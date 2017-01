Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 5 Gennaio 2017

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Big Hero 6, Biancaneve, Senza freni, The Wedding Party, From Paris with Love, Il quarto tipo.

Big Hero 6 (animazione, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai Due

Il film Disney di Don Hall e Chris Williams.







Trama del film: Big Hero 6 è una commedia d’avventura ricca d’azione sull'enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici: l'adrenalica Go Go Tamago, il maniaco dell’ordine Wasabi No-Ginger, la maga della chimica Honey Lemon e l'entusiasta Fred. Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo, Hiro si rivolge al suo amico più caro, un robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di amici in una squadra altamente tecnologica, per riuscire a rivolvere il mistero.



Biancaneve (fantasy, 2012, durata: 106 Min) in onda alle 21.25 su Rai Uno

Un film di Tarsem Singh, con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Sean Bean e Nathan Lane.







Trama del film: Dopo la scomparsa dell'amatissimo Re, la perfida moglie assume il controllo del regno e tiene la bellissima figliastra diciottenne, Biancaneve, rinchiusa nel palazzo. Ma quando la principessa conquista il cuore di un affascinante e ricco principe di passaggio, la Regina, in preda alla gelosia, relega la ragazza in una foresta vicina. Biancaneve trova ospitalità presso una simpatica gang di sette nani ribelli e generosi, che la aiutano a trovare il coraggio di lottare per salvare il suo paese dalla Regina Cattiva.



Senza freni (azione, thriller, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di David Koepp, con Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez e Jamie Chung.







Trama del film: Evitare le auto a tutta velocità, i tassisti impazziti e otto milioni di pedoni scontrosi è all'ordine del giorno per Wilee, il più agile e spericolato tra i corrieri su due ruote di New York. Per guidare una bici ultraleggera, monomarcia a scatto fisso e senza freni devi averlo nel sangue ed essere un matto, fuori di testa, che non ha paura di morire sull'asfalto ogni volta che affronta il traffico. Ma un ragazzo che è abituato a rischiare spesso la propria vita sta per scoprire i propri limiti quando la sua ultima consegna del giorno - un'ultima corsa di routine - si trasforma in un inseguimento tra la vita e la morte per le strade di Manhattan.



The Wedding Party (commedia, 2012, durata: 87 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Leslye Headland, con Kirsten Dunst, Isla Fisher, Rebel Wilson, James Marsden, Lizzy Caplan e Adam Scott.







Trama del film: Regan, perfezionista e abituata a primeggiare, viene presa dal panico alla notizia che una sua ex compagna di scuola, la cicciottella Becky detta "Faccia di maiale", vessata ex compagna di liceo, sta per sposare un ricco newyorkese. Decide allora di contattare le altre ragazze della combriccola dei tempi del liceo - la bella e stupidina Katie e la sarcastica e irrequieta Gena - perché la aiutino nei suoi compiti di damigella d’onore. Ma una volta arrivate a Manhattan per il matrimonio, le ragazze scoprono che la scatenata festa da loro organizzata non è proprio in linea con il nuovo stile di vita di Becky. L'addio al nubilato si rivela essere una folle notte che minaccia di mandare all'aria il matrimonio e che costringe le ragazze ad una gara contro il tempo per riparare ai danni fatti e riportare Becky all'altare.



From Paris with Love (azione, thriller, 2009, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars e Richard Durden.







Trama del film: Charlie Wax è un agente della Cia dai modi spiccioli e poco ortodossi: ai raffinati metodi di intelligence preferisce un caricatore pieno di pallottole e un bazooka. James Reece è un invece agente segreto metodico e ligio alle regole che lavora sotto copertura come assistente dell'ambasciatore americano a Parigi. La sua prima missione da spia è quella sgominare un'imponente organizzazione criminale che traffica droga a Parigi e dal quartier generale gli viene inviato un partner, Wax.



Il quarto tipo (horror, thriller, fantascienza, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Olatunde Osunsanmi, con Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton e Corey Johnson.







Trama del film: Alaska, ai giorni nostri. Dagli anni 60 si sono verificati tantissimi casi di sparizioni misteriose. Nonostante le molteplici investigazioni del FBI, nessun caso è mai stato risolto. La dottoressa Abigail Tyler, psicologa, comincia a videoregistrare le sedute con pazienti traumatizzati e comincia a scoprire le più inquietanti prove di rapimenti alieni mai documentate...



E inoltre:

In nome del popolo italiano (commedia), alle 21.00 su Iris

Superfantagenio (commedia), alle 21.20 su Nove

Ip Man 3 (azione), alle 21.15 su Cielo

Robot Overlords (fantascienza), alle 21.05 su Rai 4

Tutte le Serie TV in onda stasera