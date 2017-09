Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 3 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Captives, L'Avvocato del diavolo, Agorà, Titanic, Blitz, L'amante inglese, Fuga di cervelli, Il Missionario.

Captives (thriller, 2014, durata: 112 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Atom Egoyan con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast.







Trama del film: Il film è basato su un romanzo di Ken Bruen e racconta di un criminale di South London che, uscito di prigione, cerca di cambiare vita lavorando come assistente e factotum per una giovane ed elusiva attrice.



L'Avvocato del diavolo (thriller, 1997, durata: 143 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Taylor Hackford con Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Connie Nielsen, Vyto Ruginis, Jeffrey Jones.







Trama del film: Kevin Lomax è un uomo di successo nel lavoro e nella vita. E' un giovane avvocato della Florida che non ha mai perso una causa. Non importa quanto sia ripugnante il crimine o quanto sia colpevole l'accusato, Kevin Lomax ha la capacità di incantare la giuria e di farle accettare le sue tesi, la sua logica, convincendola con il suo carisma a rimettere in libertà i clienti che difende.

Agorà (storico, avventura, 2009, durata: 127 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhoum, Michael Lonsdale, Rupert Evans.







Trama del film: Nell'Alessandria d'Egitto del 391 dopo Cristo, la filosofa Ipazia, ultima erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all'epoca moderna, viene travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere - e presto al dilagare - di movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti. Fra questi i "parabolani", la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico. Tra questi ultimi, due uomini in lotta per il cuore della filosofa: l'arguto e privilegiato Oreste e Davo, il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l'amore segreto per lei e la libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei cristiani. Con ostilità implacabile, il vescovo Cirillo attacca senza sosta "l'eretica" Ipazia, fino a condannarla a morte...

Titanic (drammatico, 1997, durata: 195 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di James Cameron con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill.







Trama del film: E' un'epica storia d'amore piena d'azione che ha come sfondo lo sfortunato viaggio inaugurale del transatlantico britannico Titanic, orgoglio e letizia della White Star Line ed alcontempo il più grande mezzo mobile mai costruito. Era anche la più sontuosa della suaepoca, questa "nave dei sogni" che finì per portare più di 1500 persone alla morte nelle acque ghiacciate del Nord Atlantico, alle prime ore del 15 aprile 1912.

Blitz (poliziesco, 2011, durata: 97 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Elliott Lester con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Ned Dennehy.







Trama del film: Un serial killer terrorizza la citta' scegliendo le sue vittime fra le forze dell'ordine. Uno spietato poliziotto dai metodi poco ortodossi ha intenzione di farlo smettere. Costi quel che costi.

L'amante inglese (drammatico, 2009, durata: 145 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez, Yvan Attal, Bernard Blancan, Aladin Reibel, Gérard Lartigau.







Trama del film: Lasciata l'Inghilterra fin da giovane, Suzanne vive in una bella villa nel sud della Francia, con un marito molto conservatore e due figli ormai adolescenti. Stanca della routine quotidiana e annoiata da un matrimonio senza entusiasmi, trova il coraggio per incontrare segretamente Ivan, un operaio spagnolo rude e silenzioso che le sta ristrutturando lo studio. La donna si sente desiderata e viva come non le era mai accaduto e quella che doveva essere solo un'avventura si trasforma in una passione travolgente. Decisa a rinunciare a tutto per seguire la sua storia d'amore, inizia una lotta senza esclusione di colpi con il marito che li spingerà fino alle scelte più estreme.



Fuga di cervelli (commedia, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Paolo Ruffini con Paolo Ruffini, Luca Peracino, Andrea Pisani, Guglielmo Scilla, Frank Matano, Olga Kent.







Trama del film: Il timido e impacciato Emilio è innamorato della bellissima Nadia fin da quando erano piccoli. Per i lunghi anni dell'infanzia e dell'adolescenza, Emilio non ha mai avuto il coraggio di confessarle il suo amore. La venerazione nei confronti della ragazza l'ha portato anche a iscriversi alla stessa Università di Medicina. Un bel pomeriggio primaverile, Emilio prende il coraggio a due mani, si avvicina a Nadia, la saluta ma lei gli racconta che sta per partire per l'Inghilterra: ha vinto una borsa di studio e si trasferirà a Oxford. Emilio è distrutto, ma per fortuna non è solo, ha un gruppo di amici straordinario per idiozia, ma anche per entusiasmo. Falsificando documenti e diplomi, riescono a ottenere l’iscrizione ad Oxford. Così il gruppo sbarca in Inghilterra. Cinque "fulgide menti" nel tempio del sapere per eccellenza.

Il Missionario (commedia, 2009, durata: 90 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Jon Turteltaub con John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker, Robert Duvall, Jeffrey DeMunn, Richard Kiley, Brent Spiner.







Trama del film: Ad Harmon, una tranquilla cittadina della California, in una modesta ma linda casetta, circondata da un piccolo orto, vive George Malley, meccanico d'automobili. Nella cittadina si conoscono tutti: il bar è il punto d'incontro per le quotidiane chiacchiere, per la partita a carte, per tessere e rinsaldare amicizie. Attualmente, George, terminato il lavoro, si reca da Lace Pennamin, una giovane artigiana che si guadagna da vivere fabbricando sedie: costei, abbandonata dal marito, è decisa a non farsi più coinvolgere sentimentalmente; vive con i suoi due figli e vuole dedicarsi solo a loro. Il giorno del suo trentasettesimo compleanno George lo festeggia al bar, con tutti gli amici, ma durante la festa un evento improvviso lo scuote e lo getta a terra.L'evento misterioso lascia tracce nel suo animo: George scopre in sé qualità straordinarie e le mette a profitto

E inoltre

The Hunters - Cacciatori di leggende alle 21.10 su Italia 2

Va' dove ti porta il cuore alle 21.20 su Rai Movie

Enemies Closer - Nemici giurati alle 21.15 su Rete 4

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata