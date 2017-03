Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 9 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Parla con lei, Philomena, The Breed - La razza del male, La tigre e il dragone, Una pazza giornata a New York, Tokarev.

Parla con lei (drammatico, 2002, durata: 112 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Pedro Almodovar con Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling, Rosario Flores, Geraldine Chaplin, Mariola Fuentes.







Trama del film: Benigno è un infermiere. Nella clinica "El Bosque" si prende cura di Alicia, una ballerina entrata in coma a causa di un incidente stradale. Nello stesso ospedale è ricoverata Lydia, una donna torero ferita da un toro, anche lei in coma e fidanzata di Marco, uno scrittore quarantenne. Benigno ricorda di aver incontrato Marco durante uno spettacolo di Pina Bausch. Un giorno lo ferma per parlare un po' e da quel momento nasce un'intensa amicizia. Nelle ore passate tra le mura della clinica, le vite dei quattro personaggi si intrecciano e gli avvenimenti del passato, del presente e del futuro conducono Benigno, Marco, Lydia e Alicia verso il loro insospettabile destino.

Philomena (drammatico, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy.







Trama del film: Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene mandata al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony un'ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant'anni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli racconta la sua storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony.

The Breed - La razza del male (horror, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Nicholas Mastandrea con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning, Hill Harper.







Trama del film: Cinque compagni di college sono costretti a vedersela con i misteriosi ed ostili abitanti di un'isola apparentemente "deserta" dove dovrebbero trascorrere un week end di festa. Dopo aver rinvenuto un cadavere insanguinato, tagliuzzato e dilaniato i 5 capiscono di non essere affatto soli. A quel punto quella che era iniziata come una corsa contro il tempo si trasforma in una dura battaglia per la sopravvivenza tra l'Uomo e la Bestia alla fine della quale una sola specie sopravvivrà...

La tigre e il dragone (azione, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Ang Lee con Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Lung Sihung, Chang Pei-Pei, Li Fa Zeng, Gao Xian.







Trama del film: Tratto da un classico romanzo cinese il film è ambientato in una Cina del 19° secolo assai più immaginaria che reale in cui una storia sentimentale è innestata in un film di arti marziali. Quando il valoroso Li Mu Bai decide di consegnare la sua spada per ritirarsi a godere i suoi anni maturi accanto all'amata Yu Shu Lien, anch'essa esperta di arti marziali, la spada viene rubata e Li Mu Bai deve ritornare all'azione. La sorpresa è che la spada è stata rubata da Jen Yu la figlia del governatore, promessa a un uomo che non ama e anch'essa appassionata di arti marziali oltre che invaghita di un nomade del deserto. Le due coppie di innamorati e due modi di vivere l'amore vengono messi a confronto con un tono mai melodrammatico e con qualche punta di humour.

Una pazza giornata a New York (commedia, 2004, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Dennie Gordon con Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen, Eugene Levy, Andy Richter, Riley Smith, Jared Padalecki, Drew Pinsky.







Trama del film: Jane e Roxy Ryan sono sorelle gemelle, ma i loro caratteri non potrebbero essere più diversi: Jane è conformista, studiosa e diligente, mentre Roxy è ribelle e scapestrata. Un giorno decidono di andare insieme a New York, anche se per motivi diversi: Jane deve tenere un discorso per vincere una prestigiosa borsa di studio e Roxy vuole infiltrarsi nel backstage delle riprese di un videoclip del gruppo punk Simple Plan per fargli ascoltare il suo demo. Giunte nella Grande Mela si trovano però coinvolte nel giro di un traffico illegale, così dovranno mettere da parte gli antichi dissapori e unire le loro forze per sfuggire alla caccia ostinata dello zelante agente Lomax...

Tokarev (azione, thriller, 2014, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Paco Cabezas con Nicolas Cage, Rachel Nichols, Michael McGrady, Patrice Cols, Peter Stormare, Max Fowler.







Trama del film: Paul Maguire e i compagni Kane e Doherty vivono un’esistenza criminale. Una notte, organizzano un agguato a un mafioso russo, intercettandolo mentre è sulla strada per consegnare i soldi al suo capo…

E inoltre:

