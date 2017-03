Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 5 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: In & Out, Il grande Gatsby, Skyline, Silkwood, L'incredibile vita di Timothy Green, Chi trova un amico trova un tesoro, Hellboy.

In & Out (commedia, 1998, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Frank Oz con Kevin Kline, Tom Selleck, Joan Cusack, Matt Dillon, Debbie Reynolds.







Trama del film: Howard Brackett insegna arte drammatica al college di Greenleaf, cittadina dell'Indiana. Le cose per Howard sembrano andare benissimo: il lavoro gli piace, riesce a coltivare gli altri suoi interessi per la poesia e le canzoni di Barbra Streisand e, in più, è in procinto di sposarsi con l'amata Emily. Mancano pochi giorni al matrimonio, e i due si predispongono a seguire in televisione la cerimonia degli Oscar. Esultano quando l'Oscar come migliore attore viene assegnato a Cameron Drake, ex allievo di Howard. Questi, in un breve discorso, ringrazia il suo professore e dichiara in diretta che è gay. Stupore, sconcerto e imbarazzo calano su Emily, sui genitori di Howard, sul preside del college. La notizia intanto si è diffusa e a Greenleaf, luogo calmo e silenzioso, arrivano curiosi a caccia di scoop.

Il grande Gatsby (drammatico, 2013, durata: 144 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher, Joel Edgerton, Gemma Ward.







Trama del film: Il film racconta la storia di un aspirante scrittore, Nick Carraway che lasciato il Midwest Americano, arriva a New York nella primavera del 1922, un'epoca in cui regna la dubbia moralità, la musica jazz e la delinquenza. In cerca del suo personale Sogno Americano, Nick si ritrova vicino di casa di un misterioso milionario a cui piace organizzare feste, Jay Gatsby, ed a sua cugina Daisy che vive sulla sponda opposta della baia con il suo amorevole nonché nobile marito, Tom Buchanan. E' allora che Nick viene catapultato nell’accattivante mondo dei super-ricchi, le loro illusioni, amori ed inganni. Nick è quindi testimone, dentro e fuori del suo mondo, di racconti di amori impossibili, sogni incorruttibili e tragedie ad alto tasso di drammaticità.



Skyline (fantascienza, thriller, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Greg Strause, Colin Strause con Eric Balfour, Scottie Thompson, David Zayas, Donald Faison, Brittany Daniel.







Trama del film: A Los Angeles, dopo una notte di bagordi, un gruppo di amici nota una serie di raggi di luce che scendono dal cielo. I raggi svegliano tutta la città e iniziano ad attirare persone come le fiamme attirano le falene. I ragazzi scopriranno presto che una volta attirate dalla luce ed entratevi in contatto, le persone svaniscono nel nulla e che queste forze extraterresti minacciano di cancellare l'intera popolazione mondiale dalla faccia della Terra.

Silkwood (drammatico, 1983, durata: 128 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Mike Nichols con Meryl Streep, Kurt Russell, Cher, Craig T. Nelson, Diana Scarwid, David Strathairn.







Trama del film: Karen Silkwood operaia in una fabbrica di tubi al plutonio, convive con un compagno di lavoro - Drew - e con un'amica - Dolly - a lei attaccatissima. Molto di rado va a trovare in uno Stato vicino i bambini avuti da un altro uomo, con il quale essi ora vivono. Karen è addetta ad un reparto, in cui la pericolosa natura del lavoro ad alto rischio esigerebbe continua sorveglianza e sofisticate misure di prevenzione contro la contaminazione. Un giorno, tuttavia, l'incidente capitato ad una compagna di lavoro (caduta dei capelli) mette sull'avviso Karen: in più, il suo trasferimento ad altro reparto meno esposto (anche lei è risultata positiva ad un controllo), le consente di apprendere e di accertare, con stupore e paura, dai negativi ivi preparati, che non poche barre di plutonio, risultate difettose in lavorazione, vengono comunque immesse sul mercato...

L'incredibile vita di Timothy Green (fantasy, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Peter Hedges con Jennifer Garner, Joel Edgerton, C.J. Adams, Common, Ron Livingston, Dianne Wiest, Rosemarie DeWitt.







Trama del film: Cindy e Jim Green hanno appreso dai medici di essere sterili. Avviliti dalla notizia di non poter concepire un figlio, Jim convince Cindy a immaginare come dovrebbe essere il loro bambino ideale e di scriverne tutte le caratteristiche sui fogli di un taccuino da mettere in una scatola da sotterrare nel loro giardino. Presto il loro sogno diventa realtà quando bussa alla loro porta Timothy, un ragazzo che nasconde delle incredibile qualità...

Chi trova un amico trova un tesoro (commedia, 1981, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Rete 4

Un film di Sergio Corbucci con Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese.







Trama del film: Questa volta i due intramontabili amici stringono un patto d'acciaio su una barca in mezzo all'oceano. Il barbuto grassone vi si trova per affari - Charlie vende una marmellata che lui getta ai pesci perché "buona soltanto a far strage di squali" - il robusto biondone Alan invece è un passeggero clandestino, perseguitato ed inseguito da chi conosce un suo segreto ... Approdano a nuoto dopo un allegro "naufragio" provocato dal biondo per finalità misteriose, su un'isola tropicale dove si svela il mistero: lì, chissà dove però, c'è un tesoro. Il biondo lo sa perché glielo ha confidato uno zio che, colpito dalla meningite, gli ha anche donato la mappa. I nostri iniziano la caccia al tesoro.

Hellboy (fantasy, 2004, durata: 122 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Guillermo del Toro con Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans, Karel Roden, Jeffrey Tambor, Doug Jones.







Trama del film: Nato dalle fiamme dell'inferno durante la Seconda guerra mondiale, Hellboy è stato chiamato sulla Terra a commettere il male dal malefico Grigori Rasputin. Destinato ad essere il presagio vivente dell'Apocalisse, Hellboy è stato salvato dal professor Broom, capo delle forze alleate e fondatore dell'Ufficio segreto per la ricerca sul paranormale e la difesa. Il professore lo ha allevato come un figlio e lo ha aiutato a sviluppare i suoi straordinari poteri paranormali. Nonostante le sue origini oscure, Hellboy è diventato così un'incredibile forza del bene, in lotta contro le entità malvagie che minacciano il mondo...

E inoltre:

Attacco al Potere alle 21.30 su La7

Agente 007, si vive solo due volte alle 21.20 su Rai Movie

La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo alle 21.20 su Tv 2000

Mercenarie alle 21.15 su Cielo

Like Dandelion Dust alle 21.10 su La5

Tutte le Serie TV in onda stasera