Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 16 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: La ragazza del lago, Il ragazzo della porta accanto, Unfriended, Femme Fatale, Die Hard - Duri a morire, Honey.

La ragazza del lago (drammatico, 2007, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Andrea Molaioli con Toni Servillo, Valeria Golino, Fausto Sciarappa, Fabrizio Gifuni, Omero Antonutti.







Trama del film: Sono le otto del mattino quando Marta, addentando una ciambella, sta tornando a casa dopo aver dormito da una zia. Un furgone si ferma: Mario, ragazzo affetto da ritardo mentale, la convince a seguirlo nella sua fattoria. L'allarme scatta subito, Marta ha solo sei anni. Nel paese arriva il commissario Sanzio, un poliziotto esperto, da poco trasferitosi in quelle zona un po' sperduta...

Il ragazzo della porta accanto (thriller, 2015, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Rob Cohen con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth, John Corbett, Bailey Chase.







Trama del film: Al centro della storia c'è una donna fresca di abbandono da parte del marito che finisce nel letto dell'uomo della porta accanto. Peccato che il nuovo boyfriend le venga a noia quasi subito e che il ragazzo, interpretato da Ryan Guzman, non abbia alcuna voglia di essere scaricato.



Unfriended (horror, 2015, durata: 82 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Levan Gabriadze con Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Renee Olstead, Shelley Hennig, William Peltz.







Trama del film: Durante una video chat notturna, sei amici del liceo ricevono un messaggio di Skype da una compagna di classe che si è uccisa esattamente un anno prima. Inizialmente pensano che si tratti di uno scherzo, ma poi si rendono conto che hanno a che fare con qualcosa che non fa parte di questo mondo, qualcosa che li vuole morti.





Femme Fatale (thriller, 2002, durata: 110 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Brian De Palma con Rebecca Romijn, Antonio Banderas, Peter Coyote, Eriq Ebouaney, Edouard Montoute, Rie Rasmussen.







Trama del film: Tentatrice nata, bellezza mozzafiato, vera e propria 'femme fatale', Laura Ash è anche una scaltra fuorilegge. Sette anni dopo una rapina ad una gioielleria, decide di tornare in Francia con una nuova identità. Ma il contrattempo è dietro l'angolo e si materializza sotto forma di Nicolas, un paparazzo che le scatta una foto mettendo, così, a repentaglio la sua vita. Ma la curiosità su questa donna sarà fatale a Nicolas?

Die Hard - Duri a morire (azione, 1995, durata: 130 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di John McTiernan con Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Sam Phillips, Graham Greene (II), Colleen Camp.







Trama del film: Il tenente John McClane, ha l'incarico di salvare la città di New York da un pazzo dinamitardo che si fa chiamare Simon.

Honey (musicale, 2003, durata: 94 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Bille Woodruff con Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Williams, Joy Bryant, Missy Elliott, Anthony Sherwood.







Trama del film: Honey Daniels per tutta la vita ha atteso di mostrare al mondo le sue capacità di ballerina e coreografa. Per anni la passione e l'ambizione le danno la forza di andare avanti, anche quando chi più l'ama nutre dubbi sul suo possibile successo. Per realizzare il suo sogno si trasferisce dove le strade sono un muro di suoni, energia e musica; di giorno dà lezioni di hip-hop ai bambini del quartiere e di notte, quando termina il suo turno di servizio al bar, si scatena sulla pista da ballo del club dove lavora. Ed è qui che la nota un regista della televisione che decide di darle un'occasione: un posto come ballerina in uno spot pubblicitario...

