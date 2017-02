Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 9 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Interstellar, Ted 2, Aiuto vampiro, The Eagle, Il fondamentalista riluttante, Il giardino delle vergini suicide, American History X.

Interstellar (fantascienza, 2014, durata: 168 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, Matt Damon.







Trama del film: In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un "whormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l'unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell'umanità.



Ted 2 (commedia, 2011, durata: 79 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Seth MacFarlane con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Morgan Freeman.







Trama del film: E' ora di legalizzare Ted. Da quando abbiamo lasciato John e Ted, i due continuano a spassarsela alla grande in quel di Boston. Mentre John ora è scapolo, Ted convola a nozze con Tami-Lynn, la donna volgarotta dei suoi sogni. Poiché i problemi coniugali cominciano ad assalire gli sposi, Ted e Tami-Lynn decidono di avere un bambino per salvare il loro matrimonio. Le loro speranze vengono schiacciate però quando il Commonwealth del Massachusetts dichiara che Ted non è un essere umano, ma una proprietà, e quindi la sua domanda di adozione viene respinta. Inoltre, viene licenziato dal suo lavoro presso il negozio di alimentari, e sommariamente informato che il suo matrimonio è stato annullato. Arrabbiato e sconsolato, Ted incassa la sua frustrazione e chiede al suo migliore amico di aiutarlo a citare in giudizio lo Stato per far valere i suoi diritti.

Aiuto vampiro (fantasy, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Paul Weitz con Chris Massoglia, Josh Hutcherson, John C. Reilly, Willem Dafoe, Salma Hayek, Ray Stevenson.







Trama del film: Il 14enne Darren è un ragazzo come un altro del suo quartiere residenziale in una città americana. Ha buoni amici, è bravo a scuola e tende a non mettersi nei guai. Quando però lui e il suo amico Steve s'imbattono in un freak show itinerante, tutto è destinato a cambiare. Darren e Steve visitano la bizzarra manifestazione, e di fronte a donne barbute e lupi mannari se la ridono pensando che si tratti di una grande beffa. Almeno fino a quando non s'imbattono in un vampiro, Larten Crepsley: di fronte a lui Steve impallidisce e scappa via. Si è infatti accorto che Larten è un vero vampiro e in segreto si incontra con lui per

The Eagle (storico, 2011, durata: 114 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Kevin Macdonald con Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O'Hare.







Trama del film: Nel 140 dC, vent'anni dopo l'inspiegabile scomparsa dell'intera Nona Legione nei monti della Scozia, il giovane centurione Marcus Aquila giunge da Roma per risolvere il mistero e risollevare la reputazione del padre, comandante della Legione. Accompagnato solo dallo schiavo britannico Esca, Marcus varca il Vallo di Adriano e si reca in Caledonia per confrontarsi con le tribù selvagge del luogo, far pace con la memoria del padre e recuperare l'emblema dorato della legione, l'Aquila della Nona.

Il fondamentalista riluttante (drammatico, thriller, 2013, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Mira Nair con Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland, Om Puri.







Trama del film: Nel 2010, mentre imperversano le manifestazioni studentesche a Lahore, un giovane pachistano, il professor Changez Khan viene intervistato dal giornalista americano Bobby Lincoln. Changez, che ha studiato a Princeton, racconta a Lincoln il suo passato di brillante analista finanziario a Wall Street. Parla del luminoso futuro che aveva davanti, del suo mentore, Jim Cross e della bellissima, sofisticata Erica, con la quale si preparava a condividere il futuro. All’indomani dell’11 settembre, il senso di alienazione e il sospetto con il quale viene improvvisamente trattato, lo riporta nella sua terra di origine e dalla sua famiglia, alla quale è molto affezionato. Il suo carisma e la sua intelligenza lo fanno subito diventare un leader sia agli occhi degli student pachistani che lo adorano sia del governo americano che lo guarda con sospetto.

Il giardino delle vergini suicide (drammatico, 1999, durata: 97 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Sofia Coppola con James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst, Josh Hartnett, Danny De Vito, Chelse Swain, A.J. Cook.







Trama del film: Michigan, anni 70. Cinque sorelle, sogno dei ragazzi della zona, sembrano legate solo fra loro e inavvicinabili. Il suicidio della più piccola convince i genitori a non mandarle più a scuola e a tenerle segregate.

American History X (drammatico, 1998, durata: 161 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di Tony Kaye con Edward Norton, Edward Furlong, Elliott Gould, Jennifer Lien, Avery Brooks.

Trama del film: In un tema in classe il giovane Danny tratta argomenti ispirati al 'Mein Kampf' e il preside Sweeney, per punirlo, lo obbliga a preparare una relazione sul fratello maggiore Derek. Quest'ultimo proprio quel giorno é uscito dal carcere dopo aver scontato alcuni anni per l'uccisione di due ragazzi neri che gli stavano rubando l'automobile. Quando si svolgevano quei fatti, Derek aveva il ruolo di leader di un gruppo giovanile paranazista che si riconosceva in Cameron, ideologo della violenza razzista contro ogni forma di diversità. Danny, che aspettava con ansia questo momento, vuole subito mettersi 'agli ordini' del fratello ma non sa che Derek in carcere ha riflettuto su se stesso e ha maturato la convinzione di voler cambiare vita. Sentendo da Derek frasi mai pronunciate prima, Danny passa momenti difficili in preda ad una forte confusione.

E inoltre:

Notte prima degli esami - Oggi alle 21.20 su Rai Movie

Lionheart - Scommessa vincente alle 21.15 su Nove

Tutte le Serie TV in onda stasera