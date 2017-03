Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 2 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Captain America: Il primo vendicatore, La foresta dei pugnali volanti, Giustizia privata, Il velo dipinto, Necropolis - La città dei morti, Hancock, Sognando Beckham.

Captain America: Il primo vendicatore (azione, avventura, fantascienza, 2011, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Joe Johnston con Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Hayley Atwell, Natalie Dormer.







Trama del film: E' il 1941, e il mondo è lacerato dalla Guerra. Dopo aver ripetutamente cercato di arruolarsi nell'esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile (circa 50 Kg) Steve Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo trasformerà nel Super-Soldato conosciuto come Captain America.



La foresta dei pugnali volanti (azione, avventura, 2004, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Zhang Yimou con Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan.







Trama del film: Anno 859 d.c. La dinastia Tang, uno degli imperi più illuminati della storia cinese, è in declino. Il malcontento dominava l'impero e spuntavano ovunque eserciti di ribelli. Il più grande era una setta segreta chiamata "La casa dei pugnali volanti" che, rubando ai ricchi per donare ai poveri, si era guadagnata ammirazione e sostegno del popolo diventando una spina al fianco dei rivali, i deputati della contea di Feng Tian. Essi avevano ucciso il capo della setta senza riuscire a sradicarne il sostegnop popolare. Anzi, sotto un nuovo capo la Casa era diventata ancora più forte. Così ai capitani della contea, Leo e Jin, viene ordinato di catturare il nuovo capo della setta entro 10 giorni...

Giustizia privata (thriller, drammatico, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di F. Gary Gray con Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis, Regina Hall.







Trama del film: Clyde Shelton è un ingegnere meccanico della CIA che ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una sera due malviventi lo aggrediscono uccidendo davanti ai suoi occhi la moglie e la figlia. Nonostante Clyde li abbia visti, riconosciuti e denunciati, il processo non avrà mai luogo perché il Pubblico Ministero Nick Rice patteggia una pena più leggera pur di vincere la causa. Tradito dal sistema giudiziario nel quale credeva, Clyde decide di vendicarsi di chiunque abbia partecipato a quell'accordo.

Il velo dipinto (drammatico, 2006, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di John Curran con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones.







Trama del film: Basato sul classico di Somerset Maugham, Il velo dipinto è una storia d’amore ambientata negli anni ’20 che racconta di una giovane coppia inglese, Walter un medico appartenente al ceto medio e Kitty una donna dell’alta borghesia che si sposano per ragioni sbagliate e si trasferiscono a Shangai dove lei poi si innamora di una terza persona. Quando Walter scopre l’infedeltà della moglie, guidato dalla sete di vendetta, accetta un lavoro in un villaggio remoto in Cina devastato da un’epidemia mortale e la trascina con sé. Questo viaggio cambia completamente il loro matrimonio dandogli un senso, in uno dei posti più sperduti ma più belli della Terra.

Necropolis - La città dei morti (thriller, 2014, duratas 93 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di John Erick Dowdle con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita Weeks.







Trama del film: Sotto le strade di Parigi si trovano chilometri di tortuose catacombe, eterna dimora di innumerevoli anime. Quando una squadra di esploratori si avventura in quel labirinto di ossa inesplorato, scoprono il segreto di cosa, questa città dei morti, aveva lo scopo di celare. Necropolis – La città dei Morti è un viaggio nella follia e nel terrore, che raggiunge la profondità della psiche umana per portare alla luce i demoni di ciascuno che tornano per perseguitare tutti noi.

Hancock (commedia, fantasy, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Peter Berg con Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Daeg Faerch, Jameson Dixon Jr., Adam Del Rio.







Trama del film: Hancock è un supereroe… ma un supereroe decisamente insolito. Sarcastico, pieno di conflitti e insicurezze, ad ogni impresa eroica che compie, Hancock associa qualche grave danno a cose o persone. La popolazione di Los Angeles, pur inizialmente contenta di avere un supereroe a disposizione, inizia ad averne abbastanza dei guai combinati da Hancock, che reagisce cercando nella bottiglia la cura alla sua infelicità. La vita di Hancock sembra oramai aver preso una brutta china, fino al giorno in cui il PR Ray Embrey decide di aiutarlo a riabilitare la sua immagine. Le cose si complicano quando Hancock pensa bene di iniziare una relazione segreta con la moglie di Ray, la bellissima Mary.

Sognando Beckham (commedia, 2002, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un flim di Gurinder Chadha con Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis.







Trama del film: Jess ha diciotto anni, gioca a calcio come il suo idolo Beckham e vorrebbe diventare una stella del football. Ma c'è un problema, Jess è una ragazza e per di più di origine indiana, quindi la sua famiglia ha ben altri progetti in serbo per lei. Insieme alla sua amica Jules, anche lei appassionata di calcio, stanno per raggiungere il sogno di andare a giocare negli Stati Uniti ma qualcosa va storto...

