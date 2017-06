Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 29 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Whiplash, Le Fate ignoranti, Training Day, Vite Sospese, Terminator, Geronimo, Catacombs.

Whiplash (drammatico, 2014, durata:105 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Damien Chazelle con Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell.







Trama del film: Andrew, diciannove anni, sogna di diventare uno dei migliori batteristi di jazz della sua generazione. Ma la concorrenza è spietata al conservatorio di Manhattan dove si esercita con accanimento. Il ragazzo ha come obiettivo anche quello di entrare in una delle orchestre del conservatorio, diretta dall'inflessibile e feroce professore Terence Fletcher. Quando infine riesce nel suo intento, Andrew si lancia, sotto la sua guida, alla ricerca dell’eccellenza



Le Fate ignoranti (drammatico, 2000, durata: 105 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Erika Blanc, Gabriel Garko, Serra Yilmaz.







Trama del film: Antonia e Massimo sono sposati da più di dieci anni, vivono in una bella villetta nella periferia residenziale di Roma e sono una coppia felice. Massimo muore all'improvviso in un incidente di macchina. Antonia sprofonda in un lutto totale, assistita dalla madre Veronica e dalla domestica filippina Nora. Antonia non riesce a riprendersi, non va a lavoro, trascura le amiche e le colleghe, si chiude nel suo dolore. Finchè non scopre per caso che Massimo aveva da sette anni un'amante. Le indagini per scoprire chi fosse, costringono Antonia ad uscire dal suo guscio di dolore. Tramite l'unica traccia di un cognome e di un indirizzo, Antonia riesce ad arrivare a casa dell'amante di suo marito, che vive in un quartiere popolare della città e scopre che non è un'altra donna... ma un uomo, Michele.

Training Day (thriller, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Ethan Hawke, Eva Mendes, Charlotte Ayanna, Tom Berenger, Harris Yulin.







Trama del film: Ogni giorno nelle periferie delle metropoli americane si combatte una guerra che coinvolge cittadini, spacciatori di droga e tutori della legge. E' una guerra che fa le sue vittime e fra queste il sergente Alonzo Harris, che lavora da tredici anni per la narcotici di Los Angeles con metodi piuttosto discutibili, sempre in bilico fra legalità e corruzione: il suo ottimismo è stato intaccato dal contatto con la realtà delle strade, dove la lotta al crimine può costare la vita e fare il proprio lavoro può significare infrangere proprio quella legge che si dovrebbe imporre. Un film duro e drammatico in cui il sergente Alonzo mette alla prova il carattere del giovane collega, Jake Hoyt, che ha un giorno, un giorno solo, per dimostrare di cosa è capace. Nel corso di ventiquattrore, Jack si troverà sempre più coinvolto nella logica ambigua di Alonzo e i due uomini saranno costretti a mettere in gioco la loro carriera e le loro e le loro stesse vite per seguire due concezioni opposte di giustizia.

Vite Sospese (drammatico, 1992, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di David Seltzer con Michael Douglas, Melanie Griffith, Liam Neeson, Joely Richardson, John Gielgud.







Trama del film: Linda Voss è un'ebrea americana, segretaria di un avvocato. Allo scoppio della seconda Guerra Mondiale la donna vuole recarsi a Berlino per aiutare in suoi parenti perseguitati dalle ideologie antisemite. In realtà il suo datore di lavoro è una spia al servizio segreto americano e l'occasione di andare in Germania si presenta quando un agente viene ucciso. La ragazza chiede e ottiene di sostituirlo.

Terminator (fantascienza, 1984, durata: 108 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich.







Trama del film: Anno 2029: un computer chiamato Skynet sta lottando contro un gruppo di resistenza umana, dopo aver distrutto l'umanità nel 1997. Skynet manda nel passato uno dei suoi guerrieri, un cyborg di sembianze umane chiamato Terminator, per uccidere Sarah Connor, la madre del leader della resistenza, prima che dia alla luce suo figlio. La resistenza manda un guerriero di nome Kyle Reese nel 1984 per proteggere Sarah.

Geronimo (drammatico, 1994, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Walter Hill con Jason Patric, Gene Hackman, Robert Duvall, Wes Studi, Matt Damon, Rodney A. Grant, Kevin Tighe.







Trama del film: Nel 1885 negli Stati Uniti, il tenente Charles Gatewood, un ufficiale ex sudista che parla la lingua apache ed ammira Geronimo, il capo degli indiani Chirikahua, viene incaricato dal generale di brigata George Crook di proteggere questi fino all'arrivo al campo militare. Gatewood e Geronimo, durante il viaggio, dopo aver neutralizzato l'attacco di una banda di texani che vogliono impiccare l'apache, si scambiano pegni di amicizia. Ma la tregua con l'esercito degli Stati Uniti si infrange quando viene ucciso uno stregone che predica la rivolta e Geronimo, dopo aver fatto una strage, fugge con alcuni uomini e forma delle bande che si danno alla razzia e al massacro dei coloni, dirigendosi verso il Messico

Catacombs (horror, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di David Elliot, Tomm Coker con Shannyn Sossamon, Pink, Mihai Stanesu, Cabral Ibaka, Cain Manoli, Radu Andrei Micu, Ashleigh Rains.







Trama del film: Victoria, una giovane e timida ragazza americana che soffre di disturbi legati ad uno stato ansioso, compie il suo primo viaggio fuori dagli Stati Uniti. Carolyn, la sua sorella maggiore che studia alla Sorbona, spera che il viaggio a Parigi possa giovare alla sorella minore e così al suo arrivo la conduce alla scoperta dei segreti più torbidi e disturbanti della città. Secoli prima, nella città francese, al posto delle costruzioni ora visibili, vi era un grande cimitero che ospitava i corpi di intere generazioni in una serie di tunnel sotterranei che si trovano sotto la superficie stradale. Carolyn ed alcuni suoi amici hanno scoperto alcune di queste catacombe e con sprezzo del pericolo vi hanno eletto la sede per i loro festini notturni a base di musica rave ed altro. Seppur riluttante all’idea di scendere sottoterra e non gradendo l’aggressività seppur giocosa degli amici maschi di Carolyn, Vittoria però non può far altro che scacciare i suoi timori e partecipare alla festa.

E inoltre

Big Mama alle 21.15 su TV8

Lo straniero - The Foreigner alle 21.15 su Cielo

Agente 007, mai dire mai alle 21.10 su Rai Movie

Un'estate per diventare grande alle 21.10 su La5

