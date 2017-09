Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 14 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Left Behind - La profezia, Blood Diamond - Diamanti di sangue, Monster, Grace di Monaco, The Transporter Legacy, Matrimonio al Sud, Twilight Saga: Eclipse, Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Point break - Punto di rottura.

Left Behind - La profezia (azione, thriller, 2014, durata: 111 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Vic Armstrong con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Ashley Tisdale, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks.







Trama del film: L'evento più importante nella storia dell'umanità si sta verificando. Improvvisamente, l'episodio biblico del Rapimento della Chiesa colpisce la Terra. Milioni di persone scompaiono senza lasciar traccia. Tutto ciò che resta sono i loro indumenti e i loro averi; in un istante il terrore e il caos generale si diffondono in tutto il mondo: le sparizioni sono la causa di autoveicoli senza equipaggio che si schiantano e bruciano, gli aerei precipitano, mentre ingorghi, tumulti e saccheggi invadono le città. In un attimo l'intero pianeta precipita nelle tenebre, senza che nessuno possa offrire il proprio aiuto o trovare delle soluzioni. La famiglia Steele è intrappolata nel filo tagliente del male.



Blood Diamond - Diamanti di sangue (drammatico, 2006, durata: 143 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Edward Zwick con Djimon Hounsou, Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, David Harewood, Arnold Vosloo.







Trama del film: Ambientato sullo sfondo del caos e della guerra civile che ha colpito la Sierra Leone negli anni ’90, “Blood Diamond” è la storia di Danny Archer, un ex mercenario dello Zimbabwe, e di Solomon Vandy, un pescatore di Mende. Entrambi gli uomini sono africani, ma le loro storie e le loro situazioni sono le più diverse possibili, fino a quando i loro destini si incrociano nell’impresa di ritrovare un raro diamante rosa, il tipo di pietra che può trasformare una vita....oppure farla finire.

Monster (dramamtico, 2003, durata: 111 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Patty Jenkins con Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Scott Wilson, Lee Tergesen, Pruitt Taylor Vince, Annie Corley.







Trama del film: Aileen, che si mantiene prostituendosi, commette il suo primo omicidio per legittima difesa. La vittima, è un cliente 53enne che le stava usando violenza. Questo tentato stupro scatena in lei una reazione a catena che la spinge a commettere altri omicidi. L'unica speranza di redenzione, in quella che sembra una discesa all'Inferno senza ritorno, è Selby, l'unica persona che vede Aileen per quello che è: ovvero una ragazza indurita dalla vita che chiede solo di essere amata, di essere considerata speciale.

Grace di Monaco (biografico, 2014, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Olivier Dahan con Nicole Kidman, Paz Vega, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Frank Langella, Derek Jacobi.







Trama del film: Sposando nel 1956 il principe Ranieri di Monaco, la celebre star del cinema Grace Kelly abbandona una promettente e brillante carriera. Ambientato nel 1962, sei anni dopo la celebrazione del suo “matrimonio del secolo”, Grace di Monaco racconta un anno della vita della principessa più celebre del XX secolo, un anno durante il quale Grace Kelly si dibatte nel tentativo di conciliare passato e presente, il desiderio di tornare ad apparire sul grande schermo e il suo nuovo ruolo di madre di due bambini, regnante su un Principato europeo e moglie del Principe Ranieri III.



The Transporter Legacy (azione, thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Camille Delamarre con Ed Skrein, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman, Gabriella Wright.







Trama del film: Conosciuto nel mondo della criminalità organizzata della Costa Azzurra come il miglior autista sulla piazza, Frank Martin è disposto a fare "qualunque" consegna se ben pagato. Per lui le regole da rispettare sono solo tre: niente nomi, niente domande e niente ripensamenti. Ma il suo codice deontologico finisce nella spazzatura quando si lascia convincere dalla bellissima femme-fatale Anna a guidare l'automobile utilizzata per la fuga durante una complicata rapina in banca. Sfrecciando tra le strade del Principato di Monaco a bordo di una moderna Audi, Frank resta coinvolto suo malgrado in un complotto per far fuori Yuri, il trafficante di essere umani russo che ha costretto Anna a prostituirsi 15 anni fa.

Matrimonio al Sud (commedia, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Paolo Costella con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Gabriele Cirilli, Enzo Salvi, Debora Villa.







Trama del film: Oggi per tanti ragazzi il matrimonio è poco più di una formalità, ma cosa succede se a sposarsi sono il figlio di un industrialotto del nord e la figlia di un pizzaiolo meridionale? Che il modo di vedere il matrimonio, sobrio ed elegante, del primo si dimostra molto diverso da quello, eccessivo e chiassoso, dell'altro. Sono due visioni del mondo opposte. Va da sé che, essendo il meridionale il padre della sposa, le nozze vadano celebrate al sud. Quindi il nordista è costretto a scendere in territorio nemico. La guerra tra i due papà è inevitabile e divertente. Ma a farne le spese sono i ragazzi e il loro amore che rischia di naufragare per colpa dei due genitori... Per fortuna quando i consuoceri capiscono l'errore commesso, mettono da parte la rivalità personale adoperandosi affinché i figli facciano pace. Il matrimonio sancirà la pace tra nord e sud e sarà il più allegro e colorato di sempre.

Twilight Saga: Eclipse (fantasy, 2010, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di David Slade (II) con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Ashley Greene.







Trama del film: Bella si trova ancora una volta in pericolo, mentre Seattle viene colpita da una serie di misteriosi omicidi ed una malvagia vampira continua, ostinata, a cercare vendetta. Come se ciò non bastasse, Bella è anche costretta a dover scegliere tra l’amore per Edward e l'amicizia con Jacob, conscia del fatto che la sua decisione potrebbe riaccendere l'eterna lotta tra vampiri e licantropi. Proprio ora che è a un passo dal diploma, Bella deve affrontare la decisione più importante di tutta la sua vita...

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi (sentimentale, 2002, durata: 100Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Shawn Levy con Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, Mark Feuerstein, Dana Ivey, Robert Klein, Heather Burns, Dorian Missick, David Haig.







Trama del film: George Wade, affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per la società che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. D'abitudine George assume belle avvocatesse con scarso talento, che alla fine combinano qualche guaio. Quando Lucy Kelson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata ad impedire che la sua società demolisca il Community Center per costruire una serie di condomini, George, su pressione di Howard che vuole per la società un avvocato competente, decide di assumerla.

Point break - Punto di rottura (azione, 1997, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin.







Trama del film: L'investigatore Johnny Utah, si infiltra all'interno di un gruppo di surfisti per smascherare una singolare banda di rapinatori di banche, rimanendo però affascinato dal loro stile di vita.

E inoltre

The Mask - Da zero a mito alle 21.10 su Italia 2

John Carter alle 21.00 su Rai 4