Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 4 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A Beautiful Mind, Il marchese del Grillo, Valhalla Rising, Mongol, The Master, Una notte da leoni 3, La Passione di Cristo.

A Beautiful Mind (drammatico, 2001, durata: 134 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Ron Howard con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Judd Hirsch, Josh Lucas.







Trama del film: A Beautiful Mind si ispira alla vita di John Forbes Nash Jr. Di origini medio borghesi, Forbes nacque in una piccola città della Virginia occidentale il 13 giugno 1928 e, per oltre cinquant'anni è stato considerato un mito negli ambienti della ricerca matematica. Grazie al suo studio della teoria dei giochi, negli anni 50 diventò l'astro nascente della "nuova matematica". Poco a poco, vittima di una grave forma di schizofrenia, Nash sprofondò in un mondo tutto suo, convinto che le sue allucinazioni fossero realtà. Passò diversi anni in ospedali psichiatrici, ma durante la sua assenza, la teoria dei giochi acquistò un ruolo di importanza fondamentale nei campi dell'economia e degli affari. Nel 1994, Nash aveva riacquistato il pieno controllo della sua vita e ripreso le ricerche. In quello stesso anno venne insignito del Premio Nobel per l'economia.

Il marchese del Grillo (commedia, 1981, durata: 135 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Pietro Tordi, Leopoldo Trieste, Jacques Herlin, Isabella Bernardi, Andrea Bevilacqua.







Trama del film: Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile e Cameriere segreto di sua Santità Pio VII, è il tipico rappresentante della nobiltà romana dei primi dell'Ottocento. Il marchese del Grillo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a sé stante e che difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata, ma ostile e conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa, innamorata segretamente di lui; una sorella sposata e con un figlio. Per fuggire alla noia il Marchese del Grillo si mescola spesso al popolo, frequentando bettole e osterie, e proprio al termine di una di queste serate trova un ubriaco, certo Gasperino, carbonaio di professione, che è il suo perfetto sosia. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio lo raccoglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche agli occhi dei suoi stessi parenti.

Valhalla Rising (azione, avventura, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Nicolas Winding Refn con Mads Mikkelsen, Gary Lewis, Jamie Sives, Alexander Morton, Stewart Porter, Maarten Steven.







Trama del film: Anno Mille: per lunghi anni un guerriero muto e dalla forza sovraumana di nome One Eye è stato tenuto prigioniero da Barde, capo di un clan vichingo. Con l'aiuto di un giovanissimo schiavo, Are, One Eye riesce a uccidere il suo carceriere e a fuggire assieme al ragazzo. Ma il loro viaggio sarà pieno di pericoli oscuri: imbarcatisi su una nave, si ritroveranno nel mezzo di un misterioso e impenetrabile banco di nebbia che si diraderà solo per lasciarli approdare su una terra sconosciuta. Lì i vichinghi si dovranno confrontare con il loro terribile destino, e One Eye scoprirà la verità sulle sue origini.

Mongol (storico, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su La7

Un film di Sergej Bodrov con Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Sun Honglei, Aliya, Bao Di, Tegen Ao.







Trama del film: La vita e la leggenda di Gengis Khan. Basato su autorevoli documenti storici e scritto da Bodrov con Arif Aliyev, Mongol ripercorre i drammatici e tormentati primi anni del sovrano nato nel 1162 col nome di Temugin - dalla sua difficile infanzia, fino alla battaglia che segnerà il suo destino - facendone un ritratto complesso che lo dipinge non più come lo spietato mostro dello stereotipo, ma come un nobile condottiero impavido e visionario. Mongol racconta la storia di un uomo straordinario, svelandoci il fondamento su cui poggiava gran parte della sua grandezza: il rapporto con la moglie Borte - grande amore della sua vita, e sua più fidata consigliera.

The Master (drammatico, 2012, durata: 137 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Paul Thomas Anderson con Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern.







Trama del film: Un leader carismatico, Lancaster Dodd, è impegnato nella fondazione di un'organizzazione di stampo religioso. Dodd recluta Freddie , un giovane sbandato, come suo braccio destro. Ma quando il culto inizia a guadagnare credibilità tra la gente, il giovane si ritrova a mettere in discussione il maestro e il credo che ha abbracciato.

Una notte da leoni 3 (commedia, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 20.50 su Italia 1

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Mike Tyson, Heather Graham, John Goodman.







Trama del film: Da Los Angeles a Tijuana in Messico e di nuovo a Las Vegas. Il capitolo conclusivo di Una notte da leoni racconta del rapimento di Doug da parte di un certo Marshall. Quest'ultimo è un criminale che ha un conto in sospeso con Leslie Chow e solo Phil, Stu e Alan possono riuscire nell'impresa di trovarlo e consegnarglielo per salvare la vita a Doug.

La Passione di Cristo (religioso, drammatico, 2004, durata: 126 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Mel Gibson con James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Hristo Shopov, Claudia Gerini, Luca Lionello.







Trama del film: Il film racconta le ultime dodici ore della vita di Cristo. Inizia con la preghiera nell'orto dei Getsemani, dove Gesù si è diretto al termine dell'Ultima Cena e dove resiste alle tentazioni di Satana. Tradito da Giuda Iscariota, viene arrestato e portato dinanzi ai capi dei Farisei che lo condannano a morte.

E inoltre:

Ghost Rider alle 21.15 su TV8

Godsend alle 21.20 su Italia 2

La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo alle 21.20 su Tv 2000

Pane, amore e fantasia alle 21.20 su Rai Movie

Il gusto dell'amore alle 21.10 su La5