclutamento.



Arma letale (azione, 1987, durata: 111 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitch Ryan, Tom Atkins, Traci Wolfe, Darlene Love.







Trama del film: Arma letale è il soprannome di Martin Riggs, un poliziotto che, reduce dal Vietnam e vedovo recente di una moglie adoratissima, ha ormai trasferito nella pistola il suo amore esclusivo, tanto è affascinato dalla morte e tanto spesso si trova alle soglie del suicidio e della follia. I suoi superiori lo mettono in addestramento sotto la guida del sergente Roger Murtaugh, un nero anziano, con moglie, figli ed un innato senso dell'ordine e della moderazione.

La musica nel cuore (drammatico, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Kirsten Sheridan con Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard, William Sadler, Jamia Simone.







Trama del film: Un carismatico giovane chitarrista irlandese e una giovane e viziata violoncellista si incontrano per caso a New York e trascorrono una magica e fugace serata a Washington Square … Il risultato del fortuito incontro sarà un bambino reso orfano dalle circostanze. Anni dopo, il bambino in questione, si esibisce per le strade di New York in compagnia di un uomo misterioso che si prende cura di lui e lo chiama August Rush. Il ragazzino si serve del suo straordinario talento musicale per cercare i genitori dai quali è stato separato sin dalla nascita.

Safe House - Nessuno è al sicuro (azione, thriller, 2012, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Daniel Espinosa con Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan Gleeson, Robert Patrick.







Trama del film: In Safe House Denzel Washington interpreta Tobin Frost un brillante ex agente della CIA che a un certo punto ha cambiato rotta tradendo l'Agenzia e vendendo codici militari top secret ai nemici dgli Stati Uniti. Dopo molti anni in cui si erano perse le sue tracce, Frost riappare in Sudafrica dove viene preso in custodia dalla CIA per essere interrogato. Quando la Safe House, una casa segreta adoperata dalla C.I.A. per nascondere i testimoni, viene attaccata da violenti mercenari, una recluta è costretta ad aiutarlo a scappare. Mentre l'esperto manipolatore gioca con il suo riluttante protégé, l'etica e l'idealismo del giovane agente segreto vengono messi a dura prova. A questo punto i due devono restare vivi abbastanza a lungo per scoprire chi li vuole morti.

A spasso con Daisy (commedia, 1989, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Bruce Beresford con Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle, Jo Ann Havrilla, William Hall Jr.







Trama del film: Ad Atlanta nel 1948, Daisy Werthan, un'anziana vedova ebrea, vive agiatamente, attiva e intraprendente, ma intrattabile, a causa di fissazioni e pregiudizi che sono diventati parte del suo temperamento stizzoso e indipendente. Un uomo perde il controllo della propria auto, che finisce sfasciata in un groviglio di cespugli del parco, lasciando Daisy miracolosamente illesa. Perchè non abbia più a correre rischi, il figlio Boolie decide di assegnarle, a proprie spese, un autista. Viene scelto un cinquantenne di colore, Hoke Colburn, messo opportunamente sull'avviso da Boolie, perchè si prepari a incassare senza reagire i prevedibili malumori e le inesauribili bizzarrie della vecchia signora.

E inoltre

Elektra alle 21.15 su TV8

Sledge alle 21.10 su Rai Movie

Abbronzatissimi alle 21.25 su Nove