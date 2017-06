Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 1 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Bridget Jones's Baby, All is Lost - Tutto è perduto, Philomena, Salvate il soldato Ryan, Mea Culpa, La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone, Il respiro del diavolo.

Bridget Jones's Baby (commedia, 2016, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti.







Trama del film: Sono passati 12 anni da quando Bridget Jones ha iniziato a scrivere il suo diario. Continuano ora le avventure e le disavventure della executive londinese ora arrivata alla soglia dei quarant'anni. In Bridget Jones 3, Bridget decide di concentrarsi sul suo lavoro di collaboratrice in un notiziario di punta, e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. Per una volta, Bridget ha tutto completamente sotto controllo. Cosa potrebbe andare storto? La sua vita sentimentale ha però una svolta quando Bridget incontra un affascinante americano di nome Jack, tutto quello che Mr. Darcy non è. In un improbabile colpo di scena, si ritrova in dolce attesa, ma con un inconveniente...non è sicura dell'identità del padre.



All is Lost - Tutto è perduto (azione, thriller, 2013, durata: 106 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di J.C. Chandor con Robert Redford.







Trama del film: Durante un viaggio nell'Oceano Indiano, un uomo si trova da solo in balia del mare e degli elementi, dopo che il suo yacht ha subito una collisione con un container abbandonato. Con l'equipaggiamento di navigazione e la radio fuori uso, l'uomo per sopravvivere deve far affidamento solo su un sestante, delle mappe nautiche, e il suo intuito.



Philomena (drammatico, 2013, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy.







Trama del film: Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene mandata al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony un'ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant'anni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli racconta la sua storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony.

Salvate il soldato Ryan (guerra, drammatico, 1998, durata: 163 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel.







Trama del film: 6 giugno 1944. Il "D-Day", il giorno dello sbarco degli alleati. Nessuna esercitazione avrebbe potuto preparare i soldati stanziati sulla spiaggia di Omaha ad affrontare lo scontro nel quale stanno per essere coinvolti. Mentre osserva la costa della Normandia, il capitano John Miller pensa che far superare ai suoi uomini questa forca caudina sia la più grande sfida che ha mai dovuto affrontare nel corso di questa guerra.

Mea Culpa (thriller, azione, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Fred Cavayé con Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki.







Trama del film: Simon e Franck sono due poliziotti a Tolone e sono amici. Entrambi padri di famiglia sono inseparabili. Una sera di pioggia, tornando a casa insieme dopo aver festeggiato una missione portata a termine, vanno a sbattere contro un'altra macchina provocando due morti tra cui un bambino. Franck ne esce indenne mentre Simon, che stava guidando in stato di ebrezza, rimane ferito. Accusato di omicidio colposo, Simon vede la sua vita andare in frantumi. Perde tutto: lavoro e famiglia. Sei anni dopo, Simon vive solo e si occupa di trasporto valori. Franck è ancora poliziotto e continua a vegliare sul suo amico e sulla sua famiglia visto che Simon non riesce a compiere i suoi doveri di padre, trascurando suo figlio Theo di 9 anni. Un giorno Theo, allontanatosi dalla madre, assiste a un regolamento di conti tra malviventi, che iniziano così la caccia al bambino, diventato scomodo testimone. Per Simon è l'inizio di una corsa contro il tempo per proteggere la vita di suo figlio. Franck, che non vuol lasciarlo agire da solo, torno a fare coppia con l'ex compagno.

La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone (azione, 2008, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Rob Cohen con Brendan Fraser, Maria Bello, Jet Li, Michelle Yeoh, John Hannah, Luke Ford.







Trama del film: Nell'antica Cina del 221 A. C. un imperatore crudele e il suo esercito di soldati di terracotta sono maledetti da un mago per porre fine alla loro sete di potere e violenza. L’imperatore e il suo esercito sono riportati in vita da Alex O’Connell, figlio di Rick, interpreto ancora una volta da Brendan Fraser ("La Mummia”, "La Mummia Il Ritorno), e Evy. La famiglia è di nuovo riunita e deve allearsi con una giovane donna da Shangri-La per fermare l’esercito.

Il respiro del diavolo (horror, 2007, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Stewart Hendler con Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Blake Woodruff, Joel Edgerton, John Kapelos.







Trama del film: L’ex galeotto Max Truemont viene assoldato per rapire un bambino di otto anni, figlio di una delle donne più ricche dello stato. Della banda fanno parte la sua ragazza Roxanne e due sconosciuti, come lui al soldo dello stesso misterioso committente. Presto però il rapimento diviene qualcosa di molto particolare quando il bambino, David, inizia a dimostrare di non essere tanto innocente ed indifeso e di possedere inquietanti capacità di entrare nella mente delle persone e di aizzarle l’una contro l’altra.

E inoltre:

Killing Salazar alle 21.15 su Cielo

Tom & Viv - Nel bene, nel male, per sempre alle 21.20 su Rai Movie

Mia moglie per finta alle 21.15 su TV8

Un giorno da ricordare alle 21.05 su Tv 2000