Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 23 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Knock Knock, Save the Last Dance, The Possession, Spider-Man 2, Gli abbracci spezzati, Chloe.

Knock Knock (horror, 2015, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Eli Roth con Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Aaron Burns, Colleen Camp.







Trama del film: La storia del film è quella di un uomo che pare aver avuto tutto dalla vita: ha una moglie bella e affermata, due bei figli, una casa meravigliosa che ha progettato lui stesso. Rimasto da solo proprio il giorno della Festa del Papà, questo protagonista interpretato da Reeves sente bussare alla porta e si ritrova davanti due giovani e avvenenti donne che trasformeranno la sua vita da sogno in un incubo a occhi aperti.



Save the Last Dance (musicale, 2001, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Thomas Carter con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney.







Trama del film: Sara, una ragazza bianca della piccola borghesia del midwest decide di trasferirsi a Chicago per coltivare il suo sogno di diventare ballerina di danza classica. Nella capitale dell'Illinois vive anche il suo nuovo fidanzato Derek, un ragazzo nero con un passato da criminale, re incontrastato dei locali notturni che balla ad un altro ritmo: la musica hip hop.

The Possession (thriller, horror, 2012, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Ole Bornedal con Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport, Natasha Calis.







Trama del film: Per la famiglia Brenek la discesa nel terrore inizia al tipico mercatino domenicale di quartiere. Il neo-divorziato Clyde, sta ancora abituandosi alla sua nuova vita senza l'ex moglie Stephanie e non vede motivo di allarme quando la loro figlia minore Em è attratta da una misteriosa scatoletta con delle indecifrabili inscrizioni e decide di acquistarla. Ma appena lo fa, cominciano a verificarsi degli avvenimenti inquietanti. Em è sempre più ossessionata dalla scatoletta, al punto di portarla con se ovunque. Comincia a comportarsi in modo sempre più oscuro e pericoloso. Ma, per quanto ci provi, Clyde non riesce a separare la figlia dalla scatola, neanche quando Stephanie si convince che l'oggetto la stia facendo impazzire. Perseguitati da una serie infinita di eventi inquietanti e inspiegabili, la famiglia comincia a dissotterrare la verità di ciò che sta veramente accadendo: hanno aperto la scatola di un Dibbuk, spirito maligno di cui narrano antiche leggende ebraiche, fino a quel momento intrappolato nel contenitore.

Spider-Man 2 (avventura, fantasy, 2004, durata: 128 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Sam Raimi con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons.







Trama del film: Sono passati due anni da quando il mite Peter Parker ha deciso di allontanarsi dalla ragazza che ama da sempre per assumersi la responsabilità di essere Spider-man. Peter è molto innamorato di Mary Jane al punto che è stato più volte tentato di abbandonare la sua vita segreta e dichiararle il suo amore. Nel frattempo lei ha cambiato vita ed ha un nuovo fidanzato. L'amicizia di Peter con Harry Osborn è nafraugata per la sete di vendetta di Harry che ritiene l'Uomo Ragno responsabile della morte del padre. Come se non bastasse Peter dovrà scontrarsi con l'agguerrito Doctor Otto Octavius meglio noto come Doc Octopus.

Gli abbracci spezzati (drammatico, 2009, durata: 129 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Pedro Almodovar con Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, Tamar Novas, Rubén Ochandiano.







Trama del film: Un uomo scrive, vive e ama nell'oscurità. 14 anni prima è stato vittima di un terribile incidente di macchina sull'isola di Lanzarote che non solo gli ha portato via la vista ma anche Lena, la donna della sua vita. Quest'uomo ha due nomi: Harry Caine, pseudonimo con il quale firma le sue opere letterarie, i suoi racconti e le sue sceneggiature, e Matteo Blanco, il suo vero nome, con il quale vive e firma la regia dei suoi film. Dopo l'incidente, Matteo Blanco si trasforma definitivamente nel suo pseudonimo Harry Caine. Visto che non può più dirigere i suoi film, preferisce sopravvivere con l'idea che Matteo Blanco è morto con la sua amata Lena in quell'incidente. Ormai Harry caine vive grazie alle sceneggiature che scrive con l'aiuto della sua fedele direttrice di produzione, Judit García, e del figlio di quest'ultima, Diego. Da quando è diventato cieco Harry ha sviluppato tutti gli altri sensi, non ultimo quello dell'ironia, e si è imposto un'amnesia volontaria che gli permette di continuare a godere della vita.

Chloe (thriller, 2009, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Atom Egoyan con Liam Neeson, Amanda Seyfried, Julianne Moore, Max Thieriot, Meghan Heffern, Laura DeCarteret.







Trama del film: Catherine sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno del marito David. La stessa sera però David perde il volo da New York per tornare a casa, e non arriverà in tempo alla festa a lui dedicata. L'indomani mattina, Catherine, scopre un sms mandato da una delle studentesse al telefono di David e inzia ad insospettirsi. Certa più che mai che David abbia un'amante, Catherine rintraccia Chloe, una giovane e avvenente escort, e la ingaggia per mettere alla prova la fedeltà di David. Presto si ritrova in una trappola fatta di desiderio sessuale ed inizia un percorso che anziché aiutare, metterà in pericolo la sua famiglia...

