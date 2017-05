Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 25 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Io vi troverò, The Hole in 3D, Coast to Coast, Sabrina, Minions, Faster, Margot at the Wedding - il matrimonio di mia sorella, Age of Heroes.

Io vi troverò (thriller, azione, 2008, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Pierre Morel con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser.







Trama del film: Cosa c'è di peggio per un padre che assistere al rapimento della figlia mentre le sta parlando al telefono? Questo è l'incubo vissuto da Bryan, ex agente dei servizi segreti americani che ha a disposizione poche ore per strappare la figlia Kim dalle mani di una pericolosa banda specializzata nella tratta delle donne. Primo problema da risolvere: lui è a Los Angeles, il rapimento è avvenuto a Parigi.



The Hole in 3D (thriller, horror, 2010, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Joe Dante con Teri Polo, Chris Massoglia, Nathan Gamble, Haley Bennett, Quinn Lord, Bruce Dern, John DeSantis.







Trama del film: Due fratelli inciampano casualmente su un misterioso buco nel seminterrato della loro abitazione. Il buco porta a più bui corridoi e nell'esplorarlo i due si accorgono che non è altro che il solco fisico del loro inconscio dove si annidano le paure e gli incubi più inconfessabili.

Coast to Coast (drammatico, 2003, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Paul Mazursky con Richard Dreyfuss, Judy Davis, Selma Blair, Maximilian Schell.







Trama del film: Quella tra Barnaby e Maxine è una convivenza segnata da litigi e incomprensioni. La navigata coppia di mezza età non è più ben assortita come un tempo, e nella grande casa rimasta vuota dopo la partenza dei figli, i coniugi Pierce cercano in tutti i modi di evitarsi. Ormai è chiaro che il loro matrimonio è agli sgoccioli, ma prima di firmare le carte del divorzio e vendere la proprietà, si concedono un'ultima avventura a due, un viaggio terapeutico attraverso il Paese da New York a Los Angeles, per partecipare alle nozze del figlio più piccolo. Il lungo viaggio in auto darà a entrambi la possibilità di rivangare fatti del passato, analizzare le cause della crisi coniugale in atto e magari innamorarsi una seconda volta. Una commedia dolceamara scandita da dialoghi arguti e sfacciati, un romanzo di (ri)formazione che si innesta nell'impianto del road movie. Non a caso la meta finale è una cerimonia nuziale.

Sabrina (commedia, 1995, durata: 122 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di Sydney Pollack con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson.







Trama del film: Sabrina è l'unica figlia di Tom Fairchild, il fedele autista dei Larrabee di Long Island, titolari d'una grande multinazionale nel settore delle telecomunicazioni. La giovane ha sempre spiato le sontuose feste nel parco della villa dall'alto di un albero, e soprattutto David, il secondogenito, per il quale ha una vera infatuazione. Il destino la porta a Parigi, dove lavora per due anni per Vogue e il fotografo di moda Louis le fa da cortese chaperon. Ma la notizia che David si è fidanzato con Elizabeth, la figlia di Patrick Tyson, altro magnate del settore, è un colpo mortale ai suoi sogni. Al ritorno Sabrina, che si è trasformata nel corso del soggiorno parigino in una donna elegante e raffinata, con il suo fascino seduce David, mettendo a repentaglio una fusione da un miliardo di dollari...

Minions (animazione, 2015, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Kyle Balda, Pierre Coffin con le voci italiane di Luciana Littizzetto, Riccardo Rossi, Max Giusti, Alberto Angela, Selvaggia Lucarelli.







Trama del film: La storia dei Minions inizia all'alba dei tempi. Partendo da organismi gialli unicellulari, i Minion si evolvono attraverso i secoli, perennemente al servizio del più spregevole dei padroni. Continuamente senza successo nel preservare questi maestri, dal T-Rex a Napoleone, i Minion si sono ritrovati senza qualcuno da servire e sono caduti in una profonda depressione. Ma un Minion di nome Kevin ha un piano, e lui, insieme all'adolescente ribelle Stuart e all'adorabile piccolo Bob, decide di avventurarsi nel mondo per trovare un nuovo capo malvagio da seguire per sé e i suoi fratelli. Il trio si imbarca in un viaggio emozionante che li condurrà alla loro prossima potenziale padrona, Scarlet Overkill, la prima super-cattiva al mondo. Un viaggio che li porterà dalla gelida Antartide alla New York City del 1960, fino ad arrivare a Londra, dove dovranno affrontare la loro sfida più grande: salvare tutti i Minion dall'annientamento.

Faster (azione, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di George Tillman Jr. con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Carla Gugino, Moon Bloodgood, Oliver Jackson-Cohen, Jennifer Carpenter.







Trama del film: Driver ha le idee chiare su quello che farà appena varcate le soglie della prigione: vendicare la morte del fratello, sgozzato durante la rapina finita male che ha portato alla sua incarcerazione. Dopo aver scontato una condanna di dieci anni, l'ex autista di una banda criminale si mette sulle tracce degli assassini, i cui nomi sono impressi in una lunga lista, e corrispondono ai membri di una banda rivale, intervenuta all'epoca per rubare il bottino dei suoi. Braccato da un poliziotto tossicodipendente, ormai prossimo alla pensione, e dalla sua collega Cicero che vorrebbe agire in solitaria e condurre le indagini a modo suo, l'ex carcerato finisce anche nel mirino di un killer psicopatico, sicario dal grilletto facile, omicida per passione e ingaggiato a solo un dollaro per eliminarlo. La domanda è, chi è stato ad assoldarlo?

Margot at the Wedding - il matrimonio di mia sorella (commedia, drammatico, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Noah Baumbach con Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh, Jack Black, Ciarán Hinds, Zane Pais, John Turturro, Ashlie Atkinson.







Trama del film: Margot, scrittrice di racconti dal carattere e dalla parlantina più che vivace, decide di far visita assieme al figlio Claude a sua sorella Pauline. Quest'ultima, da sempre uno spirito libero, ha appena annunciato le sue imminenti nozze con Malcolm, artista disoccupato. Non appena Margot incontra il promesso sposo, nascono i problemi: la donna cerca di dissuadere la sorella dallo sposare Malcolm, dando il via ad una serie di crisi familiari sempre più complesse e disastrose.

Age of Heroes (drammatico, guerra, 2011, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Adrian Vitoria con Sean Bean, Danny Dyer, Aksel Hennie, Izabella Miko, James D'Arcy, William Houston.







Trama del film: La vera storia della formazione del 30 Unità d'Assalto (30 Commando) nel 1942, una speciale unità di raccolta di informazioni proposta per la prima volta da Ian Fleming. Le squadre erano specializzati in diverse competenze: dall'aprire casseforti al combattimento a mani nude che sono state usate per effettuare infiltrazioni sotto copertura in territorio nemico per ottenere informazioni. Sono serviti come precursori di molte delle forze di elite che oggi operano nel settore.

E inoltre:

Ex alle 21.15 su Nove

Another Cinderella Story alle 21.10 su La5

L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz alle 21.00 su Iris

Tomb Raider: La culla della vita alle 21.05 su Rai 4