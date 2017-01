Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 29 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Shutter Island, Ride, Joe, Soldato Jane, Anna and the King, Hercules - La leggenda ha inizio, Congo.

Shutter Island (thriller, 2009, durata: 148 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams.







Trama del film: Siamo nel 1954, all'apice della Guerra Fredda, quando il capo della polizia locale Teddy Daniels e il suo nuovo partner Chuck Aule vengono convocati a Shutter Island per indagare sull'inverosimile scomparsa di una pluriomicida che sarebbe riuscita a fuggire da una cella blindata dell'impenetrabile ospedale di Ashecliffe. Circondati da psichiatri inquisitori e da pazienti psicopatici e pericolosi confinati sull'isola remota e battuta dal vento, i due poliziotti si trovano immersi in un'atmosfera imprevedibile dove nulla è come appare



Ride (commedia, 2014, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Helen Hunt con Helen Hunt, Brenton Thwaites, Julie Dretzin, Willie Carpenter, Robert Knepper.







Trama del film: Una madre si reca nelle coste della California per stare con il figlio che ha deciso di lasciare il college e diventare un surfista.

Joe (drammatico, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di David Gordon Green con Nicolas Cage, Tye Sheridan, Sue Rock, Heather Kafka, Ronnie Gene Blevins, Adriene Mishler.







Trama del film: La storia inizia con Joe che assume il teenager Gary Jones e il padre bisognoso, nella sua squadra di somministrazione di veleno agli alberi, che lavora per una società di legname. Joe è notoriamente spericolato con il suo pick-up, il suo cane, e soprattutto le sue donne, ma riesce ad intravedere qualcosa in Gary che in qualche modo lo scuote: una determinazione, un innato senso morale e una capacità di ripresa che difficilmente riesce a trovare ormai negli uomini. Gary non ha nulla nella vita, non è mai andato un singolo giorno a scuola, ma ciononostante riesce a prendersi cura della sua famiglia, a proteggere la sorella durante le manifestazioni di violenza del padre, a sperare in un futuro migliore. Joe e Gary stringono un atipico legame.

Soldato Jane (azione, 1997, durata: 125 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Ridley Scott con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe, Scott Wilson, Lucinda Jenney.







Trama del film: Nel parlamento americano si discute molto sull'opportunità di ammettere le donne all'addestramento anche in alcune unità di massima sicurezza, quale la Navy Seals. La senatrice Lilian DeHaven riesce ad imporsi ed ottiene l'ammissione di un elemento femminile alle prove di selezione di quel corpo. La scelta cade su Jordan O'Neil, ufficiale nei servizi segreti della Marina. Jordan arriva al campo, e la sua presenza crea scompiglio, sia nel comandante e negli altri ufficiali istruttori sia tra le altre reclute.

Anna and the King (storico, 1999, durata: 147 Min) in onda alle 21.30 su La7

Un film di Andy Tennant con Ann Firbank, Jodie Foster, Bai Ling, Tom Felton, Chow Yun-Fat, Keith Chin, Syed Alwi, Randall Duk Kim.







Trama del film: Nel 1862 Anna Leonowens, insegnante inglese da poco vedova, arriva nel Siam insieme al figlio adolescente. A Bangkok ha accettato di fare da precettrice ai 58 figli di re Mongkut, alla moglie ufficiale, alle concubine. Anna sa ben poco del sovrano siamese tranne che il suo popolo lo venera come un dio. Essere ammessi alla sua presenza e rivolgergli la parola sono azioni sottoposte ad una ritualità rigida e immutabile. Convinta dell'arretratezza di quel modo barbaro di vivere, Anna vuole mettere in campo la propria superiorità, fino a quando non si rende conto che anche il re la ricambia con le stesse sensazioni. Ma anche quando le incomprensioni e i contrasti assumono toni forti, nessuno dei due sente di voler interrompere l'incontro.

Hercules - La leggenda ha inizio (azione, 2014, durata: 98 Min) in onda alle 21.35 su Italia 1

Un film di Renny Harlin con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia, Luke Newberry.

Trama del film: Hercules - La leggenda ha inizio: Siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Hebe, principessa di Creta, che è stata però promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello dell'eroe. Una volta venuto a conoscenza della grandiosità del proprio destino, il giovane semidio sarà posto di fronte a una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi

Congo (fantasy, 1995, durata: 109 Min) alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Enzo Barboni con Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti.

Trama del film: La Travicom, multinazionale leader nel campo delle telecomunicazioni, ha inviato una spedizione sul vulcano Virunga, nel centro dell'Africa, alla ricerca di diamanti dall'eccezionale purezza per attivare nuovi tipi di laser. Charles, figlio del boss R.B. Travis, comunica via satellite di aver trovato un giacimento, ma la trasmissione, captata dalla dottoressa Karen Ross, ex fidanzata del giovane, si interrompe bruscamente. Travis manda Karen in Africa, e lei si aggrega alla spedizione del primatologo Peter Elliot che vuole riportare Amy, una gorilla il cui linguaggio viene tradotto in suoni da un computer, nel suo ambiente d'origine. Anche un sedicente filantropo romeno, Herkermer Homolka, finanzia la spedizione, che però senza i soldi della Travicom non potrebbe avere luogo.

E inoltre:

Jack e Jill alle 21.15 su TV8

Pari e dispari alle 21.15 su Rete 4

Imogene - Le disavventure di una newyorkese alle 21.15 su Rai 4

La morte ha fatto l'uovo alle 21.10 su Rai Storia

