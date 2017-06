Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 22 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Big Eyes, Millennium - Uomini che odiano le donne, Master & Commander: Sfida ai confini del mare, Boogeyman - L'Uomo Nero, White Chicks, Malèna, Reazione a catena.

Big Eyes (biografico, drammatico, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Rai3

Un film di Tim Burton, con Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston e Terence Stamp.







Trama del film: Il film è l'incredibile storia vera di una delle più leggendarie frodi artistiche della storia. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e inaspettato successo, rivoluzionando la commercializzazione dell'arte con i suoi enigmatici ritratti di bambini dai grandi occhi. Finché non emerse una verità tanto assurda quanto sconvolgente: i quadri, in realtà, non erano opera di Walter ma di sua moglie, Margaret. A quanto pare, la fortuna dei Keane era costruita su un'enorme bugia, a cui tutto il mondo aveva creduto: una storia così incredibile da sembrare inventata.





Millennium - Uomini che odiano le donne (drammatico, 2012, durata: 158 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di David Fincher con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer, Steven Berkoff.







Trama del film: Il giornalista di successo Mikael Blomkvist, aiutato della giovane e ribelle hacker Lisbeth Salander accetta un incarico dal ricco industriale H. Vanger: indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Da allora, ogni anno un misterioso dono anonimo riapre la vicenda. Dopo mesi di ricerche, Blomkvist e Salander scopriranno la sconvolgente ed inaspettata verità.



Master & Commander: Sfida ai confini del mare (avventura, 2003, durata: 138 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall.







Trama del film: Il Capitano "Lucky" Jack Aubrey è noto per essere un combattivo membro della Royal Navy, mentre Paul Bettany è Stephen Maturin il medico della nave. La loro imbarcazione, la Surprise, viene improvvisamente attaccata da un nemico molto potente e, con il vascello fortemente danneggiato e metà dell'equipaggio ferito, Aubrey è combattuto tra il dovere e l'amicizia, nel momento in cui decide di intraprendere un rischioso inseguimento tra le acque di due oceani, per intercettare e catturare i suoi nemici. Una simile missione potrebbe creargli una reputazione, oppure, distruggere sia lui che i suoi uomini...

Boogeyman - L'Uomo Nero (horror, 2005, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Stephen T. Kaycon Barry Watson, Emily Deschanel, Skye McCole Bartusiak, Tory Mussett.







Trama del film: Tim Jensen è all'apparenza un normale ventenne, con un lavoro decente e una splendida relazione con la sua ragazza Jessica. In realtà, Tim convive con una paura terrificante che lo perseguita sin dall'età di otto anni, quando suo padre, che gli raccontava storie paurose per farlo addormentare, venne risucchiato nell'armadio della camera da letto sotto lo sguardo terrorizzato di suo figlio, e di lui non si ebbero più notizie. Da allora, Tim è convinto che la presenza malvagia che si è portata via suo padre gli stia dando la caccia. Quindi organizza la sua vita in modo tale da impedire all'"Uomo Nero" di presentarsi e fargli del male: nella sua abitazione, infatti, non esistono angoli nascosti, non c'è traccia di armadi e il suo letto è posizionato al livello del pavimento. Tutto sembra andare per il meglio, finché una notte Tim viene assalito da un terrificante incubo e al suo risveglio è informato della morte di sua madre.

White Chicks (commedia, 2004, durata: 109 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Keenen Ivory Wayans con Shawn Wayans, Marlon Wayans, Jaime King, Frankie Faison, Lochlyn Munro.







Trama del film: Due giovani agenti di polizia, Marcus e Kevin Copeland, da un fallimento professionale all'altro arrivano ad occupare i gradini gerarchici più bassi dell'FBI. Anche la loro vita sentimentale è un susseguirsi di delusioni. Kevin è un single che passa da un incontro casuale ad un altro mentre desidererebbe unicamente un matrimonio felice, Marcus vive un rapporto difficile con la moglie, gelosissima, che lo chiama incessantemente sul cellulare. La loro vita sembra andare a rotoli quando una bizzarra missione, che li vedrà, travestiti da donne, frequentare gli ambienti dell'alta società, darà loro gli stimoli giusti per riconquistare la fiducia in sé e nelle persone che li circondano.

Malèna (drammatico, 2000, durata: 105 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni.







Trama del film: Ambientato in Sicilia negli anni della II Guerra Mondiale, è la storia della folle passione che un ragazzino, Renato Amoroso, nutre per la donna più bella e desiderata del paese: Malèna. Mentre Renato scopre la sessualità immaginando Malèna, di volta in volta, come la Jane di Tarzan, Cleopatra, la pupa del gangster o la bella dei calendarietti per barbieri, Malèna vive la sua parabola da giovane moglie, poi vedova, a prostituta.

Reazione a catena (thriller, 1996, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Andrew Davis con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Morgan Freeman, Joanna Cassidy, Fred Ward, Kevin Dunn.







Trama del film: In un laboratorio dell'università di Chicago, un gruppo di scienziati e tecnici ha scoperto un semplice ma quasi illimitato modo per produrre dall'acqua energia pulita, potente e a basso costo, ideale per un mondo che cerca carburanti ed è terrorizzato dalla prospettiva dell'inquinamento. Lo studente Eddie e la scienziata Lily, coinvolti nell'impresa, assistono all'omicidio del loro maestro il dott. Barkley, vengono incolpati del fatto e invischiati in una reazione a catena di spionaggio e di omicidi. Si muove l'F.B.I., si muovono i servizi segreti, si innesca una serie impressionante di doppi giochi e ritorsioni. Ci vorrà molto tempo, molti rischi e molta forza d'animo prima che Eddie e Lily vengano riconosciuti innocenti e giudicati in grado di portare avanti le applicazioni pratiche del progetto.

E inoltre

Navy Seals - Attacco a New Orleans alle 21.15 su Cielo

Universal Soldier: The Return alle 21.05 su Rai 4

Agente 007, al servizio segreto di sua maestà alle 21.20 su Rai Movie

