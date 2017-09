Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 7 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: El Clan, L'apprendista stregone, Sleepers, Un boss in salotto, Joe, Profondo Rosso, Che fine hanno fatto i Morgan?, Una Ferrari per due - Purché finisca bene, Twilight Saga: New Moon.

Il Clan (drammatico, 2015, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Pablo Trapero con Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich, Gastón Cocchiarale, Giselle Motta.







Trama del film: Ambientato in Argentina nei primi anni 80 e racconta la storia vera di una famiglia della media borghesia coinvolta in una serie spaventosa di sequestri, riscatti e omicidi. All'apparenza i Puccio hanno un'esistenza ordinaria, Arquímedes con la moglie e i figli, si raccontano le loro giornate mentre cenano come qualsiasi altra famiglia. Il figlio più grande Alejandro, è una stella nascente del rugby, manipolato e coinvolto dal padre nella progettazione meticolosa dei suoi sequestri. Il patriarca Arquímedes, determinato a rimanere a galla dopo il collasso del sistema politico dei militari, ricorre a un piano criminale per proteggere e consolidare il benessere sociale della sua famiglia.



L'apprendista stregone (fantasy, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Jon Turteltaub con Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer, Toby Kebbell, Monica Bellucci, Peyton List.







Trama del film: Nella New York dei nostri giorni, un giovane studente di college è costretto suo malgrado ad accettare un lavoro come assistente ed apprendista per uno stregone di nome Balthazar Blake. Presso di lui, il ragazzo sarà addestrato a combattere contro le forze del male che incombono sulla moderna Manhattan, orchestrate da un altro stregone, il perfido Horvath, aiutato dal più giovane illusionista Drake Stone.



Sleepers (drammatico, 1996, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Barry Levinson con Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Minnie Driver, Dustin Hoffman, Ron Eldard, Joseph Perrino, Jason Patric, Geoff Wigdor, Brad Pitt, Terry Kinney.







Trama del film: Nell'estate del 1966 ad Hell's Kitchen, nell'East Side di Manhattan, quattro ragazzi - Lorenzo, soprannominato Shakes, Michael, John e Tommy - compiono una bravata ai danni di un venditore greco di hot dog causando quasi la morte di un anziano all'uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi da scontare in riformatorio, i ragazzi subiscono atroci violenze psichiche e fisiche da parte di alcuni agenti di custodia, tra cui spiccano il sadico Nokes e Ferguson. Una partita di rugby, vinta a sorpresa dai ragazzi, causa l'inasprirsi delle violenze delle guardie e la morte del nero Rizzi, capo carismatico dei prigionieri. Un sacerdote, padre Bobby Carrillo, in visita, tenta di dare coraggio a Leonardo, che prima di uscire viene sottoposto con i suoi amici ad un ultima atroce notte di sevizie. Dopo molti anni, nel 1981, nel pub di Hell's Kitchen, Tommy e John, divenuti gangster e killer, scoprono Nokes che sta pranzando...

Un boss in salotto (commedia, 2014, durata: 146 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Luca Miniero con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Marco Marzocca, Ale, Franz.







Trama del film: Cristina vive in un piccolo centro del Nord dove si è costruita una famiglia e una vita perfetta. Quando un giorno viene convocata in Questura, scopre che suo fratello Ciro è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari da lei. Cristina accetta suo malgrado, e da quel momento l'ordinatissima routine famigliare viene letteralmente sconvolta dall'inarrestabile zio Ciro, un tipo molto poco abituato alle buone maniere.

Joe (drammatico, 2013, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di David Gordon Green con Nicolas Cage, Tye Sheridan, Sue Rock, Heather Kafka, Ronnie Gene Blevins, Adriene Mishler.







Trama del film: La storia inizia con Joe che assume il teenager Gary Jones e il padre bisognoso, nella sua squadra di somministrazione di veleno agli alberi, che lavora per una società di legname. Joe è notoriamente spericolato con il suo pick-up, il suo cane, e soprattutto le sue donne, ma riesce ad intravedere qualcosa in Gary che in qualche modo lo scuote: una determinazione, un innato senso morale e una capacità di ripresa che difficilmente riesce a trovare ormai negli uomini. Gary non ha nulla nella vita, non è mai andato un singolo giorno a scuola, ma ciononostante riesce a prendersi cura della sua famiglia, a proteggere la sorella durante le manifestazioni di violenza del padre, a sperare in un futuro migliore. Joe e Gary stringono un atipico legame. Quando Gary si trova a fronteggiare una minaccia più grande di quella che riuscirebbe personalmente a gestire, si rivolge a Joe – momento in cui si verificano una serie di eventi che denotano la brutale inesorabilità della tragedia e la bellezza dell'ultima pugnalata prima della salvezza.

Profondo Rosso (horror, 1975, durata: 130 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Dario Argento con David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Meril, Eros Pagni, Glauco Mauri, Piero Mazzinghi.







Trama del film: Durante una conferenza sulla parapsicologia, la sensitiva tedesca Helga Hullmann avverte la presenza, in sala, di qualcuno che cova pensieri omicidi. La sera stessa, la donna muore per mano di un ignoto assassino. Testimone casuale del delitto, senza poterne individuare l'autore, è un giovane pianista inglese, Marc Daly, i cui amici sono la giornalista Gianna Grezzi e Carlo, il figlio ubriacone di un'anziana ex attrice. Deciso a scoprire per suo conto chi ha ucciso Helga, Marc è però ostacolato, ad ogni successivo passo verso la verità, da nuovi efferati assassini, di cui sono vittime le persone capaci di favorire le sue indagini.

Che fine hanno fatto i Morgan? (commedia, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss, Michael Kelly.







Trama del film: La commedia Che fine hanno fatto i Morgan? segue le vicende di una coppia di successo di Manhattan, Meryl e Paul Morgan, le cui vite quasi perfette hanno un solo evidente difetto: un matrimonio in via di rottura. Ma il disastro della vita sentimentale è nulla in confronto a quanto dovranno affrontare: trovandosi testimoni di un omicidio, diventano bersaglio di un killer di professione. Per proteggere i testimoni, i Federali sradicano i Morgan dall’amata New York e li nascondono in una piccola cittadina del Wyoming.

Una Ferrari per due - Purché finisca bene (commedia, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai1

Un film di Fabrizio Costa con Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Anita Caprioli, Aurora Ruffino, Eleonora Sergio, Lorenzo Richelmy.







Trama del film: Marcello da due anni è stato licenziato dalla società in cui lavorava come direttore marketing. Non l'ha detto a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. Perdere il lavoro è terribile, perderlo a 50 anni lo è ancora di più, perderlo a 50 anni con un'ex moglie e una figlia da mantenere può far perdere la ragione. In questi due anni Marcello ha dato fondo ai risparmi per permettere a sua figlia Livia di proseguire gli studi in un prestigoso college. Tutto cambia il giorno in cui, facendo autostop per raggiungere l'ex moglie Margherita nella campagna lucchese, viene accolto nella Ferrari di Andrea De Lazzaro, l'uomo responsabile del suo licenziamento, colui che lo aveva silurato giudicandolo troppo vecchio e rovinandogli così la vita. Ignari l'uno dell'identità dell'altro, iniziano il loro viaggio...



Twilight Saga: New Moon (fantasy, 2009, durata: 130 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Chris Weitz con Robert Pattinson, Kristen Stewart, Dakota Fanning, Taylor Lautner, Ashley Greene, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz.







Trama del film: Bella Swan partecipa alla festa per il suo diciottesimo compleanno organizzata dalla famiglia Cullen. Finisce però col ferirsi con la carta di un regalo, scatenando la sete incontrollabile di Jasper e la sua reazione violenta. Edward interviene per proteggerla dall'attacco e si rende conto che per Bella lui e la sua famiglia sono una fonte perenne di pericolo. Così i Cullen decidono di lasciare Forks e Bella nella speranza che la ragazza lo dimentichi. Bella cade in una profonda depressione. Dopo circa sei mesi, Bella esce da questa crisi ma solo parzialmente grazie all'amicizia di Jacob Black. Questa amicizia viene presto messa in crisi da un nuovo segreto: Jacob Black sviluppa il gene del licantropo, nemici naturali dei vampiri ma deve tenerglielo nascosto e le sta lontano. Bella viene a conoscenza di questo segreto e i due ragazzi ricominciano a frequentarsi. Disperando del ritorno di Edward, Bella si dà, con la complicità di Jacob, a passatempi pericolosi...

E inoltre

Vulcano Los Angeles 1997 alle 21.30 su La7

Una bionda tutta d'oro alle 21.15 su Cielo

Un poliziotto alle elementari alle 21.10 su Italia 2

Killing Season alle 21.00 su Rai 4

