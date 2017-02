Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 26 Febbraio

Oltre ai film in onda questa sera in TV, ci sembra doveroso, anche se un po' superfluo, ricordarvi che stanotte è la Notte dei Premi Oscar 2017. Sarà possibile assistere alla Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2017 in diretta TV anche in Italia, a partire dalle 22.50, su Sky Cinema Oscar e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Le belve, Vicky Cristina Barcelona, Daredevil, Poliziotto superpiù, Il Dubbio, Le ragazze del Coyote Ugly.

Le belve (drammatico, thriller, 2012, durata: 131 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Oliver Stone con John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Blake Lively, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch.







Trama del film: Due imprenditori di Laguna Beach, Ben, pacifico e caritatevole buddista, e il suo migliore amico Chon, ex Navy Seal ed ex mercenario, conducono una lucrativa attività fatta in casa, producendo la migliore marijuana mai coltivata prima d'ora. Condividono inoltre un amore unico nel suo genere per la bellissima Ophelia. La vita è idilliaca nella loro cittadina nel sud della California, almeno fino a quando il cartello dei trafficanti della Mexican Baja decide di irrompere nei loro piani imponendosi come socio. Quando Elena, lo spietato capo del cartello, e Lado, il suo scagnozzo, sottovalutano l'infrangibile legame che tiene uniti i tre amici, Ben e Chon, attraverso l'ambiguo aiuto di un viscido agente della DEA, scatenano una battaglia, a prima vista già persa, contro il cartello. Così hanno inizio una serie di piani e manovre ad alto rischio.



Vicky Cristina Barcelona (commedia, 2008, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Woody Allen con Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson.







Trama del film: Vicky e Cristina sono grandi amiche ma ciononostante hanno un approccio totalmente diverso verso l‘amore. Vicky è una ragazza molto posata ed è fidanzata con un ragazzo molto rispettabile. Cristina invece è sessualmente ed emotivamente disinibita ed è alla continua ricerca della passione travolgente. Le due ragazze decidono di trascorrere un‘estate a Barcellona, Vicky desidera trascorrere gli ultimi mesi da ―single facendo delle ricerche per il suo Master mentre Cristina vuole cambiare aria e allontanarsi per un po‘ dall‘ultimo disastro sentimentale. Una sera, mentre si trova in un galleria d‘arte, Cristina, incrocia lo sguardo con l‘uomo più intenso e provocante della sala, Juan Antonio, un fascinoso pittore.

Daredevil (azione, 2002, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Mark Steven Johnson con Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Jon Favreau.







Trama del film: Sebbene l'avvocato Matt Murdock sia cieco, i suoi altri quattro sensi hanno un potere sovraumano. Di giorno, Murdock rappresenta i diseredati. Di notte, è Daredevil, il tutore mascherato dell'ordine, di pattuglia nelle strade più buie della città, impegnato senza tregua nella difesa della giustizia...

Poliziotto superpiù (avventura, 1980, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Sergio Corbucci con Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru, Marc Lawrence, Julie Gordon, Sal Borgese, Lee Sandman.







Trama del film: Dave Speed, poliziotto in una cittadina degli Stati Uniti, è in missione - unico essere umano rimasto nella zona - in una riserva indiana in cui sta per essere provocata l'esplosione di un missile. Quando questa avviene, radiazioni che avrebbero ucciso chiunque altro gli conferiscono invece super-poteri, quali la capacità di cadere dal ventesimo piano di un grattacielo senza farsi male; di spostare oggetti piccoli come un bicchiere o grandi come un camion con la sola forza del pensiero; di intuire che si sta per compiere una rapina, e così via. Tra lo scetticismo del suo immediato superiore, il sergente Willy Dunlop, e lo sgomento della propria fidanzata, Evelyn, cui non piace l'idea di sposare un superuomo, Dave decide di impiegare le sue eccezionali facoltà - che hanno il solo difetto di scomparire in presenza di tutto ciò che è rosso - per sgominare una banda di falsari.

Il Dubbio (drammatico, 2008, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di John Patrick Shanley con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Lloyd Clay Brown, Joseph Foster.







Trama del film: E’ il 1964, a St. Nicholas nel Bronx. Un deciso e carismatico prete, Padre Flynn, sta cercando di allentare i rigidi costumi della scuola, che vengono custoditi gelosamente da Sorella Aloysius Beauvier, la Preside con il pugno di ferro che crede nel potere della paura e della disciplina. I venti del cambiamento politico stanno soffiando all’interno della comunità e in effetti la scuola ha accettato il suo primo studente di colore, Donald Miller. Ma quando Sorella James, un’innocente piena di speranza, condivide con Sorella Aloysius il suo sospetto che Padre Flynn stia prestando troppa attenzione a Donald, Sorella Aloysius è felice di iniziare una crociata sia per svelare la verità che allontanare Flynn dalla scuola. Ora, senza uno straccio di prova se non la sua sicurezza morale, Sorella Aloysius lancia una battaglia contro Padre Flynn, uno scontro che minaccia di sconvolgere la chiesa e la scuola con conseguenze devastanti.

Le ragazze del Coyote Ugly (commedia, drammatico, 2000, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di David McNally con Adam Garcia, Maria Bello, Piper Perabo, John Goodman, Izabella Miko, Adam Alexi-Malle, Michael Weston.







Trama del film: La ventunenne Violet Sanford lascia la periferia e la casa paterna per trasferirsi a Manhattan e tentare la fortuna come cantautrice. Comincia a fare il giro delle case discografiche per proporre le sue canzoni, ma nel frattempo è anche costretta a cercarsi un lavoro per poter pagare l'affitto. Una sera conosce Kevin, giovane cuoco newyorkese. Kevin si innamora di lei e decide di aiutarla nella ricerca. Dopo vari tentativi Violet trova lavoro come barista al 'Coyote Ugly', uno dei locali più caldi della Grande Mela, dove la proprietaria Lil dirige un gruppo di bariste sexy che si diverte a sedurre i clienti con atteggiamenti spregiudicati. Influenzata dall'atmosfera del locale, Violet riesce a mettere da parte la sua timidezza e ad esorcizzare la paura del palcoscenico tanto da diventare l'attrazione principale del 'Coyote Ugly'.

E inoltre:

Agente 007, operazione tuono alle 21.20 su Rai Movie

Hercules - La leggenda ha inizio alle 21.10 su Italia 2

L'odore della notte alle 21.10 su Rai Storia

