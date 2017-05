Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 28 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Collateral, L'uomo senza sonno, Yves Saint Laurent, North Face, Matrix Revolutions, Ladyhawke, L'uomo senza volto, The Congress.

Collateral (thriller, 2004, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Michael Mann con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill.







Trama del film: Negli ultimi 12 anni, Max ha condotto la vita abitudinaria dell'autista di taxi: volti che vanno e vengono dallo specchietto retrovisore, persone e luoghi subito dimenticati. Vincent è un killer di professione. Stanotte Vincent arriverà a Los Angeles...e cinque persone verranno eliminate. A causa di circostanze impreviste, Vincent prende in ostaggio Max - la persona sbagliata al momento sbagliato - costringendo il malcapitato a condurlo da un luogo all'altro della città.

L'uomo senza sonno (thriller, 2004, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Brad Anderson con Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón, John Sharian, Michael Ironside.







Trama del film: Trevor Reznik non riesce più a dormire da un anno. Il suo aspetto diventa sempre più spettrale e anche mentalmente egli peggiora giorno dopo giorno. I colleghi, che già lo guardano con sospetto, dopo un incidente sul lavoro in cui Trevor rischia di uccidere uno di loro, iniziano a fare di tutto perché se ne vada. Trevor, che già si sente in colpa per l'incidente, comincia a sviluppare un forte senso di persecuzione: crede che intorno a lui si stia sviluppando una congiura per punirlo del suo errore. Nel suo appartamento compaiono misteriosamente dei foglietti per appunti, quasi degli indovinelli e l'unico collega con cui l'uomo aveva legato sparisce nel nulla e gli viene detto che non è mai esistito. E' tutta una manovra contro di lui, o è impazzito? Trevor cerca di comporre i pezzi del puzzle e davanti ai suoi occhi si va delineando una realtà agghiacciante...



Yves Saint Laurent (biografico, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Jalil Lespert con Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura Smet, Marie De Villepin, Nikolai Kinski.







Trama del film: Nel 1957 a Parigi, a soli 21 anni, Yves Saint Laurent è chiamato a dirigere la grande casa di moda fondata da Christian Dior, da poco scomparso. Da quel momento tutti gli occhi e riflettori sono puntati su di lui: il mondo della moda è impaziente di scoprire il talento del giovane e promettente stilista. Durante la presentazione della sua prima collezione Yves conosce Pierre Bergé che da quel momento diventerà suo compagno di vita e di affari. A tre anni da quel magico incontro i due fondano insieme la Yves Saint Laurent Company, destinata a divenire uno dei marchi di moda più famoso al mondo.

North Face (avventura, 2008, durata: 126 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Philipp Stölzl con Benno Fürmann, Florian Lukas, Johanna Wokalek, Georg Friedrich, Simon Schwarz, Ulrich Tukur.







Trama del film: Essere il primo a scalare il famoso, famigerato versante nord dell'Eiger – è questo il sogno di molti alpinisti di tutta Europa nell'estate del 1936. Neanche i due alpinisti più grandi della Germania, Toni Kurz e Andi Hinterstoisser, riescono a pensare ad altro. Sono convinti che possono farcela, anche se molti tentativi per scalare il "muro assassino" sono finiti in tragedia. E ad attendere coloro che arriveranno per primi in cima non c'è solo il prestigio sociale, ma anche l'oro olimpico…

Matrix Revolutions (fantascienza, 2003, durata: 138 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci.







Trama del film: Alla stupefacente conclusione di "Matrix Reloaded", Neo compie un altro passo in avanti nella ricerca della verità, iniziata con il suo viaggio nel mondo reale in "Matrix", ma questa trasformazione lo ha lasciato privo di poteri, alla deriva in quella terra di nessuno tra Matrix e il Mondo delle Macchine. Mentre Trinity veglia il corpo in coma di Neo, Morpheus deve affrontare la rivelazione che l'Uno, su cui aveva fondato tutte le speranze di una vita, è solo un altro sistema di controllo inventato dagli architetti di Matrix...

Ladyhawke (fantasy, 1984, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Richard Donner con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina.







Trama del film: In un borgo fortificato del Medio Evo francese, ha la sua corte un vescovo-signore. Ma è un uomo dall'animo malvagio e corrotto. Invaghitosi di Isabella d'Angiò, la fidanzata del capo delle guardie - Etienne Navarre - colpisce la giovane e bella coppia con la sua maledizione. Così Etienne è condannato ad andarsene ramingo ed ogni notte a trasformarsi in lupo, mentre la donna lo segue: ma sarà tale solo di notte anche lei, mentre di giorno non è che un falco, aggrappato al pugno dell'amato

L'uomo senza volto (drammatico, 1993, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Mel Gibson con Mel Gibson, Margaret Whitton, Fay Masterson, Gaby Hoffman, Geoffrey Lewis, Richard Masur.







Trama del film: A Cranesport sulle coste del Maine è in vacanza Chuck Norstadt, un dodicenne non felice, orfano di padre e per sua disgrazia appena tollerato sia da Catherine, una madre frivola alla vigilia del quinto matrimonio, sia dalle due sorellastre Gloria e Meg. Tutto preso dall'idea di tentare l'accesso all'Accademia Navale (a suo tempo frequentata dal padre), anche se ha fallito l'esame, il ragazzo decide di riprovarci a settembre. Senza dir nulla alla madre (tanto sarebbe contraria), Chuck chiede di ricevere qualche lezione a Justin McLeod. Costui è un ex-docente che da sette anni vive isolato tra i suoi libri e quadri in un bel cottage: un uomo misterioso ancora giovane, che la gente avversa senza conoscerlo, circondato da pettegolezzi e supposizioni malevoli, il quale per di più ha una parte della faccia deturpata.

E inoltre:

The Congress, in onda alle 21.25 su Rai 4

All'inseguimento della pietra verde alle 21.30 su La7

Il compagno Don Camillo alle 21.30 su Rete 4

Daredevil alle 21.35 su DMAX

L'amore quando meno te lo aspetti alle 21.10 su La5