Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 22 Marzo 2018

Tiramisù (commedia, 2016, durata: 94 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito.



Tiramisù: Il trailer del film - HD



Trama del film: Antonio Moscati è sposato con Aurora, una donna dolce ma tutta d'un pezzo. Nella loro vita bazzicano spesso il cognato di Antonio, il cinico Franco, trentenne divorziato con una figlia di sette anni e che cambia modella ogni settimana, e Marco, perennemente depresso perché la sua enoteca è sempre vuota a causa del suo atteggiamento sciatto e disfattista, e di conseguenza ha accumulato tanti debiti. Antonio fa il rappresentante di prodotti farmaceutici, e gira con poco successo ed entusiasmo gli studi dei medici della mutua, cercando ogni giorno di vendere le sue garze e le sue bende. Alla sua frustrazione quotidiana, si è aggiunto ultimamente anche il timore che sua moglie Aurora, possa stancarsi presto di lui e del suo non essere un vincente. Finché un giorno Antonio, dimentica in uno studio medico un tiramisù fatto da Aurora e che lui avrebbe dovuto portare alla Caritas. Un medico lo assaggia, e la vita di Antonio cambia...

Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia (drammatico, 2015, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su Rai3

Un film di Oliver Hirschbiegel con Christian Friedel.



Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia: Il Trailer originale del film



Trama del film: Il racconto di un nome, quello di Georg Elser, dimenticato dai libri di storia nonostante a lui vada attribuito il tentativo di cambiarne il capitolo più drammatico. L'impresa realmente tentata da questo semplice carpentiere di campagna, l'eliminazione di Adolf Hitler in data 8 novembre 1939, fallì per appena 13 minuti. Dopo mesi di preparativi, Elser piazza un ordigno esplosivo a orologeria all'interno della birreria di Monaco che ospiterà il discorso del fuhrer, con l'intenzione di debellare in un colpo solo i vertici della macchina nazista insieme con il più folto gruppo di sostenitori. Programmata la bomba, prova a dileguarsi in Svizzera ma viene riconosciuto alla frontiera e immediatamente arrestato. Solo più tardi viene a sapere che il congegno è esploso tredici minuti dopo che Hitler ha lasciato il locale. Attraverso i ricordi della sua giovinezza a Costanza, il film ripercorre le ragioni e le circostanze che condussero Elser alla maturazione delle idee antinaziste e alla risolutiva pianificazione dell'attentato.

Matrix (azione, fantascienza, 1999, durata: 136 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga







Trama del film: Un hacker di nome Neo, grazie all'aiuto del misterioso Morpheus, scopre che quella per lui è la "realtà" non è altro che un facciata, un mondo virtuale creato dal super computer Matrix per controllare gli esseri umani. Ma Morpheus è convinto che Neo sia il prescelto di cui parla un'antica profezia, e che sarà in grado di guidare la rivoluzione contro Matrix.

Professione Assassino (thriller, 2011, durata: 93 Min), in onda alle 21.30 su Rai 4

Un film di Simon West con Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Mini Anden, Christa Campbell, Jeff Chas.



Professione Assassino: Il trailer italiano del film



Trama del Film: Flor arriva a Los Angeles. Viene dal Messico insieme a sua figlia Cristina, in fuga dal loro mondo, in cerca di lavoro e di una vita migliore. Viene assunta da John e Deborah Clasky come governante, ma il suo spirito d'adattamento deve fare i conti con le barriere linguistiche, con lo sbocciare della femminilità di sua figlia e con l'eccentrico stile di vita dei nuovi datori di lavoro...

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto (drammatico, 2015, durata: 104 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Bill Condon con Ian McKellen, Laura Linney, Hattie Morahan, Patrick Kennedy, Hiroyuki Sanada, Roger Allam, Milo Parker.



Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD



Trama del film: Mr. Holmes il mistero del caso irrisolto, film diretto da Bill condon, racconta la storia del più famoso detective del mondo sotto una luce nuova e diversa. Siamo nel 1947, Sherlock Holmes, ormai anziano, si è ritirato nella sua fattoria sulla costa inglese, dove trascorre gli ultimi anni della vita allevando api, in compagnia di una governante e del giovane figlio di lei, Roger. Tormentato dal ricordo della sua ultima indagine, il mistero della donna del guanto, Holmes si confida con il ragazzo e ripercorre con lui le circostanze di quell'unico caso rimasto irrisolto e che lo costrinse anni prima a ritirarsi.

Fast and Furious: Solo parti originali (azione, 2009, durata: 107 Min), in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot.



Fast and Furious: Solo parti originali: Il trailer italiano del film



Trama del Film: Brian O'Conner viene scarcerato perché torni nuovamente sotto copertura e s'infiltri nella banda di un pericoloso trafficante di droga di Los Angeles noto come Braga. Ma in questa sua nuova missione Brian dovrà fare coppia proprio con colui che aveva ingannato anni prima: Dominic Toretto. Brian e Dominic dovranno imparare nuovamente a fidarsi l'uno dell'altro e dovranno cercare d'incastrare Braga con l'aiuto di un informatore, James Park. Ambientato tra Los Angeles e il deserto messicano, questo quarto episodio della serie di Fast and Furious riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Williams e Jordana Brewster, e permetterà di svelare come mai Han e Toretto si conoscono.

Starsky & Hutch (azione, commedia, 2004, durata: 101 Min), in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Todd Phillips con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Fred Williamson, Vince Vaughn, Juliette Lewis.







Trama del film: Il detective David Starsky è un poliziotto in borghese che si muove tra le strade malavitose di BayCity, in California. Dedito al suo lavoro, quando Starsky è in servizio, non c'è crimine che resti impunito e lui è sempre in servizio. Ma a causa del suo zelo eccessivo, "consuma" i suoi colleghi più in fretta di quanto la sua amata automobile Gran Torino non consumi il carburante del suo serbatoio. Il detective Ken "Hutch" Hutchinson sta attraversando un momento difficile: pur essendo un bravo agente, la sua personalità troppo rilassata e il suo pericoloso desiderio di fare soldi in modo facile e veloce, spesso non producono l'effetto desiderato, nel lavoro. Hutch è dotato di un istinto eccezionale, ma ha bisogno di una maggiore concentrazione per restare nella cosiddetta "legalità", notoriamente meno redditizia. Il capitano di polizia di Bay City Police, Dobey, esasperato da questi due elementi "particolari" del corpo di polizia, alla fine ha trovato l

