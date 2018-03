Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 15 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Interstellar, Parker, La leggenda degli uomini straordinari, Cinderella Story, Lo stagista inaspettato, Volver - Tornare, All'inseguimento della pietra verde.

Interstellar (fantascienza, 2014, durata: 168 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, Matt Damon.



Interstellar: Il trailer definitivo in italiano del film



Trama del film: In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un "whormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l'unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell'umanità.

Parker (thriller, 2013, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr., Alyshia Ochse.



Parker: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Il film è basato su una serie di romanzi di Donald Westlake, e narra di un ladro con un codice d'onore che gli impedisce di rubare a chi ha difficoltà economiche. Questo non significa che non sappia essere vendicativo quando sia richiesto dalle circostanze.

La leggenda degli uomini straordinari (azione, 2003, durata: 110 Min), in onda alle 21.15 su Rai3

Un film di Stephen Norrington con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony Curran, Stuart Townsend, Shane West, Jason Flemyng.







Trama del Film: Sean Connery è il leggendario Allan Quatermain è a capo di un team di supereroi come il mondo non ne ha mai visti. La straordinaria squadra guidata da Quatermain è composta dal Capitano Nemo, dalla vampira Mina Harker, da un uomo invisibile, Rodney Skinner, dall'agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, da Dorian Gray, e dal Dr Jekyll/Mr Hyde. Richard Roxburgh interpreta il ruolo di "M", il misterioso reclutatore di questo team. I membri di questa squadra sono dei fieri individualisti, anzi, dei veri e propri outsiders, con un passato oscuro e delle singolari doti, che si sono rivelate tanto un dono quanto una maledizione. Ora, però devono imparare a fidarsi dell'uno dell'altro e a lavorare uniti per la salvezza della civiltà...

Cinderella Story (commedia, 2004, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mark Rosman con Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King, Brenda Song, Brad Bufanda, Dan Byrd.







Trama del film: Da quando suo padre è morto, Sam Martin è costretta a subire continue angherie da parte della sua matrigna e delle sorellastre. Anche a scuola la situazione non è delle migliori. Un giorno però le cose per Sam cambiano: un ragazzo misterioso sembra interessarsi a lei. I due si scambiano messaggi e e-mail con la promessa di incontrarsi la sera del ballo scolastico di Halloween...

Lo stagista inaspettato (commedia, 2015, durata: 121 Min), in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Nancy Meyers con Robert De Niro, Anne Hathaway, Drena De Niro, Nat Wolff, Rene Russo, Adam DeVine, Andrew Rannells, Linda Lavin.



Lo stagista inaspettato: Il nuovo trailer in italiano del film - HD



Trama del Film: Una società di moda assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: Ben Whittaker un settantenne pensionato che ha scoperto che in fondo la pensione non è come immaginava e decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben dimostrerà alla fondatrice della compagnia di essere una valida risorsa per l'azienda e tra i due nascerà un'inaspettata sintonia.

Volver - Tornare (commedia, 2006, durata: 120 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film diPedro Almodovar con Penélope Cruz, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Carmen Maura, Yohana Cobo, Chus Lampreave.







Trama del film: Tre generazioni di donne sopravvivono al vento "solano", al fuoco, alla pazzia, alla superstizione e perfino alla morte grazie alla bontà, alle bugie e ad una vitalità infinita. Queste donne si chiamano Raimunda sposata con un operaio disoccupato e con una figlia nel pieno della adolescenza; Sole, sua sorella, che si guadagna da vivere come parrucchiera, e la madre delle due, morta in un incendio accanto a suo marito. Questa appare dapprima a sua sorella e successivamente a Sole, anche se le persone con cui ha lasciato in sospeso le questioni più importanti sono Raimunda e la vicina di casa, Agustina.

All'inseguimento della pietra verde (avventura, 1984, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rete Movie

Un film di Robert Zemeckis con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito, Alfonso Arau, Chachita, José Chávez.







Trama del film: Joan Wilder, una scrittrice di successo di romanzi d'amore e di avventura, riceve una angosciata telefonata della sorella Elaine, sequestrata su di una ricca imbarcazione da due delinquenti, Ira e Ralph, in Colombia, dove la donna si era recata alla ricerca del marito scomparso. Ma, prima di partire per il suo ultimo viaggio, l'uomo aveva inviato alla cognata Joan una preziosa mappa, con la indicazione del luogo dove è nascosta la "pietra verde". E' la mappa l'oggetto del ricatto di Ira e Ralph, che in mancanza daranno Elaine in pasto ai coccodrilli. A Joan non resta che partire per Cartagena: all'aeroporto d'arrivo essa sbaglia e prende una corriera verso la montagna: per un guasto, si trova sola, ma tuttavia seguita e spiata incessantemente da un certo Zolo, trafficante di droga, anche lui interessato alla mappa suddetta. E Zolo avrebbe la meglio, se non intervenisse a tempo Jack Colton, un avventuroso giramondo, che pilota la spaurita Joan nelle intricate foreste colombiane...

Altri film in onda questa sera:

Showtime (azione), in onda alle 21.15 su Spike

Mad Max - Oltre la sfera del tuono (fantascienza) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un padre in prestito (drammatico) in onda alle 21.05 su Tv 2000