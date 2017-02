Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 5 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Mr. Beaver, Il cavaliere del Santo Graal, Agente 007, licenza di uccidere, Comportamenti molto... cattivi, Si può fare... amigo!Bitch Slap - Le superdotate, Paura d'amare.

Mr. Beaver (drammatico, commedia, 2011, durata: 91 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Jodie Foster con Jodie Foster, Mel Gibson, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence, Paul Hodge.







Trama del film: Walter Black, presidente di un'azienda di giocattoli sull'orlo dl fallimento, soffre di una grave forma di depressione. Quando la moglie lo caccia di casa, trova la marionetta di un castoro (beaver) e inizia ad animarla. Walter diventa cosi' simpaticissimo, un vero vulcano di energia e di idee. Riesce a riconciliarsi con la moglie e il figlio piccolo e a riportare l'azienda al successo. Ma presto, The Beaver, diventa troppo ingombrante e, infine anche pericoloso.



Il cavaliere del Santo Graal (avventura, 2011, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Antonio Hernández con Natasha Yarovenko, Sergio Peris-Mencheta, Alejandro Naranjo, Gary Piquer.







Trama del film: XII secolo, Spagna. Il Capitán Trueno è un cavaliere errante che, aiutato dalla coraggiosa fidanzata Ingrid e assistito dai suoi fidati compagni d’avventura - il gigantesco Goliath e il giovane e furbo scudiero Crispin - vaga per portare giustizia con la sua spada. Presto dovrà correre in Terra Santa dove lo attende la più ardua delle missioni: il Santo Graal deve essere salvato a qualunque costo.

Agente 007, licenza di uccidere (thriller, 1962, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Terence Young con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson.







Trama del film: James Bond giunge in Giamaica per indagare su due assassini. L'indagine lo porta a Crab Key, il rifugio misterioso di due scienziati, il prof. Dent e il dott. No. Bond è catturato insieme ad una ragazza indigena, Honey, sua occasionale guida. Apprende che il dott. No ha allestito un laboratorio per modificare la rotta dei missili Usa. La situazione è disperata, ma alla fine Bond e Honey riescono a fuggire, lasciandosi alle spalle i laboratori distrutti con un abile colpo di mano.

Comportamenti molto... cattivi (commedia, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Tim Garrick con Selena Gomez, Heather Graham, Nat Wolff, Mary-Louise Parker, Elisabeth Shue, Cary Elwes.







Trama del film: Il sedicenne Rick Stevens è pronto a tutto pur di conquistare il cuore di Nina Pennington, la ragazza dei suoi sogni... Si ritroverà coinvolto in una serie di avvenimenti del tutto fuori dagli schemi.

Si può fare... amigo! (western, 1972, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Maurizio Lucidi con Bud Spencer, Jack Palance, Francisco Rabal, Dany Saval, Renato Cestiè.







Trama del film: Coburn è un omone grande e grosso che vive di espedienti. Durante il suo girovagare si trova ad assistere alla morte del vecchio Anderson che prima di esalare l'ultimo respiro gli affida suo nipote Chip e i documenti di proprietà della sua casa. Coburn accetta di difendere il bambino, ma deve fare i conti anche con Sonny che è sulle sue tracce per costringerlo a sposare Mary da lui in precedenza disonorata. Sonny ha in mente una vendetta ben precisa, quella di uccidere Coburn con le proprie mani appena dopo il matrimonio. Nel frattempo si moltiplicano le offerte di acquisto della casa di Chip, ma quando Coburn e il bambino rifiutano di venderla diventano preda di violente aggressioni, da cui Coburn si salva anche grazie all'aiuto di Sonny. Cosa si nasconderà mai nel terreno sotto la casa?

Bitch Slap - Le superdotate (commedia, 2011, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Rick Jacobson con Julia Voth, Erin Cummings, America Olivo, Michael Hurst, Ron Melendez.







Trama del film: Ispirato a film come "Dragstrip Girls", "Faster Pussycat, Kill, Kill", "Kung fu Nun", oltre che all'insieme di film di genere Blacksploitation, "Bitch Slap" mescola ragazze sexy, macchine veloci, armi gigantesche, lingue affilate, una stravagante azione e delle bellone da sballo con un messaggio...non fate i biricchini!

Paura d'amare (sentimentale, 1991, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Garry Marshall con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan, Jane Morris, Greg Lewis.







Trama del film: Uscito di prigione dopo un breve soggiorno (ha falsificato un assegno), Johnny trova lavoro in una cafeteria, mettendo a profitto le sue esperienze di cuoco: è un tipo estroverso, cinquantenne e si fa ben volere. Comincia presto a corteggiare Frankie, una spenta cameriera delusa dalla vita, e passa rapidamente ad un amore apertissimo. Tra una ordinazione e l'altra, le esternazioni di Johnny si susseguono. Lei resiste e lui insiste, lei ha paura che un nuovo affetto a trentasei anni si risolva in una ulteriore delusione e Johnny la circonda di premure e di sentimenti genuini.

