Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 16 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Anche se è amore non si vede, Transporter: Extreme, Mona Lisa Smile, Colpevole d'innocenza, Prom - Ballo di fine anno, Striptease.

Anche se è amore non si vede (commedia, 2011, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias.







Trama del film: Salvo e Valentino sono due amici che hanno una piccola società di servizi per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo autobus inglese di qualche anno fa, trasporta i turisti tra i monumenti di Torino. Valentino è abbastanza timido e riservato, mentre Salvo è parecchio intraprendente e sfacciato. Alle loro dipendenze c'è Natascha, una giovane e bella guida turistica, che non conosce però nessuna lingua straniera. E' chiaro, quindi, qual è stato il criterio di selezione e, soprattutto, chi è stato il selezionatore! Valentino ha una relazione stabile con Gisella: la sua fidanzata storica, che ama di un amore morboso, totalizzante e oppressivo. Quando la storia arriva al capolinea, entra in gioco il fidato amico Salvo, con l'obiettivo di trovargli una donna che lo faccia tornare a vivere e a sorridere.



Transporter: Extreme (azione, 2005, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Louis Leterrier con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David.







Trama del film: Jason Statham torna a indossare i panni dell'ex mercenario senza paura Frank Martin. Trapiantato a Miami, Frank deve affrontare prove ancora più difficili, nel tentativo di far fallire il feroce piano di una gang di criminali capeggiati da uno spietato terrorista.

Mona Lisa Smile (commedia, drammatico, 2003, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Mike Newell con Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Marcia Gay Harden, Maggie Gyllenhaal, Ginnifer Goodwin.







Trama del film: Nell'autunno del 1953 arriva nel prestigioso college femminile di Wellesley una nuova insegnante di Storia dell'arte, Katherine Watson, che con le sue idee riformiste porta scompiglio nell'atmosfera ottusa, repressiva e conformista dell'università, insegnando alle sue studentesse come allargare i loro orizzonti per una vita futura che non deve per forza essere circoscritta al ruolo di perfette mogli e padrone di casa...

Colpevole d'innocenza (thriller, 1999, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Bruce Beresford con Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir, Jay Brazeau, Bruce Greenwood.







Trama del film: Libby Parsons e il marito Nick sono partiti per un romantico fine settimana sul lago ma la mattina, al risveglio, qualcosa va storto: c'è sangue dappertutto e Libby si ritrova accusata dell'omicidio del marito scomparso. Condannata e rinchiusa in prigione, chiede all'amica Angie di tenere il figlio Matty di cinque anni. Angie accetta e, poco dopo, sparisce con il bambino. Dal carcere Libby la rintraccia per telefono e scopre che vive insieme a Nick e al figlio. L'uomo non è morto, ha cambiato identità e Stato. Libby ora vuole vendicarsi di lui...

Prom - Ballo di fine anno (commedia, 2011, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Joe Nussbaum con Aimee Teegarden, Nicholas Braun, Danielle Campbell, Trevor Peterson.







Trama del film: Un gruppo di ragazzi decide di organizzare il ballo di fine anno del loro liceo, ma tra loro sorgono malintesi e incomprensioni figli di gelosie, amori segreti e inconfessati, desideri repressi, rivalità, paura per il futuro e delle separazioni che li aspettano dopo il termine della scuola.

Striptease (drammatico, 1996, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Andrew Bergman con Demi Moore, Robert Patrick,William Hill, Armand Assante, Matthew Baron, Gary Basaraba, Teddy Bergman.







Trama del film: A Fort Lauderdale in Florida, in un momento particolarmente critico della sua vita privata, Erin Grant, segretaria dell'F.B.I., viene licenziata. Ad aggravare la situazione il tribunale le ha tolto la piccola figlia di sette anni, Angela, per darla in affidamento all'ex marito Darrell, un balordo psicopatico. Per vivere e racimolare il denaro per riottenere la piccola, Erin si esibisce all'Eager Beaver, un topless bar, suscitando una follia amorosa nel senatore David Dilbeck, tanto maturo quanto rimbambito, che vedendo la donna attorniata da un ammiratore colpisce questi con una bottiglia. Il senatore viene riconosciuto da Malcolm Moldovsky, un ammiratore platonico di Erin che le promette di aiutarla ripromettendosi di costringere il senatore col ricatto a "condizionare" il giudice del tribunale per togliere l'affidamento a Darrell.

