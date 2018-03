Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 29 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fury, Fast & Furious 5, Corpi da reato, Forever Young, Il velo dipinto, Nine Months - imprevisti d'amore, The Contract, Matrix Reloaded.

Fury (drammatico, guerra, 2014, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di David Ayer con Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña, Scott Eastwood



Fury: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film: Nell'aprile del 1945, mentre gli Alleati sferrano l'attacco decisivo in Europa, un agguerrito sergente, Wardaddy, comanda un carro armato Sherman e il suo equipaggio di cinque uomini in una missione mortale dietro le linee nemiche. In inferiorità numerica e disarmato, Wardaddy e i suoi uomini saranno protagonisti di gesta eroiche per colpire al cuore la Germania nazista.

Fast & Furious 5 (azione, 2011, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Elsa Pataky, Sung Kang.



Fast & Furious 5: Nuovo trailer italiano del film



Trama del film: In questo 5 capitolo della serie Fast and Furious, finiti a Rio De Janeiro dopo aver liberato Dom, Brian e Mia cercano di salvarsi affrontando due temibili nemici: un ricco affarista corrotto e soprattutto l'agente federale Luke Hobbs, che mette su una squadra all'unico scopo di mettere le mani sui fuggiaschi. Ma sarà facile per quest'ultimo distinguere i buoni dai cattivi?

Corpi da reato (commedia, azione, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film: Corpi da reato, la commedia d'azione diretta da Paul Feig, vede protagoniste Sandra Bullock nei panni l'agente speciale dell'FBI, Sarah Washburn, un'investigatrice metodica con un'ottima reputazione - e un'estrema arroganza, e Melissa McCarthy in quelli dell'ufficiale di polizia di Boston, Shannon Mullins, sboccata e senza mezze misure. Nessuna di loro due ha mai avuto un partner, o anche solo un'amica. Quando questi due incompatibili agenti sono costretti a unire le forze per fermare uno spietato boss della droga, si troveranno a dover combattere contro un pericoloso cartello criminale e, peggio ancora, l'una contro l'altra.

Forever Young (commedia, 2016, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Fausto Brizzi con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Lillo, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri.



Forever Young: Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film: Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della giovinezza perduta. Se sei un giovane sei "in", se sei vecchio sei "out". Questa è la storia di un gruppo di amici "finti giovani", ambientata nell'Italia di oggi. C'è l'avvocato Franco, un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua vita cambia quando scopre che sta per diventare nonno grazie a sua figlia Marta e a suo genero Lorenzo e che il suo fisico non è poi così indistruttibile. C'è poi Angela, un'estetista di 49 anni che ha una storia d'amore con Luca, 20 anni, osteggiata dalla madre di lui, Sonia, sua amica. Diego invece è un DJ radiofonico di mezz'età che deve fare i conti con gli anni che passano e con un nuovo, giovanissimo e agguerrito, rivale. Infine c'è Giorgio. Ha 50 anni e una giovanissima compagna, ma la tradisce con una coetanea di 50.

Il velo dipinto (drammatico, 2006, durata: 125 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di John Curran con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Li Bin (II), Juliet Howland







Trama del film: Basato sul classico di Somerset Maugham, Il velo dipinto è una storia d’amore ambientata negli anni ’20 che racconta di una giovane coppia inglese, Walter un medico appartenente al ceto medio e Kitty una donna dell’alta borghesia che si sposano per ragioni sbagliate e si trasferiscono a Shangai dove lei poi si innamora di una terza persona. Quando Walter scopre l’infedeltà della moglie, guidato dalla sete di vendetta, accetta un lavoro in un villaggio remoto in Cina devastato da un’epidemia mortale e la trascina con sé. Questo viaggio cambia completamente il loro matrimonio dandogli un senso, in uno dei posti più sperduti ma più belli della Terra.

Nine Months - imprevisti d'amore (commedia, 1995, durata: 103 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Chris Columbus con Hugh Grant, Julianne Moore, Jeff Goldblum, Joan Cusack, Robin Williams, Tom Arnold.







Trama del Film: Tutto è sereno da cinque anni tra Samuel Faulkner, brillante psichiatra infantile, e la fidanzata Rebecca Taylor, un'insegnante di danza. Un picnic sulla spiaggia li mette in contatto coi chiassosi e invadenti coniugi Dwyer: lui, Marty, venditore d'automobili: lei, Gail, madre di tre pestifere bimbe e sorella di Sean Fletcher, amico di Samuel. Mentre si recano da questi per un week-end, Rebecca comunica di essere incinta; poi Sean terrorizza l'amico, già perplesso, sui disagi della paternità. Il ginecologo di Rebecca è in ferie e il sostituto è un profugo russo, lo svampito dottor Kosevic, ex veterinario. La titubanza di Samuel sconcerta l'entusiasta Rebecca, e quando lui manca la seconda volta all'esame ecografico del nascituro, la donna decide di andarsene da sola da Gail, anch'essa incinta.

The Contract (thriller, 2006, durata: 97 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Bruce Beresford con John Cusack, Jamie Anderson (III), Morgan Freeman, Didem Erol, Megan Dodds, Jonathan Hyde.







Trama del film: Ray Keene, nonostante sia abituato a trattare con i ragazzi dato che fa l'allenatore di basket e di baseball, da quando due anni prima ha perso la moglie malata di cancro ha difficoltà di rapporto con Chris, il figlio adolescente. Quando il ragazzo viene fermato dalla polizia perché sta fumando uno spinello Ray lo porta con sé a campeggiare nei boschi nel tentativo di riprendere confidenza con lui. Intanto Frank Cordell, un assassino mercenario, viene arrestato dall'FBI mentre sta contrattando l'omicidio di un personaggio importante. Durante il trasporto di Cordell in auto con la scorta di tre agenti federali, i suoi uomini cercano di liberarlo ma l'auto dei federali cade nel fiume e la corrente la spinge lontano. A questo punto entra in gioco Ray che riesce a portare in salvo i tre agenti e Cordell che ritiene suo obbligo riuscire a consegnare alla polizia..

Matrix Reloaded (fantascienza, 2003, durata: 137 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci.



Matrix Reloaded: il trailer del film



Trama del film: Thomas "Neo" Anderson ha preso una decisione carica di conseguenze quando ha scelto di porre la domanda che Morpheus e Trinity hanno già posto prima di lui. Cercare e accettare la verità. Liberare la mente da Matrix. Ora, nel secondo capitolo della trilogia di Matrix, Neo controlla perfettamente i suoi straordinari poteri e Zion è assediata dall'Esercito delle Macchine. Solo poche ore separano l'ultima enclave umana sulla Terra da 250.000 sentinelle programmate per distruggere il genere umano. Ma i cittadini di Zion, incoraggiati dalla convinzione di Morpheus che L'Eletto adempierà la Profezia dell'Oracolo e metterà fine alla guerra con le Macchine, puntano tutte le loro speranze su Neo, che si ritrova bloccato da visioni sconvolgenti...

Altri film in onda questa sera:

The Italian Job (drammatico), in onda alle 21.15 su Spike

Il mio grosso grasso matrimonio greco (commedia) in onda alle 21.30 su TV8

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv