Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 8 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Prisoners, The Losers, Anno uno, Eragon, The American, Diamond Dogs, La Setta delle Tenebre.

Prisoners (thriller, 2013, durata: 153 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Denis Villeneuve con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Maria Bello, Viola Davis, Terrence Howard, Erin Gerasimovich.







Trama del film: Keller Dover sta affrontando il peggior incubo di ogni genitore. Sua figlia di sei anni, Anna, è scomparsa insieme alla sua giovane amica, Gioia, e con il passare del tempo il panico dilaga. Il responsabile dell'investigazione, il Detective Loki ha arrestato l'unico sospetto, ma la mancanza di prove lo ha obbligato a rilasciarlo. Sapendo che vita della figlia è in pericolo, Keller non ha altra scelta se non prendere la situazione nelle proprie mani. Il padre disperato farà di tutto per trovare le ragazze, rischiando la propria vita.



The Losers (azione, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Sylvain White con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short, Holt McCallany.







Trama del film: The Losers racconta di un gruppo d'élite delle forze speciali americane che viene mandato nella giungla Boliviana in una missione di ricerca e distruzione. La squadra: Clay, Jensen, Roque, Pooch e Cougar si trova a essere l'obiettivo di un tradimento letale istigato dall'interno da un potente nemico conosciuto solamente col nome Max. Approfittando del fatto che si presume siano morti, gli uomini combattono strenuamente per dimostrare la propria innocenza e anche saldare il conto con Max. A loro si aggiunge la misteriosa Aisha, una bella agente con un suo piano e in grado di cavarsela egregiamente.

Anno uno (commedia, 2009, durata:97 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Harold Ramis con Jack Black, Michael Cera, Olivia Wilde, June Raphael, David Cross, Hank Azaria, Juno Temple.







Trama del film: Cacciati dal loro villaggio primitivo, due fannulloni partono alla scoperta del mondo antico.

Eragon (fantasy, 2006, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Stefen Fangmeier con Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou.







Trama del film: L'avventura epica di un ragazzo, Eragon, che con l'aiuto di un drago scoprirà di avere un incredibile destino. Un film tratto dal bestseller di Christopher Paolini.

The American (thriller, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Iris

Un film di Anton Corbijn con George Clooney, Bruce Altman, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli.







Trama del film: George Clooney è Jack, un killer professionista che si sposta di continuo ed è sempre solo. Quando un lavoro in Svezia si conclude piuttosto male e in maniera più cruente rispetto al previsto, Jack avverte il suo contatto Larry che il suo prossimo incarico sarà il suo ultimo e decide di ritiraris nella campagna italiana, nascondendosi in un piccolo e sperduto paesino medievale, godendosi l'opportunità di restare lontano dalla morte per un po'. Lì Jack viene contattato da una donna belga, Mathilde, che lo incarica di costruire un'arma misteriosa e, a quanto pare, super letale...

Diamond Dogs (azione, 2007, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Shimon Dotan con Dolph Lundgren, Nan Yu, Raicho Vasilev, William Shriver.







Trama del film: Un ex soldato americano viene assunto per proteggere un gruppo di avventurieri durante una spedizione in Cina, nella ricerca di un prezioso arazzo d'oro del valore di milioni di dollari.

La Setta delle Tenebre (horror, 2007, durata: 94 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Sebastian Gutierrez con Lucy Liu, Michael Chiklis, Carla Gugino, James D'Arcy, Christina Stacey, Nick Lachey, Fran Kranz, Simon Rex.







Trama del film: La giornalista Sadie scopre l'esistenza di una setta segreta che sta diventando una moda fra i giovani di Los Angeles. Quando questi ragazzi iniziano a sparire, per poi venire ritrovati morti, Sadie inizia a indagare. Nel corso delle indagini, lei stessa diventa la preda del guru che manipola gli adepti e che ha ordito i violenti omicidi.

E inoltre:

Agente 007, dalla Russia con amore alle 21.20 su Rai Movie

4 Amiche e un paio di jeans alle 21.10 su La5

Il giardino segreto alle 21.05 su Tv 2000

